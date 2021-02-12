Кто и как будет застраивать городской аэропорт. Здесь поместится почти 4 Горских жилмассива

Частное-несчастное



Уже 10 лет территория городского аэропорта находится в спящем режиме: время от времени здесь проводят большие фестивали, в здании аэровокзала появляются то художники, то театралы, да еще живут своей жизнью автодромы и любители легкомоторных самолетов. Особняком стоят площадки авиаремонтного завода и база Росгвардии.

Всё это время территория переходит из рук в руки. Еще до закрытия аэропорта она перешла новосибирскому бизнесмену Вальдемару Басалаеву, после ею какое-то время владела московская УК «Красный проспект», но в 2015 году компания обанкротилась. Сегодня, по данным выписок ЕГРН, больше 200 га земли и здание аэровокзала принадлежат новосибирской компании «Айден», а управляет ими по доверенности ООО «Управление активами» (по крайней мере, решение о запрете съемки на территории принимало именно его руководство).