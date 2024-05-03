НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-в.

 746мм 62%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Мужчина писал оскорбления экс-жене — как наказали

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Происшествия Новосибирец писал оскорбительные комментарии бывшей жене — как его наказали

Новосибирец писал оскорбительные комментарии бывшей жене — как его наказали

Уничижительные комментарии новосибирец оставил в одном из мобильных приложений

897
6 комментариев
Решение о штрафе для мужчины вступило в законную силу

Жителя Новосибирской области наказали за оскорбительные комментарии в адрес бывшей супруги в мобильном приложении. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел в Мошковском районе Новосибирской области. Местная жительница имела личную страницу в одном из мобильных приложений. Там стали появляться комментарии от её бывшего супруга, которые носили оскорбительный характер и унижали честь и достоинство сибирячки.

Бывший супруг жительницы Новосибирской области был задержан силовиками, на него составили административный протокол за оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Суд рассмотрел административное дело и назначил новосибирцу штраф в 5 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее социологи выяснили, что 89% россиян регулярно сталкиваются с хамством в повседневной жизни. В беседе с НГС новосибирцы рассказали, что считают хамством и грубостью, а также готовы ли они вступить за того, кому хамят.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прокуратура Хамство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление