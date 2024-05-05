Ценнее айтишников. Новосибирские заводы борются за рабочих, но проигрывают — почему нет кандидатов на зарплату от 100 тысяч

Ситуация с дефицитом рабочих на российских предприятиях за год никак не улучшилась — теперь специалистов не хватает даже больше, чем раньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Промышленные предприятия России никак не могут выбраться из кадрового голода. О том, что на заводах не хватает рабочих рук, НГС писал около года назад. Тогда эксперты заявляли, что в одной только обрабатывающей промышленности недостает примерно 660 тысяч человек. Но и в 2024 году ситуация не улучшилась. Пока опытные заводчане радуются резко выросшим зарплатам, кадровики ломают голову, откуда брать сотрудников: объемы производства растут, а инженеров и операторов станков по-прежнему недостаточно. Подробно о том, что происходит на рынке труда и как новосибирские заводы ищут специалистов, рассказывает Ксения Лысенко.



«Ситуация с нами надолго»

Российские предприятия впервые за 25 лет оказались в ситуации кризиса: кадров катастрофически не хватает. Летом 2023 года был пройден первый пик кадрового голода. По данным Института экономической политики им. Гайдара, в июле прошлого года 42% промышленников зафиксировали недостаток персонала. Затем цифру скорректировали, и число таких предприятий выросло до 45%.



Как объяснили в институте, подобные опросы их эксперты проводят с середины 1990-х годов, в них участвует более 1000 промышленных предприятий.



— В апреле 1996 года 37% предприятий считали, что у них «более чем достаточно» работников. В январе 2024 года только 2% компаний выбрали такой вариант ответа, — говорится в релизе ИЭП.



Согласно январскому опросу, уже 47% предприятий заявили о нехватке рабочих рук. Всё это сочетается с падением безработицы и ростом зарплат, в том числе, в Новосибирской области.

Чтобы восполнить дефицит сотрудников, некоторым рабочим приходится брать дополнительные смены. За них платят вдвойне Источник: Максим Серков / NGS42.ru











— Последние несколько месяцев мы наблюдаем снижение значений индекса конкуренции за работу в Новосибирской области: в декабре 2023 он был на уровне 3,1 резюме на вакансию; в январе — 3; в феврале — 2,9. На данный момент это один из самых низких показателей в Сибири, что говорит об усилении кадрового дефицита, — цитировал в марте пресс-службу интернет-рекрутинговой платформы hh.ru РБК.



По данным Центра занятости населения Новосибирска, официально зарегистрированных безработных в городе к концу марта насчитывалось чуть больше 2,8 тысяч человек. В то же время предприятиям и организациям города требовалось почти 18,8 тысяч работников. Самый большой спрос (59,6% от числа всех вакансий) — на рабочих.



— На рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров. Ситуацию нельзя преодолеть в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе — она с нами надолго, — отмечали аналитики Зарплаты.ру в начале апреля.

Какими зарплатами привлекают рабочих

По просьбе НГС аналитики Зарплаты.ру проанализировали активность 14 крупнейших производственных предприятий в Новосибирской области. Оказалось, что в апреле 2024 года они опубликовали на 21% вакансий больше, чем год назад. Высокий спрос на специалистов рабочих профессий и низкую вовлеченность соискателей аналитики вновь объясняют демографией, а также конкуренцией предприятий, которые активно переманивают сотрудников более интересными зарплатами.



По итогам прошедшего месяца в тройку лидеров по количеству вакансий вошли Компания «Сухой» — «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова» (161 вакансия), АО НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна (154 вакансии), а также АО «Новосибирский стрелочный завод» (117 вакансий).



«Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова» готов платить оператору станков с программным управлением (гражданская авиация) 77,4–124 тысячи рублей, ведущему системному аналитику — 120 тысяч рублей, слесарю механосборочных работ — 55–115 тысяч рублей, мастеру механического участка — 63–100 тысяч рублей.

Лидером по числу вакансий в апреле этого года стал «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова» Источник: Дария / 2ГИС











Самую большую зарплату предлагает АО НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна. Оператору станков с программным управлением 5–6 разряда готовы платить до 160 тысяч рублей, слесарю механосборочных работ, связанных со сваркой, — до 120 тысяч. Чуть меньше (на том же механосборочном производстве) заплатят токарю и наладчику автоматов и полуавтоматов — 110 и 100 тысяч рублей соответственно.



АО «Новосибирский стрелочный завод» слесарю механосборочных работ готовы предложить зарплату до 150 тысяч рублей, мастеру участка (механосборочный цех) — 92–104 тысяч рублей, конструкторам (в разные секторы и отделы) — до 103 тысяч рублей, инженеру по наладке и испытаниям — от 102 тысяч рублей, резчику термической резки металлов — 68–100 тысяч рублей.



Аналитики Зарплаты.ру также выяснили, как менялся предлагаемый заработок для операторов станков с ЧПУ — одной из самых популярных вакансий на производстве. В сравнении с прошлым годом, медианная зарплата увеличилась на 25% и составила 75 тысяч рублей.



— Но предприятия, которые активно конкурируют за данных специалистов, предлагают заработок от 100 тысяч рублей и выше, — добавляют аналитики сервиса.



«Заказов — тьма»

Высокие зарплаты подтверждают и сами рабочие. Заводчанин Михаил до 2011 года работал в Новосибирске на оборонных предприятиях, сейчас предпочитает ездить вахтой в город Коломна — там он трудится фрезеровщиком на АО «Коломенский завод» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения»). Завод выпускает локомотивы для РЖД и дизель-генераторы. В конце апреля предприятие отгрузило дизельный двигатель для резервного энергоснабжения одного из энергоблоков Курской АЭС-2 по заказу госкорпорации «Росатом».



— Зарплата при графике «месяц через месяц» в среднем около 80 тысяч на руки. Вахтой я работаю последние 13 лет. Помню, что в 2011 году в Новосибирске на заводах средняя зарплата была около 30 тысяч рублей, а сейчас мои бывшие коллеги, которые остались в Новосибирске, по 100–110 тысяч рублей имеют. Там, где ВПК (военно-промышленный комплекс. — Прим. ред.), сейчас точно работы много, — объясняет Михаил.



Сам он мог бы остаться в Новосибирске и получать на 20–30 тысяч рублей больше, но говорит, что его не устраивает график с 8 до 17 и один месяц отдыха в году. Работая вахтовым методом, он может себе позволить отдыхать два месяца летом.

Михаил предпочитает вахтовый метод и ездит работать в Московскую область Источник: Олег Фёдоров / Chita.ru











24-летний Денис в 2021 году устроился на Чкаловский завод сборщиком-клёпальщиком — до этого работал курьером и развозил, по его словам, пиццу. К тому моменту ему платили на 60% меньше, чем сейчас. Резкий скачок зарплат случился в 2022 году, как и скачок в объемах производства.



— Заказов — тьма, просто ужас. Ну очень много. У меня к моменту трудоустройства был на руках диплом о техническом образовании. Мне сказали: «Давай учеником?» Ну я и решил устроиться. Сейчас уже разряд повыше, — рассказывает Денис.



По его словам, завод непосредственно изготавливает с нуля «самый популярный на фронте самолет» — СУ-134.



— Сразу как поняли, что быстро этот конфликт не решить (имеется в виду СВО. — Прим.ред.), вышел приказ о начислении сверхурочных в двойном размере. Это было летом 2022 года. Естественно, выросла заработная плата, индексация окладов... Ну это почти по всем позициям так. Кладовщики как получали, так и получают, ну а мы, задействованные в основном производстве, стали получать на 50–60% больше — это точно. 100–120 тысяч рублей в среднем получается. 150 на нашем заводе, конечно, не предлагают, но 120 сверхурочными вполне можно заработать, — объясняет он.



