Где в Новосибирске оконщик может заработать 200 тысяч? Изучаем вакансии

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил список самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске, опубликованных в июле. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон. Некоторые вакансии предполагают работу на севере.
Так, от 200 000 рублей предлагают эксперту по замерам окон, балконов и лоджий. Такую зарплату можно получать, выполняя в день 5–10 замеров в пределах Новосибирска. Самое главное — вовремя приехать, презентовать продукт, отработать возражения, заключить договор и принять предоплату. Возможна как полная занятость, так и частичная подработка, выходные — по необходимости.
Традиционно высокие зарплаты предлагают айтишникам: в ИТ-компанию, обслуживающую банки и микрокредитные организации, нужен ведущий PHP-разработчик на зарплату от
Водителю тягача предлагают
На вахтовые заработки можно поехать и нотариусам: помощнику нотариуса в Норильске предлагают
Еще одна высокооплачиваемая вакансия с переездом на север — инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ в РЖД. Предлагаемая зарплата —
В апреле в аналогичный рейтинг попал повар суши — вакансия предполагала переезд из Новосибирска в Сочи.