Кто и как будет застраивать городской аэропорт. Здесь поместится почти 4 Горских жилмассива

Холдинг из Кузбасса застроит аэропорт Новосибирск-Северный
Когда год назад разработчики обновленного генплана развития Новосибирска
Частное-несчастное
Уже 10 лет территория городского аэропорта находится в спящем режиме: время от времени здесь проводят большие фестивали, в здании аэровокзала появляются то художники, то театралы, да еще живут своей жизнью автодромы и любители легкомоторных самолетов. Особняком стоят площадки авиаремонтного завода и база Росгвардии.
Всё это время территория переходит из рук в руки. Еще до закрытия аэропорта она перешла новосибирскому бизнесмену Вальдемару Басалаеву, после ею какое-то время владела московская УК «Красный проспект», но
Компания «Айден», как и гораэропорт, несколько раз меняла владельцев.
Несколько лет назад территорию гораэропорта рассматривали в числе вариантов размещения нового ледового комплекса, и СМИ даже писали о готовности группы «СДС» «отрезать» необходимый участок. Когда для ЛДС выбрали другую территорию, сообщали о решении холдинга участвовать непосредственно в стройке.
При этом основными и самыми масштабными планами «СДС» всё же оставалось жилье на месте взлетно-посадочных полос. По различным оценкам и слухам, здесь планировали построить около
В 2020 году, как известно, вместо стройки началась пандемия. Корреспонденту НГС в компании «СДС-Финанс» сообщили, что сегодня не комментируют этот проект, а сроки, в которые он всё же может быть анонсирован, неизвестны.
Как Росгвардия мешает строителям
Жилье на территории закрытого аэропорта запланировано уже очень давно. Сегодня она частично зарезервирована городом для строительства дорог для будущего жилмассива. На публичной кадастровой карте территория расчерчена на кварталы, проезды и
Но для реализации этого плана придется решить несколько серьезных проблем. Одна
— По идее, если не удастся договориться с Росгвардией, которая не дает там жизни, будет какая-то
По мнению эксперта, небольшой проект на улице Народной, который построили в границах достопримечательного места улицы Богдана Хмельницкого с жестким регулированием этажности, в этом случае вполне может оказаться своего рода тренировкой.
Другая масштабная проблема, по мнению директора проектов ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима
— Там всегда можно было какими-то кусочками, лотами землю приобрести, но всегда была оговорка: с мощностями проблему будете решать
Что там строить и кому
Управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский уверен, что одному «СДС-Финансу» огромную площадь гораэропорта (а это примерно четыре Горских жилмассива) не осилить.
— Такой большой площадки сразу в строительство запущено еще
Игорь Зеленский допускает, что на территории может сформироваться «строительная коалиция» из застройщиков соседей. Сегодня это «Брусника», которая в прошлом году запустила рядом со зданием аэровокзала строительство квартала «Авиатор», и ГК «Стрижи»: в конце
Гендиректор «Стрижей» Игорь Белокобыльский рассказал НГС, что на свою площадку строители планируют выйти примерно через
— Там слишком много нерешенных вопросов, которые надо решить для того, чтобы на этот вопрос
В пресс-службе «Брусники» заметили, что пока в качестве перспективной площадки гораэропорт не рассматривают.
— Основная причина — ограничения, связанные с расположенным в непосредственной близости аэродромом
— С точки зрения логики процесса, этого слона нужно есть по кусочкам: делать большой генплан территории и постепенно не высотками точно, а среднеэтажными домами начинать застраивать, прощупывать спрос
По его мнению, строить здесь жилмассив экономкласса нет никакого смысла: во-первых, дешевое жилье в таких объемах городу не нужно, во-вторых, с учетом роста себестоимости строительства по-настоящему дешевым оно уже и не будет. При этом, если начать строить здесь экономдома, потом какие-то интересные проекты реализовать будет уже сложнее.
— С точки зрения рациональной покупки там это всё сомнительно, нужно какое-то конкурентное преимущество. В чем оно может быть? Это может быть комфортный жилой комплекс, наверное, среднеэтажный, может, многоэтажный, но не очень высокой застройки, с богатой инфраструктурой, с достойной
С этой точкой зрения согласился Игорь Зеленский и в качестве проектов, которые можно взять за пример для территории, назвал жилой комплекс «Онега» группы «Стрижи» и урбан-виллы «Брусники».
— Это не вторая «Венеция» — здесь так нельзя. Люди не поймут, это будет странный
По мнению экспертов, относительно доступное типовое жилье здесь будет пользоваться спросом только в одном случае: если его сразу обеспечат социальной инфраструктурой, как «Родники», и если будет потенциал для снижения маятниковой миграции, иначе новый жилмассив создаст и новый транспортный коллапс.
В конце прошлого года стало известно, что большой новый жилмассив (хотя и не такой масштабный) в ближайшие годы появится в соседнем Калининском районе: компания «КПД-Газстрой» решила построить принципиально новое для себя жилье в условном