Мэр Новосибирска уволил своего заместителя — Геннадий Захаров проработал в должности 10 лет

Заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров покидает свой пост. Документ об этом подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сообщил НГС начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.
— Документ подписан сегодня об увольнении Геннадия Захарова: «заместителя мэра уволить 6 мая по инициативе работника в связи с выходом на пенсию», — процитировал документ Столяров.
Захаров родился в 1958 году в селе Лобино Краснозерского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности «инженер-технолог», в 2000 году — Сибирскую академию государственной службы.
С 1998 года работал в администрации Центрального района Новосибирска заместителем, первым заместителем главы администрации, с 2004 года — главой администрации Центрального района. В 2010 — 2012 годах Геннадий Захаров был главой Новосибирского района, затем работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
К работе в должности заместителя мэра города Новосибирска (по организационной и кадровой работе) Геннадий Павлович Захаров приступил в мае 2014 года.
Ранее стало известно об увольнении двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анны Мироновой. Так же пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.
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