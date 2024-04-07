«Едет на меня и даже не уступил»: где чаще всего хамят в Новосибирске — горожане рассказали, что считают недопустимым

Новосибирцы признали, что с хамством сталкиваются нечасто, но этот опыт — очень неприятный Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Социологическое агентство «Вебер» выяснило, как относятся к хамству и грубости россияне: в опросе участвовало 1400 человек старше 18 лет. «89% россиян сталкиваются с хамством, при этом 92% считают себя образованными людьми» — такой заголовок в исследовании говорит сам за себя. Корреспонденты НГС решили выяснить, часто ли сталкиваются с хамством новосибирцы и что для них значит воспитанный человек. И заметили, что люди, которые не хотели или не могли принять участие в опросе, отказывали очень вежливо.



Как выяснило соцагентство «Вебер», к хамству люди относят неуважение, безразличие и высокомерие по отношению к людям, оскорбления и унижения с переходом на личности и вызывающее, грубое и провокационное поведение.



Большая часть респондентов ответили, что сталкиваются с хамством несколько раз в год (29%), а вот ежедневно с грубостью встречаются лишь 15% опрошенных. Но если всё-таки столкнулись с подобным отношением, то 48% предпочитают игнорировать такое поведение. Если ситуация произошла с посторонним человеком, то 45% постараются заступиться, а 41% — снизить градус конфликта.



Кстати, чаще всего россияне сталкиваются с хамством на автомобильных дорогах (60%) и в интернете (60%), меньше — на улице (28%) и на рынках (22%).



— Воспитанного человека, по мнению опрошенных, в первую очередь характеризуют вежливость и доброжелательность к другим, а невоспитанного — неуважение к окружающим, — говорится в исследовании.



По данным аналитиков, воспитанный человек — тот, кто, например, всегда вежлив и доброжелателен к собеседнику (62%), уважает другие культуры, взгляды (53%), соблюдает правила этикета (32%). А вот невоспитанный человек не уважает окружающих (38%), ведёт себя безнравственно и аморально (33%) и не умеет вести себя в обществе (28%).



Ольга, 59 лет, пенсионерка: «Главное — оставаться человеком»

Ольга считает неправильным, когда её не просят, но вынуждают уступить на улице, хотя она не нарушает никаких правил Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В ситуации, где сталкиваешься с хамством и грубостью, главное оставаться человеком, считает Ольга, не отвечать на хамство грубостью — сама она человек позитивный и общительный. Не часто, но всё же происходят моменты, когда человек может повести себя некрасиво.



— Я, например, шла с ребёнком по улице, молодой человек ехал с коляской. Я иду по своей стороне, а он едет на меня с коляской и даже не уступил. Я говорю: «Вы же видите, я иду по своей стороне, неприлично так делать». И мне пришлось отступить, ему место уступить. Он прошёл с таким наглым лицом, как будто так и должно быть. Я считаю, это неправильно было, — рассказала женщина.

Стефан Стефанович, 77 лет, пенсионер: «Парни ведут себя как-то поскромнее»

Стефан Стефанович признался, что нередко делает замечания молодым девушкам Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Стефан Стефанович с хамством сталкивается редко, но если такие ситуации всё-таки случаются, то пытается поставить человека на место, как-то ответить или сделать замечание.



— К сожалению, девушки молодые чаще [ведут себя грубо]. Которые курят и матерятся. Вот я им делаю замечания, — рассказывает Стефан Стефанович, не выпуская из рук сигарету. — А вы знаете, молодые парни ведут себя как-то поскромнее, чем молодые девушки нынешние.



Ирина, 45 лет, консультант по экономическим и бизнес-вопросам: «К хамству относится ничегонеделание»

Ирина считает, что когда человек позволяет себе хамство в мелочах, он таким образом разрушает рамки дозволенного Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Ирина сказала, что с хамством сталкивается редко. Но если такое случается, то Ирина обычно делает замечание.



— Обычно в каких-то очередях и местах общественного пользования, где скопления людей большие. Ну если речь идёт об очереди, то люди обычно считают себя в праве пройти без очереди, растолкать всех. Считают, что они имеют право быть первыми. С моей точки зрения, они хамят, — говорит Ирина. — Если мы говорим о толпе, то это просто массовая истерия, которая выливается порой в неадекватное поведение. Но я в толпу людей не лезу.

— С другой стороны, к хамству относится ничегонеделание: когда вы наблюдаете за ситуацией, которая в корне неправильная, и не предпринимаете ничего, — продолжает рассуждения она. — Мне кажется, это больше к необразованности и к невоспитанности относится, нежели к хамству. Но если человек сегодня это себе позволил в мелочах, завтра у него нормы какой-то этики и правил поведения ещё больше раздвинутся.



Александра, 21 год, студентка: «Бабушкам я не могу ответить»

Александра думает, что пожилые женщины часто пользуются своим статусом и безнаказанно хамят Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Александра сталкивается с грубостью не часто. Девушка считает, что хамство — это, в первую очередь, несоблюдение личных границ других людей, а в конфликтной ситуации не стоит отвечать агрессией на агрессию. А вот люди, у которых чаще всего встречается грубое поведение, — пожилые женщины.



— Вот например, когда бабушки толкаются в метро, например — вот это я тоже считаю хамством, очень неприятно. И в автобусах тоже бабушки толкаются, — объяснила девушка. — Ехала я однажды в троллейбусе, и водитель как-то не очень корректно повёл себя на дороге и вроде как чуть кого-то не сбил, по словам бабушки, которая зашла потом в кабину к водителю и начала на него кричать. Это было, конечно, неприятно, очень страшно: мы ехали, она кричала на водителя, он с ней пререкался и отвлекался от дороги. Там весь автобус заступался за то, чтобы водителя не отвлекали от дороги. Вот в такой ситуации и я заступлюсь, конечно. Бабушек я вспомнила, потому что бабушкам я не могу ответить — я очень уважаю их возраст. Поэтому бабушки больше проявляют себя, нежели другие люди.

Владимир, 24 года, программист: «Может, из-за того, что я мужчина»

Владимир предположил, что мужчинам хамят реже, чем женщинам Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Владимир тоже признался, что редко сталкивается с хамством.



— Тяжело вспомнить, как будто всё хорошо. Может, дверь [в метро] не придерживают, когда проходят вперёд, но я не считаю, что это прям хамское поведение — скорее, люди торопились просто, — говорит он. — Хамское поведение — это неподобающее общение в общественных местах, может, в барах. Всё же довольно редко. Может быть из-за того, что я мужчина.



Валентина Николаевна, 75 лет, пенсионерка: «Невоспитанный человек хочет казаться значимым»

По мнению Валентины Николаевны, воспитанному человеку нет нужды демонстрировать своё воспитание Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Валентина Николаевна проработала в школе 52 года и с грубостью сталкивалась довольно часто. Кстати, грубят в основном взрослые, а не дети, заметила она. А дети — отражение родителей.



— Я не пытаюсь переубедить, если это взрослый человек, сформировавшийся. Я обычно это молча или взглядом могу показать, потому что силы чаще неравны. Если это ребёнок, я могу сказать ему какие-то приятные слова. К примеру, если девочка, могу ей сказать: «Ты такая симпатичная, у тебя видимо сегодня плохое настроение» — вы знаете, это работает. Потому что когда хорошие слова говоришь или улыбаешься, то в ответ тебе тоже улыбаются и стараются быть лучше.



Воспитанный человек, по словам Валентины Николаевны, «никогда не будет показывать, что он воспитанный».



— Воспитанный человек ведёт себя естественно в любой ситуации. Даже если кто-то пролил соус, как у Чехова, на скатерть, этот человек не заметит. А вот тот человек, который невоспитанный, он хочет казаться значимым. Когда человек невоспитанный, необразованный, малознающий, он всегда пытается доказать, что он лучше других. Я думаю, что это такой маркер воспитанности и невоспитанности, — пояснила Валентина Николаевна.



Анжела, 56 лет, мастер ногтевого сервиса: «Это от родителей идёт»

Анжела заметила, что физически её часто пытаются задеть чужие дети Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Анжела рассказывает, что конфликтных ситуаций можно избежать благодаря позитивному влиянию, улыбке или комплименту. А воспитанность или невоспитанность идёт от родителей.



— Знаете, физическую силу встречаю больше от маленьких детей, которых родители не воспитывают, — они в магазине могут тележкой наехать, толкнуть или руку вытереть. Для меня это хамство в высшей степени. Ладно, когда люди ругаются, это они в порыве эмоций делают, а когда ребёнок специально наезжает на тебя, мне это было неприятно очень. Это от родителей идёт. Дети видят всё и проецируют.



Но чаще с хамством можно столкнуться на дороге, добавила Анжела: подрезают, становятся часто впереди.

Дарья, 25 лет, учитель биологии и химии: «Люди могут оскорблять направо и налево»

Своим ученикам Дарья старается объяснять, что хамство недопустимо Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Хамство — это попытка оскорбить другого человека словесно и не только словесно, поведение тоже может быть хамским, — говорит Дарья. — К сожалению, да, часто сталкиваюсь: работаю в школе, маленькие дети ещё не всегда знают нормы поведения в обществе и могут вести себя по-хамски. Как правило, дети — это отражение родителей, поэтому они показывают то поведение, которое показывают им дома.



Если Дарья сталкивается с грубостью от учеников, то объясняет им, что такое поведение недопустимо. Если ситуация произошла где-то не в школе, то просто старается абстрагироваться или сделать замечание.



— Такого ярого хамского поведения давно не было, хотя ученики могут нецензурно выражаться на уроке, на переменах, даже несмотря на то, что присутствует учитель. Ну и на улицах это очень часто происходит, люди могут просто оскорблять направо и налево. Подростки тоже очень часто, — рассказывает учительница.



Кирилл, 30 лет, работает в рекламном агентстве: «Всё зависит от ситуации»

Кириллу не нравятся пьяные люди на улицах — их поведение он считает хамским Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Кирилл считает хамами пьяных людей на улице. А в целом грубо могут вести себя как молодые, так и люди в возрасте, заметил он. Сам Кирилл не любит конфликты, поэтому старается избегать таких ситуаций.



— Зависит, конечно, ещё от настроения, но по большей части стараюсь игнорировать. Может, это неправильно, но лучше проигнорировать: ситуация-то произошла, а последствия могут быть разными. Если ты ответишь человеку неадекватному, ты же не знаешь, как он себя поведёт в дальнейшем, — говорит Кирилл. — Но опять же, если на кого-то будет мужчина пьяный налетать, то я заступлюсь за человека более слабого. Всё зависит от ситуации.



На этой неделе НГС также узнал у горожан, какие автобусные маршруты они считают худшими в городе — и проехал по ним.

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