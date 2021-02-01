10 лет назад в Новосибирске закрыли аэропорт. Мы нашли редкие кадры и узнали, что было в папке НКВД под грифом «Совершенно секретно»

История городского аэропорта Северный — его закрыли 1 февраля 2011 года
10 лет назад в Новосибирске закрыли первый городской аэропорт. Около 30 лет он был одним из главных объектов в городе, во многом благодаря ему Новосибирск получил статус сибирской столицы. Здесь встречали высоких гостей, отправляли на фронт технику и пилотов, а после войны — в командировки и отпуска по всему СССР. Лиза Пичугина собрала историю когда-то важнейшего здания в Новосибирске.
Начало авиаистории Новосибирска и первая аэростанция
Историю авиации в Новосибирске принято отсчитывать с 17 мая 1929 года: в этот день состоялся самый первый почтовый рейс из города в Омск на одном из четырех переданных из ВВС самолетов «Фоккер С-4». Первая аэростанция находилась в районе улицы Ипподромской, но уже в октябре следующего года её перенесли за Вторую Ельцовку и переименовали в Новосибирский аэропорт ВО ГВФ — Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота.
Первый пассажирский рейс из аэропорта отправился в 1930 году в Новокузнецк, зимой 1932 года открыли авиалинию Новосибирск — Колпашево — Каргасок, тем же летом пассажирские самолеты из Новосибирска стали летать в Свердловск. С того времени авиация в стране развивалась стремительно, и Новосибирск стал важным пунктом в постоянно добавляющихся авиамаршрутах.
Первое здание авиавокзала было деревянным и не сохранилось. Второе, уже каменное, построили и открыли в 1935 году — оно всё еще стоит внутри троллейбусного кольца, правда, узнать в нем одно из главнейших городских зданий уже невозможно. В то время один за одним открывались новые маршруты, в аэропорту появился ангар и сильно вырос парк самолетов, а вокруг него постепенно выстроился небольшой поселок: с магазином, почтой, а затем и с ДК.
По мнению директора музея «Заельцовка» Елены Макаровой, своим стремительным ростом в середине прошлого века Новосибирск обязан именно городскому аэропорту: он сыграл решающую роль, когда в начале Великой Отечественной войны искали место для эвакуации заводов. Сюда же в конце 1941 года эвакуировали московскую «Авиаремонтную базу
Когда в 1941 году к программе ленд-лиз, по которой шла поставка боевой техники из США, присоединили СССР, через Новосибирск начали летать «Аэрокобры» и «Бостоны» — здесь самолеты получали техобслуживание и дозаправку, а затем отправлялись на фронт.
После войны
О том, как будет развиваться аэропорт дальше, руководство города думало еще во время войны. Один из экспонатов музея «Заельцовка» — папка НКВД 1944 года под грифом «Совершенно секретно»: по словам Елены Макаровой, в ней были акты приемки скрытых работ, которые свидетельствовали о новом строительстве на территории аэропорта. Сегодня документы переданы специалистам для изучения.
Впрочем, новое здание Новосибирский городской аэропорт получил только в 1957 году. Изначально типовой проект вокзала доработали архитекторы
— Туда таксисты возили по страшному блату и, говорят, по отдельной таксе, — рассказала Елена Макарова. — А во время войны в аэропорту была открытая танцплощадка, и она была лучшей: мне об этом рассказала труженица тыла, которая в то время работала на приборостроительном заводе.
Высокие гости и катастрофы
Елена Макарова рассказала, что ветераны авиапредприятия помнят, как в конце 1950-х городской аэропорт принимал борт с Никитой Хрущёвым. Другим важным гостем был принц одного из африканских государств.
А вот об авиакатастрофах авиаторы вспоминать не любят: друг друга они воспринимают как членов семьи, а любая серьезная нештатная ситуация связана с жертвами — это как потерять родственника. Но катастрофы в аэропорту, конечно, были.
27 сентября 1954 года рядом с аэропортом потерпел крушение пассажирский Ил-12, который летел из Красноярска в Новосибирск. Погибли все находившиеся в самолете люди: 24 пассажира и 5 членов экипажа. Официальной причиной признали погодные условия и туман.
Еще одна авиакатастрофа в аэропорту произошла 18 августа 2001 года, и в ней погиб генеральный директор ФГУП «Новосибирск Авиа» Александр Флейшер. Он совершал тренировочный полёт при подготовке к авиашоу 19 августа, посвященному празднованию Дня воздушного флота. Причина его гибели не установлена до сих пор.
— Среди авиаторов бытует мнение, что пилот такого уровня профессионализма и такого опыта при тех обстоятельствах не мог погибнуть и не мог этих обстоятельств допустить, — говорит Елена Макарова. — Все обходят резкие формулировки, но связывают его гибель с тем, что он отстаивал интересы предприятия.
Как город потерял аэропорт
Когда начал работать аэропорт Толмачёво, Новосибирск-Северный взял на себя внутренние рейсы, и поначалу для транзитных пассажиров из аэропорта в аэропорт курсировал автобус-экспресс. Постепенно Толмачёво разросся до огромного авиахаба, а городской аэропорт стал угасать. Через несколько лет после смерти Александра Флейшера государство из предприятия вышло: ФГУП «Новосибирск Авиа» превратился в ОАО. В 2006 году все акции компании за 120 миллионов рублей выкупила компания Вольдемара Басалаева «Ново-Ойл».
К началу 2010 года из аэропорта выполняли всего несколько рейсов: дважды в неделю в Кызыл и раз в месяц — в Ноябрьск. При этом компания «Новосибирск Авиа», владевшая аэропортом, к этому моменту уже накопила множество долгов и объявила о своем банкротстве. 1 февраля 2011 года аэропорт закрыли, а его имущество начали распродавать.
