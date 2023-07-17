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Охота на работяг. Новосибирские заводы готовы платить зарплаты в 150 тысяч рублей, но не могут найти кому

Эксперты рассказали, почему сложилась такая ситуация, а мы узнали, какие зарплаты предлагают работникам (спойлер: выше рынка)

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Спрос на айтишников упал, зато на рынке труда ищут всё больше рабочих и инженеров

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Рынок труда, который не успел восстановиться после коронавируса и принял на себя очередной удар в связи с объявленной частичной мобилизацией, фиксирует новый тренд: промышленности остро не хватает кадров. А по исследованиям Центробанка, кадровый голод в России вообще оказался самым сильным за последние 25 лет. Новосибирские заводы не исключение — там готовы платить большие деньги и даже обучать совсем начинающих сотрудников, но кандидатов по-прежнему не хватает. Кого ищут новосибирские предприятия, какие зарплаты обещают и как заводы планируют справляться с оборонзаказом при такой нехватке сотрудников — в этом материале.

«За кадры идет драка»

В начале июля «Ведомости» опубликовали данные Центробанка: в промышленности в этом году ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Всё это, по данным издания, сочетается с рекордно низкой безработицей и высокой зарплатой. Так, Росстат подсчитал, что безработица по итогам мая составила 3,2%, а средненачисленная зарплата перевалила за 71 тысячу рублей (за апрель).

— За кадры просто драка идет сейчас. Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически, — цитирует ТАСС заявление первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.

Он же назвал и другую конкретную цифру — одной только обрабатывающей промышленности не хватает примерно 660 тысяч человек.

В Министерстве труда и соцразвития Новосибирской области тоже отмечают низкие показатели безработицы, которая за последний год уменьшилась с 1,2% до 0,9%. Сейчас в регионе без работы официально числится 12 901 человек.

— Основная тенденция на рынке — это растущая потребность экономики в кадрах. В региональном банке вакансий в настоящее время содержится 48 146 предложений работы, это на 26,6% больше, чем на аналогичную дату 2022 года, — сообщили в ответе на запрос НГС.

Сейчас на новосибирском рынке труда доступны почти <nobr class="_">9,5 тысячи</nobr> вакансий в сфере промышленности

Сейчас на новосибирском рынке труда доступны почти 9,5 тысячи вакансий в сфере промышленности

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Кажется, с айтишников фокус внимания окончательно сместился на рабочих: если в IT-сфере число свободных вакансий падает (только за два осенних месяца 2022 года спрос на них упал на 38%), то в промышленности, наоборот, растет. Как заявляет региональное Минтруда, сейчас для специалистов производственного сектора в Новосибирской области свободны 9427 вакансий. Чаще всего ищут инженеров разных направлений, станочников (токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением), слесарей механосборочных работ, электромонтеров, наладчиков оборудования и монтажников.

Где платят 150 тысяч рублей

О том, что в Новосибирске сейчас усиленно ищут рабочих, сообщает и исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Там проанализировали активность 11 крупнейших заводов и ключевых производственных предприятий Новосибирской области, и выяснили, что в июне 2023 года они опубликовали на 25% больше вакансий, чем год назад.

— Вообще 25% укладывается в общий рост, который мы наблюдаем по сферам производства и строительства последний год: рабочие и инженеры всё больше требуются, на них увеличивается дефицит везде по России, — отметил руководитель отдела аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Предприятием с большим количеством открытых вакансий на сервисе «Зарплата.ру» можно считать «Компанию "Сухой" "Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова"» — она опубликовала 103 вакансии (часть из них — административный персонал). Слесарю-сборщику летательных аппаратов обещают платить от 52 до 70 тысяч рублей (без учета сверхурочной работы), наладчику станков и манипуляторов с программным управлением — от 50 тысяч, оператору станков с программным управлением — до 80 тысяч.

Инженерно-техническим работникам готовы платить до <nobr class="_">150 тысяч</nobr> рублей

Инженерно-техническим работникам готовы платить до 150 тысяч рублей

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Новосибирский стрелочный завод немного отстает по количеству вакансий от «Компании "Сухой"» — у него 97 вакансий. Больше всех здесь готовы платить фрезеровщику в механосборочном цехе — до 92 тысяч рублей, технологу по механической части и конструктору 1-й категории — до 88 тысяч.

«Машиностроительный завод "Труд"» тоже опубликовал достаточно много вакансий (48 штук), но вот заработную плату указал не везде — в большей части вакансий значится «договорная оплата». Инженеру-конструктору (на проектирование машиностроительного оборудования), впрочем, обещают платить от 100 тысяч рублей, и это не считая «подъемных» в первый месяц после трудоустройства для молодых специалистов. А самую высокооплачиваемую вакансию предлагает «Новосибирский завод генераторных установок» — здесь инженеру-конструктору готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей.

