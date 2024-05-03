Пенсионерка родила дочь в 61 год, потратив десятки лет и миллионы рублей. История пожилой мамы из Петербурга

Источник: Городские порталы

Пока большинство пенсионерок нянчат внуков, Лариса Костенко в 61 год наконец стала мамой. После долгих лет и множества попыток забеременеть женщина родила дочь.



Стать мамой Лариса мечтала с юности, но судьба каждый раз отворачивалась от нее. После университета ее отправили ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Вернувшись, она никак не могла забеременеть. Потом муж ушел к другой, Лариса нашла новую любовь, но второй супруг погиб в аварии.



— Для меня это была большая трагедия, потому что рушилась моя мечта, — вспоминает женщина. — Я поняла, что мужа, может быть, уже не найду, а вот без ребенка остаться не могла.



Выходом было ЭКО, но с диагнозом Ларисы после Чернобыля оно было запрещено. Но остановит ли это женщину, которая решила исполнить свою мечту. Не остановили Ларису ни потраченные на это миллионы, ни более десятка безуспешных процедур.

