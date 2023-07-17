Охота на работяг. Новосибирские заводы готовы платить зарплаты в 150 тысяч рублей, но не могут найти кому

Рынок труда, который не успел восстановиться после коронавируса и принял на себя очередной удар в связи с объявленной частичной мобилизацией, фиксирует новый тренд: промышленности остро не хватает кадров. А по исследованиям Центробанка, кадровый голод в России вообще оказался самым сильным за последние
«За кадры идет драка»
В начале июля «Ведомости» опубликовали данные Центробанка: в промышленности в этом году ощущается самая низкая за последние
— За кадры просто драка идет сейчас. Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически, — цитирует ТАСС заявление первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.
Он же назвал и другую конкретную цифру — одной только обрабатывающей промышленности не хватает примерно
В Министерстве труда и соцразвития Новосибирской области тоже отмечают низкие показатели безработицы, которая за последний год уменьшилась с 1,2% до 0,9%. Сейчас в регионе без работы официально числится
— Основная тенденция на рынке — это растущая потребность экономики в кадрах. В региональном банке вакансий в настоящее время содержится
Кажется, с айтишников фокус внимания окончательно сместился на рабочих: если в IT-сфере число свободных вакансий падает (только за два осенних месяца
Где платят
150 тысяч рублей
О том, что в Новосибирске сейчас усиленно ищут рабочих, сообщает и исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Там проанализировали активность 11 крупнейших заводов и ключевых производственных предприятий Новосибирской области, и выяснили, что в июне
— Вообще 25% укладывается в общий рост, который мы наблюдаем по сферам производства и строительства последний год: рабочие и инженеры всё больше требуются, на них увеличивается дефицит везде по России, — отметил руководитель отдела аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
Предприятием с большим количеством открытых вакансий на сервисе «Зарплата.ру» можно считать «Компанию "Сухой" "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова"» — она опубликовала
Новосибирский стрелочный завод немного отстает по количеству вакансий от «Компании "Сухой"» — у него
«Машиностроительный завод "Труд"» тоже опубликовал достаточно много вакансий (
«Готовых специалистов нет»
— В первую очередь нам нужны люди на рабочие специальности. Конструкторы, инженеры-конструкторы. В общей сложности в районе
Она уверена, что такая ситуация сложилась из-за того, что «молодежь не хочет работать на предприятиях».
— А у нас жесткий график работы, высокие требования. В основном у нас работают опытные специалисты, но молодежь тоже принимаем, — добавила она.
Самую высокую зарплату предприятие, по данным интерактивного портала Службы занятости населения, предлагает инженерам-конструкторам и инженерам-программистам — от 25 до
Руководитель группы по управлению персоналом АО «Научно-производственное объединение "Луч"» Кристина Бирюкова подтверждает: ситуация в последние годы кардинально изменилась — теперь предложений всё больше, но закрывать вакансии буквально некем. Порой им приходится переманивать специалистов из других регионов, а какие-то кадры выращивать самостоятельно. Например, инженеров-технологов. В таких ситуациях завод «Луч» нанимает выпускников НГТУ, к которым прикрепляют наставника. Обучение требует времени, а компания нуждается в опытных инженерах уже сейчас, но по-другому, как замечает она, пока никак.
— Готовых специалистов в принципе нет. Я имею в виду тех, кто владел бы профессией, специализацией, например, по разработке измерительного и режущего прибора. По операторам систем ЧПУ и по монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов определенные проблемы есть. Это основные специалисты, производственные рабочие, дельщики. Если по операторам мы сотрудничаем с Центром занятости и чуть-чуть минимизировали требования к кандидатам, то есть смогли наладить обстановку на производстве, то монтажников нам до конца года надо найти
По словам Кристины Бирюковой, во многом изменился сам подход к работе у кандидатов — они реже меняют компании, чаще остаются на своих должностях «в связи с ситуацией в стране».
Но точкой отсчета меняющихся трендов на рынке труда она называет коронавирусный
— Психоэмоциональное состояние людей стало хуже, многие ушли на удаленку и поняли: «А, мы можем деньги зарабатывать и удаленно, при этом тратя меньше времени на дорогу и еще какие-то вещи». Какой-то процент людей по итогу ушел в такой вот удаленный бизнес. Конечно, потом повлияла ситуация с СВО. Когда была мобилизация, поток кандидатов был большой, потому что все хотели отсрочку. Потом кто-то уехал из страны, а те, кто хотел устроиться ввиду ситуации в стране, они уже устроились по оборонным предприятиям.
Кристина Бирюкова подтверждает, что во время призыва по частичной мобилизации предприятие предоставляло отсрочку. Но с бронью немного другая ситуация:
— В кадрах у нас есть список по должностям. То есть если инженер-технолог и ему
Сейчас на заводе трудятся
— По операторам ЧПУ мы поднимали зарплаты дважды за полгода, поскольку у нас есть конкуренты. У них сдельная оплата труда. На период стажировки, если требуется наставник, мы предлагаем
Исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил список самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске, опубликованных в июле. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон.