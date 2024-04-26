Манул из Новосибирского зоопарка вальяжно прогулялся по дереву и поточил коготки — видео с деловым котом

Манул из Новосибирского зоопарка вальяжно прогулялся по дереву и поточил о него когти. Это попало на видео, которое на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.
Автор указал, что на кадры попал котенок манула. Ролик записали 25 апреля.
А еще на кадрах видно, как зверь загадочно выглянул из-за пня, после чего забрался на него и стал смотреть по сторонам.
Когда в марте была непогода, манул в зоопарке обзавелся снежной шубкой: НГС показывал видео возмущенного кота. Ранее новосибирец заснял, как пушистый зверь «играет на пианино»: ролик получился настолько забавным, что его обязательно стоит смотреть со звуком.
В прошлом году белые медвежата с мамой устроили показательные прыжки в воду с высоты — посетители были в восторге.