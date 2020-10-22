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8-й микрорайон: «КПД-Газстрой» решил застроить жильем свою промзону в Калининском районе — изучаем проект

Застройщик «Чистой Слободы» сменит панели на монолит и обустроит парк у озера

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Производство панелей останется на месте, но частью огромной территории компания решила пожертвовать

Производство панелей останется на месте, но частью огромной территории компания решила пожертвовать

«КПД-Газстрой» построит микрорайон с парком у озера в Новосибирске

Застройщик «Чистой Слободы» решил перестроить часть своей промышленной территории в Калининском районе: «ДСК КПД-Газстрой» попросил перезонировать почти 12 га на улице Тайгинской под жильё. Компания планирует сменить формат и построить рядом со своим заводом панелей не панельные дома. В новый микрорайон включили и территорию, прилегающую к озеру. Подробности масштабного проекта узнала Лиза Пичугина.

Жильё в промзоне

«ДСК КПД-Газстрой», застройщик огромного микрорайона «Чистая Слобода» в Ленинском районе, решил сменить локацию. В октябре стало известно, что компания попросила перезонировать огромную промышленную территорию на стыке улиц Тайгинская и Красных Зорь в зону общественно-делового строительства, в которой можно строить высотные жилые дома.

Работы на площадке начались летом: раньше здесь был большой промышленный корпус, сегодня территория уже расчищена

Работы на площадке начались летом: раньше здесь был большой промышленный корпус, сегодня территория уже расчищена

Площадка почти в 12 гектаров примыкает одной стороной к озеру, другой — к заводу компании по производству панелей, которые, собственно, частично идут на строительство «Чистой Слободы». Еще недавно на площадке стоял огромный промышленный корпус, но сегодня его уже нет, а территорию выровняли. По словам Натальи, дачницы из СНТ «Яблоневый сад № 1» за озером, работы здесь начались еще летом.

— Говорят, что москвичи будут строить 22-этажные дома, — говорит Наталья. — Будет зона отдыха на озере, будет спуск туда — так мне говорили.

По плану территории, который корреспонденту НГС прислали из «КПД-Газстрой», в компании действительно собираются благоустроить зону у озера: там, где на спутниковых снимках еще видна площадка, на которую сваливали сломанные плиты, запланирован парк. О какой-то конкретной этажности в компании-застройщике пока не говорят.

Новый район будет тянуться от Тайгинской к озеру, а у воды компания обещает благоустроить парк

Новый район будет тянуться от Тайгинской к озеру, а у воды компания обещает благоустроить парк

— Согласно генплану, здесь планируется построить 10 домов комфорт-класса и реализовать комплексный проект благоустройства с зеленой парковой территорией для жителей, — рассказала гендиректор «СЗ ДСК КПД-Газстрой» Наталья Горбунова. — Проект разрабатывает именитое архитектурное бюро из Санкт-Петербурга. Это дома монолитного конструктива, переменной этажности, с новыми планировочными решениями, в том числе, уникальными для Новосибирска.

Начать «КПД-Газстрой» планирует уже в следующем году с двух домов. Мэрия разрешения на строительство на участке пока не выдавала, и никаких подробностей о первой очереди проекта еще нет.

При этом в строительном холдинге отметили, что не отказываются от проекта «Чистая Слобода» и рассматривают смежные территории для его развития. Подтверждением этому, в том числе, может служить то, что, как писала «Тайга.инфо», власти рассматривают возможность передать компании без торгов около 10 га возле микрорайона.

Территория будущего микрорайона граничит с озером: на берегу застройщик обещает благоустроить парк

Территория будущего микрорайона граничит с озером: на берегу застройщик обещает благоустроить парк

Конкуренция усиливается

Хотя «КПД-Газстрой» известен в первую очередь именно панельным домостроением, для застройщика монолитно-каркасная технология не в новинку: к примеру, «вставки» улучшенной планировки между панельными домами именно монолитно-каркасные. Тем не менее, по мнению аналитика строительного рынка Новосибирска Сергея Николаева, эта площадка для компании будет «тренировочной».

— У них там есть огромный земельный участок, больше 100 га, в этой же локации. Этот участок больше в 10 раз, чем второй, почему бы на нём не потренироваться, — рассуждает эксперт.

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева, говоря о разделении проектов, отметила цену на жильё: по ее данным, в районе Тайгинской новостройки в сентябре продавались в среднем за 67 тысяч рублей за квадратный метр, а в районе «Чистой Слободы» — по 58,3 тысячи рублей за «квадрат».

— Строить в двух локациях интереснее, чем в одной. Есть покупатели, которые в «Чистую Слободу» не поедут по разным причинам, но могут выбрать вместо этого Тайгинскую, — говорит Елена Ермолаева. — Тайгинская в рамках города — локация более престижная. Левый берег меньше ценится, чем правый.

С другой стороны озера раскинулось небольшое дачное общество

С другой стороны озера раскинулось небольшое дачное общество

Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон в свою очередь отметил, что в этом районе рынок достаточно конкурентный (здесь много лет строит жильё «Энергомонтаж», в последние годы территорию развивают «Стрижи», «Брусника» и «ЁЛКА Девелопмент»), и «КПД-Газстрой» может повлиять на цены.

— Рынку не хватает застройщиков, которые будут строить хорошее жильё недорого. Если они сделают чуть-чуть дешевле конкурентов, то рынок перетянут на себя, — считает Григорий Якобсон. — Зная застройщика, я прекрасно понимаю, что они не будут стараться выпендриваться — они всегда соизмеряют цену и качество. Место не самое шикарное, спрос по этому району тоже не является и никогда не являлся высоким или ажиотажным. Я думаю, что и цены из-за этого будут низкие.

Дома для рабочих

Расположение нового микрорайона действительно вызывает скепсис: фактически в центре огромной промышленной зоны, с видами на дачи с одной стороны и на старый панельный массив — с другой. Между тем, считает Елена Ермолаева, именно соседство с заводами может оказаться для нового проекта преимуществом.

Соседство с собственным крупнопанельным заводом — плюс, даже если дома будут не из панелей, отметил Сергей Николаев: ближе и щебень, и цемент

Соседство с собственным крупнопанельным заводом — плюс, даже если дома будут не из панелей, отметил Сергей Николаев: ближе и щебень, и цемент

— Это даже разумно — построить жилой комплекс в промзоне: может, будут покупать люди, которые связаны с этими предприятиями, — предполагает она. — Это место лучше, чем «Снегири» и «Родники», где особо нет рабочих мест, а жилья очень много, из-за чего начинается маятниковая миграция, которая приводит к пробкам. Если бы, условно, 90% населения оставались на этой территории, тогда бы не было часов пик и постоянного коллапса.

Транспортная доступность — действительно главный недостаток этого района. Хотя это и не основной выезд с густонаселенных «Родников», улицы здесь в основном представляют собой пробку.

— Это конец Богдашки — сейчас это две полосы в одну сторону и две полосы в другую, которые постоянно стоят. По объездной через кольцо тоже всё стоит, — подчеркивает Григорий Якобсон.

На плане микрорайона выделена пара участков, но для чего, в компании не говорят

На плане микрорайона выделена пара участков, но для чего, в компании не говорят

Социальную инфраструктуру он разнообразной тоже не назвал: в пешей доступности у жителей нового комплекса есть три общеобразовательных школы и несколько детских садов, но вряд ли этого хватит, с учетом нового микрорайона площадью 12 га. На схеме «КПД-Газстрой» выделено два небольших участка, но что на них планируют, в компании объяснить не смогли.

Крупных торговых объектов в районе тоже нет — в основном это магазины формата «у дома».

— Назвать это комфорт-классом язык не поворачивается, потому что комфорт — это не только хорошее жильё, нормальные МОПы и приемлемые планировки. Комфорт-класс заключается в том, что человеку там комфортно жить, — говорит Григорий Якобсон. — Если застройщики заявляют, что это комфорт, — ну, заявляйте, это же оферта, рынок ее принимает, но каждый делает выбор для себя.

— Власть тоже в сложной ситуации: с одной стороны, они должны отчитываться по поводу растущего строительства жилья, с другой, где они возьмут столько денег на развитие инфраструктуры. Тут все находятся в сложной конфликтной ситуации, — возражает Елена Ермолаева. — Но это место неплохое и точно не хуже очень многих, где достаточно успешно идет застройка.

В этом районе работают несколько крупных застройщиков, но ближайшие соседи будущего микрорайона — старые панельные дома

В этом районе работают несколько крупных застройщиков, но ближайшие соседи будущего микрорайона — старые панельные дома

Северное направление Новосибирска — одно из тех, где вовсю строят большие комплексные проекты. Несколько лет назад недалеко от новой площадки «КПД-Газстрой», но уже за границами города, «Энергомонтаж» начал строить «7-й микрорайон». Главный конкурент компании — «Стрижи» с проектом «Онега» и уже построенной «Северной короной». В «Снегирях» сегодня также строят «Брусника. Сибакадемстрой» и «ЁЛКА Девелопмент».

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