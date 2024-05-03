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Семья Пенсионерка родила дочь в 61 год, потратив десятки лет и миллионы рублей. История пожилой мамы из Петербурга

Пенсионерка родила дочь в 61 год, потратив десятки лет и миллионы рублей. История пожилой мамы из Петербурга

Лариса Костенко была ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

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Пока большинство пенсионерок нянчат внуков, Лариса Костенко в 61 год наконец стала мамой. После долгих лет и множества попыток забеременеть женщина родила дочь.

Стать мамой Лариса мечтала с юности, но судьба каждый раз отворачивалась от нее. После университета ее отправили ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Вернувшись, она никак не могла забеременеть. Потом муж ушел к другой, Лариса нашла новую любовь, но второй супруг погиб в аварии.

— Для меня это была большая трагедия, потому что рушилась моя мечта, — вспоминает женщина. — Я поняла, что мужа, может быть, уже не найду, а вот без ребенка остаться не могла.

Выходом было ЭКО, но с диагнозом Ларисы после Чернобыля оно было запрещено. Но остановит ли это женщину, которая решила исполнить свою мечту. Не остановили Ларису ни потраченные на это миллионы, ни более десятка безуспешных процедур.

Как живет молодая мать-пенсионерка с дочерью и о чем теперь мечтает — смотрите в видео выше.

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