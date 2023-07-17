Охота на работяг. Новосибирские заводы готовы платить зарплаты в 150 тысяч рублей, но не могут найти кому

«За кадры идет драка»

В начале июля «Ведомости» опубликовали данные Центробанка: в промышленности в этом году ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Всё это, по данным издания, сочетается с рекордно низкой безработицей и высокой зарплатой. Так, Росстат подсчитал, что безработица по итогам мая составила 3,2%, а средненачисленная зарплата перевалила за 71 тысячу рублей (за апрель).



— За кадры просто драка идет сейчас. Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически, — цитирует ТАСС заявление первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.

