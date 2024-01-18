Лотерея с временем и трафиком: пробуем успеть из центра к первой паре в НГУ без маршруток — мэрия хочет их убрать

В конце декабря 2023 года новосибирцы с удивлением и негодованием узнали, что в 2024–2025 годах мэрия Новосибирска планирует отменить маршрутки №35 и 15. В проекте постановления их назвали неэффективными и экономически невыгодными, а в качестве альтернативы чиновники предложили горожанам пересесть на электрички и муниципальные автобусы (которые решили развивать). К статье о грядущих изменениях читатели НГС оставили несколько сотен комментариев — и далеко не все из них смогли пройти модерацию. Мы решили повторить путь, который живущие за пределами Советского района студенты и преподаватели НГУ, а также сотрудники многочисленных НИИ проделывают каждый день, и понять, можно ли добраться до университета, не используя маршрутки.
Попытка №1. Муниципальный общественный транспорт (35 рублей за автобус или 35+70 рублей за метро + маршрутку), 2 часа 3 минуты в пути
Внимательно изучив 2GIS, мы пришли к выводу, что на дорогу от Ленина, 12 до главного корпуса НГУ уйдет около 2 часов. Для верности вышли из редакции в 6:50 утра, и в 7:05 стояли на остановке «Центр» на улице Орджоникидзе. Удовольствия от происходящего добавляет погода: виджет смартфона любезно подсказывает, что реальные –25 ощущаются как –32.
Дороги по ранне-утреннему свободны, автобусы с конечными остановками в Первомайском районе идут едва ли не через каждые 5 минут. Нет только вожделенной «восьмерки».
В 7:13 решаем проверить, сколько еще ждать, но результат неутешителен: на линии всего четыре автобуса, ближайший едет в сторону вокзала Новосибирск-Главный и находится еще очень и очень далеко, в районе остановки «Разъезд Иня».
В принципе, его можно и подождать, спустившись в теплую подземку и отслеживая движение транспорта оттуда, но по условиям эксперимента мы с фотографом торопимся успеть к первой паре. Вряд ли уважающий себя преподаватель пустит опоздавших на 40, 50 или 60 минут, а его самого дождутся студенты.
Значит, едем на метро. Оно, по крайней мере, работает четко: ровно в половину восьмого поднимаемся из подземного перехода на четной стороне Большевистской — и видим отъезжающую от остановки маршрутку №35.
Немногочисленные пассажиры, не успевшие на нее, уже выстраиваются в очередь.
— Вы на маршрутку 35? — спрашиваю я у закутанной, но все равно очень замерзшей дамы, и получив положительный ответ, немедленно уточняю. — Слышали, что маршрутные такси до Академгородка собираются отменить?
— Эту маршрутку?
— Обе, 35-ю и 15-ю.
— Беспредел, — коротко и безнадежно комментирует дама.
После рассказов читателей НГС о том, что маршруток на линии уже стало меньше, мы готовы окончательно замерзнуть, но следующий микроавтобус подходит уже через 10 минут, а еще через 8 — начинает движение. К этому моменту пассажиров в салоне уже на одного больше, чем сидячих мест, и в процессе движения водитель не забывает подбирать людей на остановках. С точки зрения ПДД мы его порицаем, но, представив себя на месте замерзающих жителей «Евроберега» и Первомайки, горячо поддерживаем.
В пиковый момент в салоне стоят четверо пассажиров — и это в январе, когда утренний пассажиропоток в сторону Советского района снижен.
Назвать не новый Ford комфортным транспортом и вправду не поворачиваются ни язык, ни пальцы на клавиатуре. В салоне прохладно, а если тебе нужно выйти не на конечной, приходится либо отслеживать остановки по GPS, либо регулярно греть затянутое морозными узорами стекло.
Но это явно лучше, чем ехать на автобусе: периодически мы отслеживаем его по онлайн-картам, и видим, что злополучная «восьмерка» явно никуда не торопится. Автобус держит скорость около 40 км/ч, дисциплинированно тормозит на каждой остановке, причем на некоторых стоит по несколько минут, поджидая пассажиров. В 8:25 он еще ползет по Первомайскому району, в то время как маршрутка поворачивает в Академгородок.
