Манул из Новосибирского зоопарка вальяжно прогулялся по дереву и поточил коготки — видео с деловым котом

У дикого кота пристальный взгляд Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











Манул из Новосибирского зоопарка вальяжно прогулялся по дереву и поточил о него когти. Это попало на видео, которое на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.



Автор указал, что на кадры попал котенок манула. Ролик записали 25 апреля.

Видео с прелестным манулом Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

А еще на кадрах видно, как зверь загадочно выглянул из-за пня, после чего забрался на него и стал смотреть по сторонам.



Когда в марте была непогода, манул в зоопарке обзавелся снежной шубкой: НГС показывал видео возмущенного кота. Ранее новосибирец заснял, как пушистый зверь «играет на пианино»: ролик получился настолько забавным, что его обязательно стоит смотреть со звуком.



В прошлом году белые медвежата с мамой устроили показательные прыжки в воду с высоты — посетители были в восторге.



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