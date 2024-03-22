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Криминал Уголовное дело Архипова Министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области отправили под арест

Министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области отправили под арест

Денис Архипов не считает себя виновным

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Дениса Архипова задержали 20 марта в Новосибирске

Министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова арестовали на время предварительного расследования. Как минимум до 20 мая 2024 года он будет находиться в СИЗО. Об этом из суда сообщил журналист НГС Павел Тиунов.

Рассмотрение уголовного дела прошло в закрытом режиме. На этом настоял следователь ГСУ, который занимается разбирательством, суд его поддержал. При этом сам арестованный министр заявил, что не признает вину, но комментировать свою позицию журналистам отказался.

Главного коммунальщика Новосибирской области обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями, по части 3 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией 220 миллионов рублей. Соглашение исполнено не было, однако областной министр все равно отозвал требование об уплате банком гарантии более 220 миллионов рублей.

Максимальное наказание за подобные преступления — до 10 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, кто пожаловался на Дениса Архипова заместителю генерального прокурора.

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Коррупция Денис Архипов Злоупотребление должностными полномочиями
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