Кудрявцев уволил Кудрявцева: новый мэр лишил работы нескольких чиновников

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился уволить двух начальников организации муниципальной работы. Об этом 3 мая НГС сообщил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.
— Вышло распоряжение мэра об увольнении начальника управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анны Мироновой и начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергея Кудрявцева, — уточнил Столяров.
В департаменте Сергея Кудрявцева о кадровом решении знают.
— Сергей Александрович сегодня работает последний день, — сообщила НГС помощница Кудрявцева.
Дозвониться по рабочему телефону до Анны Мироновой на момент публикации не удалось.
Ранее стало известно, что начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска перешел на работу в СГК.