«Готовых специалистов нет»

— В первую очередь нам нужны люди на рабочие специальности. Конструкторы, инженеры-конструкторы. В общей сложности в районе 47 вакансий у нас выставлено — постепенно это всё росло-росло (число вакантных должностей. — Прим. ред.). Сейчас мы работаем напрямую с Центром занятости и с учебными заведениями. Мы стараемся платить больше, есть там определенные мотивационные факторы… Но всё в рамках бюджетов, — говорит специалист отдела кадров «Новосибирского завода "Электросигнал"» Наталья Пискунова.

Она уверена, что такая ситуация сложилась из-за того, что «молодежь не хочет работать на предприятиях».

— А у нас жесткий график работы, высокие требования. В основном у нас работают опытные специалисты, но молодежь тоже принимаем, — добавила она.

Самую высокую зарплату предприятие, по данным интерактивного портала Службы занятости населения, предлагает инженерам-конструкторам и инженерам-программистам — от 25 до 80 тысяч рублей. Меньше всех «Электросигнал» готов платить комплектовщику изделий и инструмента, а также инженеру — 20,3 тысячи рублей.

Руководитель группы по управлению персоналом АО «Научно-производственное объединение "Луч"» Кристина Бирюкова подтверждает: ситуация в последние годы кардинально изменилась — теперь предложений всё больше, но закрывать вакансии буквально некем. Порой им приходится переманивать специалистов из других регионов, а какие-то кадры выращивать самостоятельно. Например, инженеров-технологов. В таких ситуациях завод «Луч» нанимает выпускников НГТУ, к которым прикрепляют наставника. Обучение требует времени, а компания нуждается в опытных инженерах уже сейчас, но по-другому, как замечает она, пока никак.

— Готовых специалистов в принципе нет. Я имею в виду тех, кто владел бы профессией, специализацией, например, по разработке измерительного и режущего прибора. По операторам систем ЧПУ и по монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов определенные проблемы есть. Это основные специалисты, производственные рабочие, дельщики. Если по операторам мы сотрудничаем с Центром занятости и чуть-чуть минимизировали требования к кандидатам, то есть смогли наладить обстановку на производстве, то монтажников нам до конца года надо найти 73 человека. Это, конечно, проблема. У нас специфика работы — это работа под микроскопом, и не каждый подойдет для такого. Действительно, есть проблемы со специалистами вообще: если раньше предложений было меньше, чем кандидатов, то ситуация теперь изменилась, — замечает она.

Завод «Луч» планирует до конца года принять на работу еще <nobr class="_">73 человека</nobr>, в идеале — 173

Завод «Луч» планирует до конца года принять на работу еще 73 человека, в идеале — 173

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По словам Кристины Бирюковой, во многом изменился сам подход к работе у кандидатов — они реже меняют компании, чаще остаются на своих должностях «в связи с ситуацией в стране».

Но точкой отсчета меняющихся трендов на рынке труда она называет коронавирусный 2020 год:

— Психоэмоциональное состояние людей стало хуже, многие ушли на удаленку и поняли: «А, мы можем деньги зарабатывать и удаленно, при этом тратя меньше времени на дорогу и еще какие-то вещи». Какой-то процент людей по итогу ушел в такой вот удаленный бизнес. Конечно, потом повлияла ситуация с СВО. Когда была мобилизация, поток кандидатов был большой, потому что все хотели отсрочку. Потом кто-то уехал из страны, а те, кто хотел устроиться ввиду ситуации в стране, они уже устроились по оборонным предприятиям.

Кристина Бирюкова подтверждает, что во время призыва по частичной мобилизации предприятие предоставляло отсрочку. Но с бронью немного другая ситуация:

— В кадрах у нас есть список по должностям. То есть если инженер-технолог и ему 35 лет, то да, ему предоставляется бронь. Если же инженеру-технологу 21 год, и он только выпустился из университета, ему не предоставляется бронь. Ситуации разные, и нужно смотреть индивидуально.

Сейчас на заводе трудятся 427 специалистов, хотя еще полгода назад в штате было на 130 человек меньше. До конца года, объясняет она, штат должен еще больше вырасти — до 500, в идеале до 600 человек.

— По операторам ЧПУ мы поднимали зарплаты дважды за полгода, поскольку у нас есть конкуренты. У них сдельная оплата труда. На период стажировки, если требуется наставник, мы предлагаем 50 тысяч рублей в месяц, после стажировки — 80 тысяч. Это минимум, то есть столько зарабатывал специалист с годом опыта. А так, максимально — 150 тысяч. Это хорошая зарплата, но операторов ЧПУ в принципе в Новосибирске мало, — объясняет она. — У всех же гособоронзаказы появились, поэтому многие предприятия начали рьяно поднимать зарплаты, предлагать какие-то еще условия, не связанные с зарплатой. Потому что такой бизнес в первую очередь делают люди. Возьмем какой-нибудь станок — вот что он без человека?

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил список самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске, опубликованных в июле. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон.

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