Елена Макарова говорит, что Геннадий Куличёв — бывший начальник авиапредприятия, который затем руководил аэропортом Толмачёво и стал одним из основателей авиакомпании «Сибирь» (сегодня — S7 Airlines), — считал закрытие гораэропорта неизбежным.
— Я его спрашивала, был ли шанс сохранить аэропорт, и он сказал, что как аэропорт — не было. Это связано с безопасностью движения: заход по территории города и разворот над ней — это было плохо и когда аэропорт был в основном за городом, а сейчас это невозможно.
Но само закрытие, по словам директора «Заельцовки», прошло некрасиво, и еще несколько лет после него бывшие сотрудники аэропорта в принципе отказывались обсуждать ситуацию с посторонними. Елена Макарова вспоминает, что когда музей готовили к открытию и собирали информацию об аэропорте, не было практически ничего, а «портовские заняли глухую оборону». Только в 2016 году, через три года после открытия «Заельцовки», они постепенно начали общаться.
— Были ситуации, когда они приезжали на смену, а там личные дела сжигают в бочках, — говорит Елена Макарова. — Я была очевидцем разговора, когда мы выезжали туда с ветеранами [аэропорта]: «А ты помнишь, вы с одной стороны грузовик грузили, чтобы на свалку вывезти, а я с другой стороны тырил». Потому что одному было сказано [выбросить], и он должен был выполнять, а второй понимал: как так?
Все предметы в музее (кроме двух), связанные с аэропортом, были предоставлены бывшими сотрудниками: кожаный лётный реглан конца 1930-х годов, та самая папка с грифом «совершенно секретно», огромная модель самолета, которая висела в здании управления аэропортом, штурвал, который в момент гибели держал Александр Флейшер. То, что кто-то назовет «растащенным имуществом», было заботливо сохранено оставшимися без работы людьми и сегодня рассказывает историю одного из важнейших когда-то городских предприятий.
После закрытия
Основным активом аэропорта при продаже была земля: 200 га перспективной территории. Планы по её застройке были самыми разными, но до сих пор так и не реализованы, а земля вместе со зданием аэропорта переходит из рук в руки. Сегодня, по данным публичной кадастровой карты, почти вся территория предназначена для скверов и бульваров и частично зарезервирована мэрией для перспективного строительства дороги, но пока на ней только обучают водителей автошколы.
Само здание городского аэропорта с 2005 года имеет охранный статус памятника архитектуры муниципального значения. Оно сдаётся в аренду по частям, но периодически появляется в новостных сводках: его полюбили художники, галеристы и театралы. Именно здесь вскоре после закрытия проходила скандальная выставка «Родина», а в прошлом году стены аэропорта принимали необычный проект «Деревня».
Помещение, где когда-то работал легендарный ресторан, некоторое время занимала фотостудия, а осенью в нём снова заработал ресторан. Правда, как указано в 2GIS, работает он по записи. Судя по профилю ресторана в Instagram, поначалу сюда можно было прийти на бизнес-ланч, но в момент, когда в здании были журналисты НГС, он оказался закрыт.
Интерьеры аэропорта с конца прошлого века почти не изменились, вплоть до табличек-указателей на зону досмотра, выхода на посадку и расположения зала официальных делегаций. Но здание очевидно ветшает: осыпается штукатурка внутри и снаружи, в потолке того самого зала официальных делегаций зияют дыры. Осмотреть его, правда, нельзя: посторонних, особенно с фототехникой, достаточно быстро разворачивает на выход бдительная охрана, а директор управляющей зданием компании «Управление активами» наотрез отказала НГС в экскурсии и запретила съёмку.
По словам Елены Макаровой, даже сотрудников музея внутрь не пускают: летом они хотели сделать здание частью видеоэкскурсии по району, но получили отказ. Одной из причин, вероятно, стало плачевное состояние здания.
— Там протекает кровля — я специально туда экспертов федеральных привозила, и они на свои фотоаппараты всё зафиксировали и увезли в Москву и Петербург, — говорит директор «Заельцовки» — по совместительству председатель Общественного совета при региональном минкульте и Заельцовского отделения ВООПиК. — Из года в год, из проверки в проверку, нарушения мало того что не устраняются, они еще увеличиваются — и по количеству, и по степени тяжести.
По словам сотрудника музея Новосибирска Александра Кошелева (в прошлом он руководил региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия), собственник здания должен разработать проект реставрации.
— Один из руководителей проектных организаций говорил мне, что к нему обратился представитель собственника, чтобы проработать стоимость проектной документации на аварийные работы и так далее. То есть, видимо, какие-то действия собственник предпринимает, но в каком объеме, у меня нет информации, — рассказал Александр Кошелев.
В числе планов по использованию здания были музей авиации и музей Александра Покрышкина, но оба варианта предполагают выкуп бывшего аэропорта — таких ресурсов у города нет. Но если оно продолжит ветшать, они и не понадобятся, убеждена Елена Макарова.
— Могут быть штрафные санкции, вплоть до подачи иска в суд и отторжения памятника в пользу государства. Это первое, что назвали эксперты, эта процедура работает, в последний раз в Орловской области отстояли объект наследия и вернули в собственность государства, — говорит она.
По словам Елены Макаровой, у здания множество перспектив, причем не обязательно музейных, и при правильном подходе оно может приносить доход. Сейчас активисты готовят документы, чтобы повысить статус памятника с муниципального до регионального, и планируют вместе с Институтом Наследия, ВООПиК и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства собрать встречу, чтобы «бизнес с бизнесом» поговорил. Если здание удастся сохранить и сделать местом притяжения, это будет очень показательным примером.
Месяц назад НГС рассказывал историю одного из крупнейших в городе пожаров: с того момента прошло 20 лет.