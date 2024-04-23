Начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска переходит на работу в СГК

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев покидает пост, сообщил 23 апреля источник НГС.
По словам собеседника издания, Перязев уходит с 13 мая. Чиновник займет должность в Сибирской генерирующей компании. Источник допустил, что Перязев может возглавить новосибирский филиал СГК.
В самой СГК информацию пока не прокомментировали.
Дмитрия Перязева назначили на пост главы департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска в 2018 году. Кто займет пост после его ухода, не сообщается.
15 апреля НГС сообщал, что на прошлой неделе у министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.
Ранее НГС писал, что мэром Новосибирска выбрали Максима Кудрявцева.