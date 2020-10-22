8-й микрорайон: «КПД-Газстрой» решил застроить жильем свою промзону в Калининском районе — изучаем проект

Площадка почти в 12 гектаров примыкает одной стороной к озеру, другой — к заводу компании по производству панелей, которые, собственно, частично идут на строительство «Чистой Слободы». Еще недавно на площадке стоял огромный промышленный корпус, но сегодня его уже нет, а территорию выровняли. По словам Натальи, дачницы из СНТ «Яблоневый сад № 1» за озером, работы здесь начались еще летом.



— Говорят, что москвичи будут строить 22-этажные дома, — говорит Наталья. — Будет зона отдыха на озере, будет спуск туда — так мне говорили.



По плану территории, который корреспонденту НГС прислали из «КПД-Газстрой», в компании действительно собираются благоустроить зону у озера: там, где на спутниковых снимках еще видна площадка, на которую сваливали сломанные плиты, запланирован парк. О какой-то конкретной этажности в компании-застройщике пока не говорят.