10 лет назад в Новосибирске закрыли аэропорт. Мы нашли редкие кадры и узнали, что было в папке НКВД под грифом «Совершенно секретно»

10 лет назад в Новосибирске закрыли первый городской аэропорт. Около 30 лет он был одним из главных объектов в городе, во многом благодаря ему Новосибирск получил статус сибирской столицы. Здесь встречали высоких гостей, отправляли на фронт технику и пилотов, а после войны — в командировки и отпуска по всему СССР. Лиза Пичугина собрала историю когда-то важнейшего здания в Новосибирске.

Начало авиаистории Новосибирска и первая аэростанция



Историю авиации в Новосибирске принято отсчитывать с 17 мая 1929 года: в этот день состоялся самый первый почтовый рейс из города в Омск на одном из четырех переданных из ВВС самолетов «Фоккер С-4». Первая аэростанция находилась в районе улицы Ипподромской, но уже в октябре следующего года её перенесли за Вторую Ельцовку и переименовали в Новосибирский аэропорт ВО ГВФ — Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота.

