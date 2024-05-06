«Мои ошибки принесли стыд, горе и страх»: Бишимбаев выступил в суде с последним словом

Бишимбаев настаивает, что не мог знать, что травмы приведут к смерти Салтанат Источник: Jogargy_sot / T.me











Подходит к концу главное судебное разбирательство этого года: уже скоро Куандыку Бишимбаеву, который обвиняется в жестоком убийстве супруги Салтанат Нукеновой, вынесут приговор. В ноябре прошлого года супруги зашли в ресторан, где Бишимбаев начал избивать свою жену. Салтанат попыталась скрыться в VIP-кабинке, но Куандык выломал дверь и продолжил истязать женщину. По версии следствия, из-за полученных травм Салтанат скончалась.



6 мая обвиняемый выступил с последним словом. Куандык начал свою речь с объяснения того, зачем он настаивал на суде присяжных заседателей.

— Я преследовал одну важную для себя цель — донести хотя бы до 10 человек правду о том трагическом вечере и о наших с Салтанат отношениях, — заявил Бишимбаев. — Иметь возможность высказаться и быть услышанным хотя бы 10 людьми.



Обвиняемый обратился к своим родным и близким и попросил прощения.

— Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили старость, принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх, — заявил Куандык. — Они ни в чем не виноваты. Это только моя вина и это только моя ноша.



Бишимбаев продолжил настаивать на том, что он не виноват в умышленном убийстве. По его словам, напротив — все доказательства говорят о том, что он не хотел убивать Салтанат.



— Я твердо знаю, что я никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти, — заявил Бишимбаев. — Я не желал смерти своей супруги, я не предполагал такого исхода. Я хочу еще раз подчеркнуть доказательство того, что смерть Салтанат произошла по неумышленным причинам: это первая и вторая экспертиза, все они указывают, что причиной смерти стала гематома от лопнувшего сосуда в голове.

Ну никак не возможно это умышленно сделать или разорвать сосуд. Куандык Бишимбаев

Бишимбаев заявил, что раз он не мог знать о гематоме, которая привела к смерти, — значит убийство оказалось неумышленным. Тем более что «все ее органы, кости, череп не повреждены, никаких проникающих ранений в ней нет».



Также Куандык обвинил суэмедэксперта Халимназарова, который проводил экспертизу Салтанат, в намеренной подтасовке результатов экспертизы.



— На мой взгляд, он был привлечен только с одной целью — максимально изложить результаты экспертизы с обвинительным уклоном, — заявил Бишимбаев. — Натянуть эти результаты под нужные обвинения. Но здесь в суде он признал, что его выводы носят только предположительный характер.



После этого обвиняемый пожаловался на то, что в соцсетях идет организованная кампания по разжиганию ненависти.



— В ход идет откровенная ложь: если раньше вам врали о вытекшем глазе, то потом стали лгать о том, что я якобы сбил ребенка на автомобиле — всё это неправда.



Затем Куандык решил процитировать министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса:



— Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах, и его знаменитое выражение было таким: чем ужаснее будет наша ложь, тем легче поверят в нее люди. Вот так и получается в моем деле — чем ужаснее ложь распространяется, тем легче люди в нее поверят.



По словам Бишимбаева, ненависть к нему пытаются разжечь и на фоне социальной неприязни — из-за того, что он занимал высокие государственные посты. Обвиняемый попросил относиться к нему не как к экс-министру, а как к обычному человеку.



В конце Бишимбаев добавил, что все обвинения в многочисленных истязаниях Салтанат — ложь, которую транслируют люди, которые понятия не имеют об их личной жизни, и попросил присяжных помнить, что любые сомнения в суде трактуются в сторону обвиняемого.

