Новосибирец писал оскорбительные комментарии бывшей жене — как его наказали

Решение о штрафе для мужчины вступило в законную силу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителя Новосибирской области наказали за оскорбительные комментарии в адрес бывшей супруги в мобильном приложении. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



Инцидент произошел в Мошковском районе Новосибирской области. Местная жительница имела личную страницу в одном из мобильных приложений. Там стали появляться комментарии от её бывшего супруга, которые носили оскорбительный характер и унижали честь и достоинство сибирячки.



Бывший супруг жительницы Новосибирской области был задержан силовиками, на него составили административный протокол за оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).



Суд рассмотрел административное дело и назначил новосибирцу штраф в 5 тысяч рублей.



Постановление суда вступило в законную силу.

