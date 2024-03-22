«Большой начальник покарал»: что за «рядовые новосибирцы» жаловались замгенпрокурора России на беспредел чиновников

Комиссия из высокопоставленных прокуроров и губернатора выслушала жалобы троих новосибирцев Источник: Прокуратура Новосибирской области











Новосибирцы, следившие за увлекательными приключениями Никиты Кологривого, незаслуженно лишили своего внимания сотрудников прокуратуры, которые приготовили на тот же день свой перформанс — демонстрацию ускоренного мастер-класса по работе с жалобами «рядовых горожан». От устного заявления до стремительного задержания — несколько часов. По крайней мере представлено всё было именно так. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин провёл в Новосибирске круглый стол, «жертвами» которого стали министр регионального правительства, бывший чиновник мэрии и предпринимательница. Обычно подобные задержания госслужащих готовятся минимум месяц, так что это было? Круглый стол и его участников со всех сторон изучил криминальный корреспондент Павел Тиунов.



Новости об активной работе по городским проблемам, которыми заинтересовался замгенпрокурора Дмитрий Демешин, посыпались как из рога изобилия во второй половине 20 марта. Высокопоставленный силовик в окружении чиновников проинспектировал состояние дорог и автомобильное движение, а также провел приём граждан совместно с губернатором Андреем Травниковым в формате «круглого стола». Как говорится в пресс-релизах надзорного ведомства, с жалобами к Демешину обращались «жители Новосибирска», будто самые рядовые. Замгенпрокурора хмурил брови, негодовал и поручал прокурору области Александру Бучману навести порядок. Реакции новосибирских силовиков можно только позавидовать.

Мы решили тщательно присмотреться к «рядовым новосибирцам», которые смогли напрямую излить душу заместителю генерадльного прокрора.

«Министр, конечно, злоупотребил»

Аркадий Викторович Шабунин, 56 лет. Он назвался представителем компании-перевозчика (название не уточнил), которой бывший регоператор компания «Экология-Новосибисск» задолжала за вывоз бытовых отходов круглую сумму. Шабунин подчеркнул, что организация действовала из рук вон плохо, периодически заваливая Новосибирск мусором, но минЖКХ долгое время тянуло с лишением компании регоператорства.

Демешин, комментируя жалобу, отметил, что прокуратура не раз давала оценку деятельности «Экологии-Новосибирск», что была проведена прокурорская проверка, которая вскрыла массу нарушений, в частности, в работе министра ЖКХ Дениса Архипова. По версии следствия, чиновник отменил требование перевести банковскую гранатию в размере более 220 миллионов рублей в бюджет области, таким образом «подарив» её коммерсантам.

— Он совершил умышленные действия, направил немотивированный отказ. Министр, конечно, злоупотребил полномочиями, не приняв мер к получению банковской гарантии, которая обеспечивала соглашение между министерством с региональным оператором, — подчеркнул Демешин.

Архипова задержали.

Аркадий Шабунин — юрист, представляющий интересы компании-перевозчика Источник: Прокуратура Новосибирской области











Аркадий Шабунин — юрист. Его имя нередко встречается в арбитражных делах, связанных с деятельностью двух компаний по перевозке мусора: ООО «Латранс» и ООО «Эколайн». По данным источника НГС, обе курировал небезызвестный в Новосибирске предприниматель Владимир Булычев, некогда возглавлявший управляющую компанию «СпасДом», бенефициаром которой называют авторитетного бизнесмена Олега Сметанина.

Осенью господин Сметанин выступал свидетелем обвинения по делу бывшего прокурора области Владимира Фалилеева, которого в итоге осудили на 9 лет колонии за получение взяток. Говорят, что несколько лет назад между Булычевым и Сметаниным произошла размолвка, в результате которой первый был отстранен от руководства управляющей компанией и переключился на транспортировку отходов.



Булычев — единственный, кто на протяжении нескольких лет открыто выступал против «Экологии-Новосибирск» и требовал от прокуратуры принять меры по поводу бездействия минЖКХ. Вероятно, предприниматель хочет заработанных денег (по неподтвержденным данным это несколько сотен миллионов рублей), но пока добился только наручников для министра.

Шабунин пожаловался — министра задержали. Так представляют ситуацию сотрудники прокуратуры Источник: Прокуратура Новосибирской области

Аркадий Шабунин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что не намерен подробно комментировать ситуацию, пока работают следователи. Тем не менее он подчеркнул, что 7 из 12 новосибирских компаний-перевозчиков были «уничтожены» благодаря министерству и «госпоже Анисимовой» — бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой.

— Денежные средства ушли концессионеру в лице группы «ВИС», которая является владельцем «Экологии-Новосибирск», — добавил Шабунин.

Меру пресечения министру ЖКХ Денису Архипову собираются избрать утром 21 марта.

На Плющихинский на «Феррари»

Борис Игоревич Лужецкий, 25 лет. Он заметно волновался (это заметно на видео), тщательно подбирал или вспоминал слова. Мужчина проявил озабоченность строительством альтернативной дороги к Плющихинскому жилмассиву. Вернее, её отсутствием.

— Хочу обратиться к вам с проблемой, которая связана с затягиванием строительства дороги по улицам Доватора, Высоцкого и Выборной микрорайона... жилмассива... (чтобы назвать замгенпрокурора место, Борису Лужецкому потребовалась пара секунд. — Прим. ред.) Плющихинский, — сообщил он замгенпрокурора.

Борис Лужецкий не сразу вспомнил, Плющихинский — это микрорайон или жилмассив Источник: Прокуратура Новосибирской области











Демешин моментально поручил прокурору области Алексундру Бучману «инициировать уголовное преследование должностных лиц из числа сотрудников департамента транспорта мэрии и подрядчиков». Досталось и исполняющему обязанности мэра, который только обещает начать «претензионную работу» по ситуации с дорогой.

— Люди годами ждут, мэрия обещает годами, уклоняясь от доводов людей по существу, люди стоят каждый день в этой пробке, — гневно прокомментировал ситуацию заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Борис Лужицкий читал жалобу по бумажке Источник: Прокуратура Новосибирской области

Как по волшебству вскоре был задержан бывший начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев. В отношении него возбудили уголовное дело о злоупотребелнии полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, он якобы перевел 48 миллионов за недоработанный проект строительства дороги муниципальному предприятию «Метро МиР», у которого сегодня уже 4 уголовных дела — одно связано со строительством дороги к новому ЛДС «Сибирь-Арена». Константина Васильева на ближайшие два месяца отправили в следственный изолятор.

Вспоминать, как называется жилмассив, Борису Лужецкому, похоже, действительно пришлось, потому что, скорее всего, никакого отношения к нему он не имеет. Борис Игоревич — бывший игрок волейбольного «Локомотива» и местом своего жительства указывает то Барнаул, то общежитие училища олимпийского резерва в Санкт-Петербурге, то квартиру на Вокзальной магистрали, 8 в Новосибирске.

Борис Лужецкий за рулём «Феррари» Источник: ok.ru











Новосибирская двухуровневая квартира несколько лет назад фигурировала в журналистских публикациях. В 2020 году Борис Лужецкий владел жилплощадью (около 140 кв. м) вместе со своей матерью Светланой. Именно эту квартиру якобы намеревалось купить управление Генпрокуратуры по СФО. Были проведены торги на госзакупках, и квартира Лужецких должна была уйти по максимальной цене — за 10,6 миллиона рублей. Завершена ли была сделка, уверять не берёмся, но документы, по информации СМИ, лежали на подписании в Генпрокуратуре.



Единственный известный номер Бориса Лужецкого оказался не доступен.



Куда же без малого бизнеса

Ещё один «рядовой новосибирец» пожаловался не на чиновников, а на предпринимательницу.

Евгений Сергеевич Башканов, 45 лет. Он рассказал о плачевном состоянии кровли многоквартирного дома №1 по улице Ученической. По его словам, из фонда капитального ремонта директор компании-подрядчика получила более 3 миллионов рублей, а крыша продолжает течь.

— После выполнения капитального ремонта гарантийный срок составляет 5 лет. В подрядную организацию, которая проводила работы, мы неоднократно обращались с просьбой принять меры в рамках гарантийных обязательств, но протечки продолжались и в 2022-м, и в 2023 году, — отметил Башканов.

У Евгения Башканов большой опыт работы в сфере ЖКХ Источник: Прокуратура Новосибирской области











Дмитрий Демешин отметил, что в этой ситуации необходимо не только возбудить углловное дело, но и наложить арест на имущество того человека, который «похитил деньги у людей».



Директора ООО «Триумф» Юлию Петрушину задержали и обвинили в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

Судя по материалам пресс-службы, у новосибирских силовиков моментальнгая реакция на поручения руководства Источник: Прокуратура Новосибирской области

Евгений Башканов при этом имеет прямое отношение к сфере ЖКХ: ранее он был директором ООО «ЖЭУ-55» и учредителем и директором ООО УК «Сибиряк». Сегодня его имя связывают больше с УК «Перспектива», которая как раз управляет хозяйством дома на Ученической. При этом «Перспективу» несколько лет назад обвиняли в сговоре с московским холдингом «МКС», известным своей дерзкой политикой в регионах и даже рейдерских захватах более мелких компаний. Также господин Башканов имеет отношение к нескольким ТСЖ.

Приложение GetContact выдаёт интересный тег на его номер телефона: «Евгений от Пака», что бы это ни значило.



В коротком разговоре с корреспондентом НГС Евгений Башканов комментировать своё участие в круглом столе отказался.

«Пиар — наше всё?»

Мы попросили прокомментировать работу невероятно эффективного прокурорского круглого стола ветерана силовых структур из числа бывших сотрудников прокуратуры. Он пояснил, что подобные мероприятия готовятся заранее, и к моменту их проведения уже закончены прокурорские проверки, известны их выводы и перспективы дальнейшей реализации в виде уголовного дела, представления, административного дела или иска в суд.

— Принять решение о возбуждении уголовного дела и задержании человека только лишь по итогам совещания невозможно, тем более такого уровня лиц. Для таких решений должны быть веские основания и доказательства, подкреплённые документами, которые на совещаниях не получают, — отметил собеседник.

По его словам, принимать решения на основе только устных заявлений невозможно. Скорее всего, отметил собеседник, нарушения выявили другие специалисты, результаты работы которых направили в прокуратуру, а она в свою очередь направила материалы для возбуждения уголовных дел.

— Люди (заявители) на совещание, приглашаются, можно сказать, формально. Цель — показать эффективность работы органа, поднять статус. Заявитель пожаловался — и приехал большой начальник, всех покарал, защитил угнетенных, — отметил ветеран.

В пример он привёл почти аналогичное прокурорское совещание в городе Певроуральске, которое прошло 13 февраля 2024 года. В ходе мероприятия силовики уложили лицом в пол присутствовавшего на нём главу «Горводоканала».

От претензии до задержания один шаг Источник: «Интерра ТВ»

— Ведь можно же было просто, спокойно и без лишнего шума рано поутру перепилить дверь квартиры этого чиновника болгаркой, зачем было устраивать эту постановку на видео? Или пиар уже совсем наше все? — резюмировал ветеран.