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Мэр Максим Кудрявцев уволил однофамильца

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Город Кудрявцев уволил Кудрявцева: новый мэр лишил работы нескольких чиновников

Кудрявцев уволил Кудрявцева: новый мэр лишил работы нескольких чиновников

Кадровое решение принято в отношении Сергея Кудрявцева и Анны Мироновой

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Однофамилец мэра работает сегодня последний день

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился уволить двух начальников организации муниципальной работы. Об этом 3 мая НГС сообщил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров.

— Вышло распоряжение мэра об увольнении начальника управления по организационному обеспечению деятельности мэра Новосибирска Анны Мироновой и начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска Сергея Кудрявцева, — уточнил Столяров.

В департаменте Сергея Кудрявцева о кадровом решении знают.

— Сергей Александрович сегодня работает последний день, — сообщила НГС помощница Кудрявцева.

Дозвониться по рабочему телефону до Анны Мироновой на момент публикации не удалось.

Ранее стало известно, что начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска перешел на работу в СГК.

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