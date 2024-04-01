«Пока доедешь, увидишь, как состарились твои дети»: народный антирейтинг автобусных маршрутов в Новосибирске — проверяем жалобы

Старые, грязные, вонючие и куда-то исчезающие по вечерам — вот далеко не полный список претензий новосибирцев к автобусам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Претензий к общественному транспорту в Новосибирске настолько много, что если начать их высказывать, остановиться будет сложно. В списке того, что не устраивает новосибирцев, и состояние подвижного состава, и невозможность уехать общественным транспортом по вечерам, и поведение водителей и кондукторов. Мало того, чтобы жизнь горожанам не казалась медом, периодически ситуацию еще и накаляют дополнительно: то мэрия пообещает отменить маршрутки до Академгородка, то решит отремонтировать оба моста через Обь разом — в придачу к строительству еще одного, начисто остановившему движение на площади Труда и сопредельных улицах. Журналисты НГС решили не считать, что весь общественный транспорт в Новосибирске одинаково плох, и спросили у читателей, какой автобусный маршрут они считают худшим, и прокатились на тройке лидеров.



Следующая остановка — ад

Чтобы узнать, какой маршрут новосибирцы считают наихудшим, НГС опубликовал опрос в телеграм-канале — и в комментариях под постом немедленно открылся настоящий портал в ад. Читатели охотно начали делиться наболевшим. Досталось и троллейбусам, и трамваям, и пригородным автобусам: они то пассажиров высадят в чистом поле, то вовсе пропадут как с интерактивных карт, так и с реальных дорог.



Ради интереса мы сравнили список городских маршрутов, которые ненавидят местные жители, с полным списком на сайте ЦУГАЭТ — и не нашли ни одного отличия.



— На 6 автобусе вечером не уедешь. Если работаешь до 21:00, целый квест добраться домой. Считают, не рентабельно ездить вечерами. Извините, подписался — исполняй. Если нет — уступи маршрут другому перевозчику. На остановках достаточно людей, которые бы ездили вечерами.



— 30-го на выходных не дождёшься в 20:00–20:30 после работы.



— Если поехать 13-м, то по приезде можно увидеть, как состарились твои дети, — наперебой начали оставлять комментарии новосибирцы.



Претензии у новосибирцев буквально к каждому маршруту — и это мы еще вынесли за скобки троллейбусы, трамваи и пригородные автобусы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Если бы мы определяли самые ненавидимые автобусы по количеству лайков под жалобами, худшими пришлось бы признавать те, что обслуживают самые популярные направления: больше пассажиров — больше претензий. Но если смотреть на количество людей, которые не просто поставили реакцию на чужой крик души, но и не поленились высказаться сами, список антилидеров получается иным.



3 место. Автобус №28

Этот маршрут тоже можно отнести к многолюдным, но ругают просторные новые ЛИАЗы, обслуживающие этот маршрут, не только за вечерние исчезновения с линии.



— 28-е отстаиваются по 3–5 минут буквально на каждой остановке, — написал читатель НГС Илья. — Если это крупные остановки вроде площади Маркса, постоят и все 10, причем с открытыми дверями, что особенно приятно зимой. Безнала нет через раз.



— В 28-х автобусах зачастую кондукторы за словом в карман не лезут, — добавила собственной боли читательница Анастасия. — Одна на весь автобус орала, что по лицу мне даст, потому что ей показалось, что я её толкнула. И это не разовая акция. Где таких берут, не знаю. Кстати, 28-й ещё любит по утрам ломаться и высаживать людей где-нибудь в районе НЗХК, откуда потом не уехать. Три раза было за зиму.



28-й маршрут действительно востребован: идет буквально через весь город, с остановки «Пригородный простор» до ЖК «Северная корона». Обслуживают его, по данным ЦУГАЭТ, сразу два перевозчика: ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» и ООО «Регион-Автоцентр» (сами перевозчики говорят о четырех компаниях).



В списках антилидеров много популярных маршрутов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» несоблюдение водителями расписания объяснили в первую очередь ремонтом Октябрьского моста, а во вторую — состоянием новосибирских дорог.



— Ремонт очень сильно затягивает движение наших автобусов: и 28-й, и 6-й, на который тоже жалуются, идут с правого берега на левый, соответственно, увеличивается интервал движения, — рассказали в компании. — Состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. «Тещин язык» в прошлом году был капитально отремонтирован, в этом — опять глубочайшие ямы. Водители туда даже ехать не хотят, потому что весь асфальт растаял, и разбивается подвеска. Все, что касается технической части, очень сильно страдает.



Если на автобусе написано «принимаем карты», это вовсе не означает, что у вас получится расплатиться картой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Проблемы с безналом перевозчик отнес на счет пассажиров: по словам диспетчера, терминалы в автобусах есть, а картой не получается расплатиться, если она внесена в стоп-лист. А если в каком-то гаджета не было физически, наверняка это автобус другой компании. Зато проблему с отстоем на оживленных остановках транспортники признали.

— У нас постоянно проводятся профилактические беседы с водителями, инструктажи. Мы отслеживаем [это] сами, исключаем злостных нарушителей, наказываем, — рассказали в компании, уточнив, что наказания в таких случаях административные.

На площади Маркса автобусы, по словам читателей, могут стоять и по 10 минут. Не поверить им сложно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Диспетчер второго перевозчика, ООО «Регион-Автоцентр», была уверена, что все жалобы на 28-й автобус вызваны его опозданиями, а те в свою очередь объяснила бесконечными пробками, которые бывают не только на мосту.



— Всегда стоит «Речной вокзал», перед «Пригородным простором» стоит Хилокская, — сказала диспетчер, которую обилие жалоб, кажется, вообще не удивило. — У нас еще маршрут продлили до Красного проспекта (имеется в виду остановка ЖК «Северная корона». — Прим.ред.). А мы что тут можем сделать? Туда всего два маршрута ходят, 28-й и 18-й. Эти изменения не в нашей компетенции, и наши водители сами сильно возмущаются.



По поводу жалоб на долгие ожидания на остановках и неработающие или якобы неработающие терминалы представитель компании ответила, что таких не помнит — возможно, эти проблемы есть у других перевозчиков.



2 место. Автобус №43

— А что, мы не на первом месте в топе жалоб? — как будто даже удивляется заместитель директора по связям с общественностью обслуживающей маршрут компании «Диамант-1» Александр Второв. — На этом берегу 43-й маршрут должен быть на первом месте.



В принципе, он недалек от истины: пассажиры ругают маленькие ПАЗики, которые ходят с остановки «Белые росы» до микрорайона «Чистая слобода» и обратно, с особым наслаждением. Но справедливости ради, 43-й занял даже не второе, а третье место: автобусы №8 из топа мы решили выкинуть, потому что уже писали о них. С другой стороны, и об этом маршруте НГС уже писал неоднократно.

— Везде нормальные новенькие автобусы, а на 43-м маршруте — разбитые, ушатанные ПАЗики, прямо из 90-х, — пожаловалась сибирячка Лидия. — Грязные, старые, на ходу разваливаются.



— В вечернее время вообще не уехать, — дополняет претензии к 43-му пассажирка Елена, которую мы с фотографом ловим прямо в салоне автобуса.

Елене есть что сказать и о других маршрутах. Особенно удивляет ее №5, который в одну сторону ходит вполне прилично, а в другую — из рук вон плохо, будто растворяется на конечной Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По данным ЦУГАЭТ, этот маршрут также обслуживают два перевозчика: индивидуальный предприниматель Татьяна Кривошапова (она владеет одним автобусом) и компания «Диамант-1» (отвечает за все остальные ПАЗики).



— У меня автобус новый, 2020 года, — сразу открещивается от обвинений в плохом состоянии своего транспортного средства Татьяна Кривошапова. — Расписание мы тоже соблюдаем. Мой водитель расписание отрабатывает: выходит в 06:49, в 20:52 заканчивает. Приезжает даже позже.



В последних словах, кажется, есть некоторое противоречие, но возможно, водитель просто делает дополнительный рейс.



У Александра Второва к сложному и ненавидимому пассажирами маршруту отношение более критичное: все недостатки и своих автобусов, и пути, по которому они движутся, он прекрасно представляет.



— Проблема, на самом деле, достаточно проста. Для того, чтобы приобрести новые автобусы, надо чтобы кто-то в этом деле помогал. Стоимость современного автобуса в среднем — около 9 миллионов рублей. Таких денег у перевозчиков нет, их хватает только на поддержание в рабочем состоянии имеющегося парка, — говорит представитель «Диаманта-1». — Все новые автобусы, которые вы видите на дорогах, — не от перевозчиков, не купленные. Это те автобусы, что готовили к Универсиаде.

Это один из последних маршрутов, который обслуживают крошечные автобусы. Кажется, большие по некоторым улицам просто не проедут Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одной причиной для жалоб Александр Второв считает сам факт того, что 43-й маршрут обслуживают ПАЗики. Но новенький просторный ЛиАЗ по кривым узким улочкам, уверен представитель перевозчика, просто не проедут.



Наконец, третья причина высокого места в рейтинге, по его мнению, — недостаток автобусов на линии и нехватка водителей. Отсюда и обвинения в несоблюдении расписания. дин шофер, например, регулярно игнорировал конечную остановку, и всплыл этот факт лишь после того, как он несколько раз не довез до дома мальчика-школьника.

— У нас новые водители приходят только те, кто из ближнего зарубежья на работу приехал, своих водителей мы не воспитываем, молодежь сюда не идет. Средний возраст водителя, который у нас работает, — примерно 50 лет, — говорит Александр Второв.



1 место. Неуловимый №79

Этот образчик городского транспорта пассажиры поминали с особой ненавистью. Отметили и размеры иностранного салона, и неудовлетворительное состояние парка.



— Не соблюдает заявленный интервал, по 45 минут можно ждать и не дождаться. Писали жалобу в мэрию, в ответ только отписки, — пожаловался читатель НГС под ником ZhKuki.



— №79. Старинные автобусы. После поездки одежда воняет то ли маслом, то ли мазутом, — возмущается Slik, — Сидушки засаленные. Водилы ещё курят в салоне. Фу-фу-фу!



Обслуживает этот маршрут перевозчик ООО «НИКА». 79-й автобус проезжает город практически от края до края: ходит от остановки НГАУ до Юго-Западного жилмассива. Причем едет через Димитровский мост и площадь Труда, так что скидку на долгие задержки водителям еще можно сделать. Но пахнуть ГСМ после поездки в транспорте точно не хочется никому.



Но если прокатиться на 28-м и 43-м нам с фотографом легко удается, дождаться 79-го непросто. При этом на интерактивной карте ЦУГАЭТ отображается больше десятка автобусов, но стоит проверить «Яндекс.карты» — и все они как один исчезают с нарисованных новосибирских дорог. Впрочем, может быть, это сбой.

Какой из карт верить, вопрос открытый. Но автобуса №79 нам с фотографом дождаться так и не удалось Источник: nsk.gortrans.ru, yandex.ru











В течение четверти часа мы пытаемся проверить, кто из сервисов прав, но выждать обещанные читателями 45 минут не дает погода: еще немного, и ветер, как в анекдоте, начнет легко шевелить арматуру. Верим читателям на слово.



Вопросы об огромных интервалах в движении, вонючих автобусах и курящих водителях очень хочется задать директору или хотя бы диспетчеру перевозчика, но поймать их оказывается не легче, чем сам автобус. Номер, указанный на сайте ЦУГАЭТ, не отвечает.

Что ж, мы уверены: это заслуженное первое место.



Ранее мы писали о своих попытках добраться к первой паре в НГУ, используя муниципальный автобус №8 (кстати, вполне просторный, и может быть, даже новый). Успехом они не увенчались: дождаться транспорта так и не удалось.

