У министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области арестовали имущество — сумма превысила 14 миллионов

— Центральный районный суд Новосибирска ходатайство следователя удовлетворил и санкционировал арест на имущество обвиняемого. Общая стоимость имущества и средств, на которые он наложен, — свыше 14 миллионов рублей, — сообщили 15 апреля в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области».

В конце марта НГС писал, что Архипова отправили под арест — стало известно, что в СИЗО он будет находиться минимум до 20 мая. Главного коммунальщика региона обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями, по части 3 статьи 258 УК РФ. По версии следствия, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией более 220 миллионов рублей.

