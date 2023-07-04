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Где в Новосибирске оконщик может заработать 200 тысяч? Изучаем вакансии

В топ вакансий с высокой зарплатой попали айтишники, нотариус и водитель

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Оконщику предстоит делать 5–10 замеров в день

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Исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил список самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске, опубликованных в июле. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон. Некоторые вакансии предполагают работу на севере.

Так, от 200 000 рублей предлагают эксперту по замерам окон, балконов и лоджий. Такую зарплату можно получать, выполняя в день 5–10 замеров в пределах Новосибирска. Самое главное — вовремя приехать, презентовать продукт, отработать возражения, заключить договор и принять предоплату. Возможна как полная занятость, так и частичная подработка, выходные — по необходимости.

Традиционно высокие зарплаты предлагают айтишникам: в ИТ-компанию, обслуживающую банки и микрокредитные организации, нужен ведущий PHP-разработчик на зарплату от 200 000. Офисы находятся в Новосибирске, Ташкенте и Бишкеке, компания приветствует и поддерживает «цифровое кочевничество». На должности предстоит участвовать в разработке нового функционала, развивать инфраструктуру платформы.

Водителю тягача предлагают 200 000–300 000 рублей, правда, на заработки придется уехать в Норильск. Для вакансии требуется кандидат с опытом работы от 10 лет, а также с опытом вождения по бездорожью.

На вахтовые заработки можно поехать и нотариусам: помощнику нотариуса в Норильске предлагают 200 000 рублей на руки, а также компенсацию дорожных расходов и проживания. Кандидату необходимо иметь лицензию и соответствующий опыт. Устроиться можно как на постоянную работу, так и временно, на период отпуска нотариуса.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия с переездом на север — инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ в РЖД. Предлагаемая зарплата — 190 000–230 000 рублей, вакансия подразумевает переезд в Тынду Амурской области. Для трудоустройства необходимо высшее образование в области строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет. Среди бонусов: компенсация 70% стоимости найма жилья, санаторный и детский отдых. Один раз в год работодатель предоставляет бесплатный проезд железнодорожным транспортом работникам и детям в возрасте до 18 лет в пределах России либо меняет его на перелет к месту отдыха на Черноморском побережье.

В апреле в аналогичный рейтинг попал повар суши — вакансия предполагала переезд из Новосибирска в Сочи.

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