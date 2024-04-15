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Арестовали имущество министра ЖКХ на 14 миллионов

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Криминал Уголовное дело Архипова У министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области арестовали имущество — сумма превысила 14 миллионов

У министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области арестовали имущество — сумма превысила 14 миллионов

Ранее Дениса Архипова отправили в СИЗО

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Дениса Архипова задержали 20 марта в Новосибирске

У министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, арестовали имущество.

— Центральный районный суд Новосибирска ходатайство следователя удовлетворил и санкционировал арест на имущество обвиняемого. Общая стоимость имущества и средств, на которые он наложен, — свыше 14 миллионов рублей, — сообщили 15 апреля в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области».

Общая стоимость имущества и денежных средств, на которые наложили арест, превысила 14 миллионов рублей.

В конце марта НГС писал, что Архипова отправили под арест — стало известно, что в СИЗО он будет находиться минимум до 20 мая. Главного коммунальщика региона обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями, по части 3 статьи 258 УК РФ. По версии следствия, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией более 220 миллионов рублей.

Ранее НГС рассказывал о скандалах и ЧП, связанных с задержанным министром ЖКХ.

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Денис Архипов Новосибирск ЖКХ Арест Арест имущества
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