Сейчас Денис работает с 8 до 16.45, но пару раз в неделю берет дополнительные смены и остается на производстве до 20 часов.



— Бывает, когда срочно нужно сдать изделие, люди и до 9 вечера остаются. Рук не хватает. Вот, допустим, у нас на участке 10 человек — было бы еще 5, то есть 15 всего, было бы вообще хорошо, — рассуждает рабочий.



Как и где искать кадры?

Руководитель группы по управлению персоналом АО «Научно-производственное объединение «Луч» Кристина Бирюкова отмечает, что кадры по сравнению с прошлым годом стало искать тяжелее. Самую высокую зарплату на их предприятии предлагают главному технологу — 120–150 тысяч рублей, оператору станка с ПУ — от 100 тысяч.



— Если говорить по работным сайтам, таким, как hh.ru, Зарплата.ру, то откликов стало гораздо меньше. Ситуация только ухудшается. Ищем мы сотрудников, в основном, прямым поиском, также работают очень хорошо реферальные программы внутри компании — «приведи друга». Также разрабатываем новую систему наставничества, которая позволяет нам удержать сотрудников на долгосрочной какой-то основе, — рассказала она. — А так, если говорить именно о подборе персонала, мы размещаемся не только на работных сайтах, но также в метро, на остановках размещались, задействовали «Авито» — ничего не помогает. Единственное, чем мы можем помочь бизнесу, — это выращивать кадры. То есть условия в компании должны быть такие, чтобы человек мог расти, и параллельно могла с ним расти его заработная плата.



По ее словам, кроме имеющихся проблем, вроде демографии и высокой конкуренции между заводами, против предприятия играет его транспортная доступность — оно расположено на улице Станционной.



— Я думаю, что, если бы мы работали по линии метро, в целом, много бы проблем, которые мы сейчас испытываем, разрешились. Потому что обещали, что мост достроят год–два назад, но никаких результатов нет.

«Пробки всё больше и больше становятся, и люди отказываются работать именно у нас» Кристина Бирюкова, руководитель группы по управлению персоналом АО «Научно-производственное объединение «Луч»

— Люди не готовы стоять в пробках более полутора часов, — добавляет она.



Похожие сложности испытывает и АО «Бердский электромеханический завод», где самую высокую зарплату в 80 тысяч рублей готовы платить токарю-карусельщику. Начальник управления персоналом Марина Конева объясняет, что на предприятие проще привлечь выходцев из других, небольших городов, чем заставить новосибирца почти ежедневно ездить в Бердск.



— Кого [из кадров] можем выращивать, мы выращиваем. Например, у нас есть положение об ученичестве, о наставничестве, то есть рабочим профессиям мы обучаем на месте. Если это какая-то уникальная профессия, то приходится переманивать [с других заводов], потому что ну кто научит человека, если у нас такого специалиста нет? Высокие зарплаты, конечно, мотивируют, но есть привязанность к месту жительства. Если бердчанам удобнее здесь работать, то из Новосибирска я сюда специалиста не привлеку, — считает она.

Сколько именно человек не хватает сейчас на заводе, она затруднилась ответить, но добавила, что существует большая проблема с заменой сотрудников. Речь идет не только тех, кто вышел в отпуск или заболел, но и о «повзрослевших» рабочих, которых тоже приходится регулярно заменять.



— Дефицит кадров только усугубился, переместился именно в машиностроительную отрасль, — резюмирует Марина Конева. — Помните, одно время не хватало айтишников? Теперь активно развивается промышленность и все внимание туда. Нехватка людей сильная, и наше предприятие не исключение.

Российский крупный бизнес в этом году потрясли первые случаи национализации. НГС решил выяснить, какой бизнес в Новосибирске можно «вернуть народу». Вот здесь мы считаем чужие деньги и оцениваем риски владельцев.