Студенты Артем и Олеся, как и мы, торопятся успеть в университет к 9:00. Они успели проучиться в университете всего один семестр, но самое важное уже поняли и обычно ездят на учебу на электричке и автобусе-экспрессе от НГУ. Маршруткой воспользовались только потому, что в январе экспресс не работает.
— На «восьмерке» не ездите?
— Только если она вдруг случайно подойдет к остановке, — говорит Артем.
— Даже если случайно подойдет, не поедем, — поправляет его подруга. — Автобус очень долго идет и останавливается везде.
— Вообще везде.
На конечную остановку «Цветной проезд» маршрутка приходит в 8:44. Отсюда до университета рукой подать, успеешь не только дойти, но и раздеться и подняться в аудиторию. Согреться — вряд ли, но впереди целый учебный день.
Автобус №8 в это время еще даже не въехал в Академгородок. Только ровно в 9 он повернет на проспект Строителей и после будет тщательно объезжать все остановки одну за одной, в итоге опоздав к началу занятий более чем на 40 минут.
Вывод: полный провал. К первой паре мы успели только потому, что воспользовались «неэффективной и экономически невыгодной» коммерческой маршруткой.
Попытка №2. Метро + электричка до станции Сеятель + автобус (35+46+35 рублей)
Именно этим способом рекомендует пользоваться мэрия Новосибирска: электричкам не страшны пробки, кроме того, специально от станции Сеятель, которая уже стала крупным пересадочным узлом, студентов и сотрудников НГУ возит до университета специальный бесплатный автобус — тот самый экспресс, о котором говорили нам накануне студенты-первокурсники.
Правда, в январе (как раз когда у студентов сессия) он не ходит.
— Огромная благодарность родному университету, что он организовал автобусные маршруты, — говорит преподаватель НГУ Илья Марьясов, который ездит в Академгородок из центра. — Но автобус с Сеятеля не всегда доступен: он работает с октября по декабрь и с февраля по апрель. То есть в сентябре, январе, мае и июне (еще одна сессия) нужно пользоваться общественным транспортом, а с ним проблема. «Восьмерка» давно превратилась в краснокнижного зверя, маршрутка может ходить с интервалом до 30 минут.
У второго автобуса, который ходит с левого берега, по словам пассажира, тоже хватает недостатков — в основном из-за особенностей городских развязок: из центра нужно уехать либо на Студенческую, либо до остановки «Гостиница Обь».
Что ж, часть пробок можно объехать на электричке даже в январе. Тем более, по утрам их в южном направлении идет из Новосибирска целых две: в 7:02 до Черепанова, в 7:52 — до Бердска (время отправления указано со станции Речной вокзал). Первая явно доставит студентов в Городок намного раньше необходимого времени. Вторая, наоборот, приходит на Сеятель практически впритык, в 8:25. Но экспресс до университета стыкуется именно с ней, и мы решаем рискнуть.
В этот раз наш путь начинается куда более комфортно. Можно и поспать на полчасика подольше, и не мерзнуть на остановке со смартфоном в руках, ведь электропоезд приходит точно по расписанию. Отдельный бонус — в вагоне объявляют остановки, и можно спокойно читать книгу или повторять учебный материал, не опасаясь проехать нужную станцию.
Народу в вагоне не много, но это дело времени: как только начнется новый семестр, пассажиров явно станет больше. Пока можно явно понять, кто морозным утром едет в Бердск, а кто выйдет раньше, на станции Сеятель или платформе Обское море (оттуда тоже можно добраться до НГУ, но об этом позже).
Примерно половина вагона — юноши и девушки в очках, уткнувшиеся в конспекты. Среди оставшихся отчетливо выделяются крепкие молодые парни, сдвинувшие шапочки на макушку так, что отчетливо видно и замерзшие уши, и, казалось, давно ушедшую в прошлое прическу «под 0,3 с челочкой».
— А че ты там делаешь? Программы создаешь, да? — громко интересуется пассажир из второй группы у своего соседа по сидению, явно принадлежащего к первой. А услышав ответ, оскорбляется в лучших чувствах. — Не, я не глумлюсь! Интересно!
Большая часть вагона выходит именно на Сеятеле и привычно спешит к остановке. Здесь проходят сразу 10 муниципальных и пригородных автобусов и еще 4 маршрутки, но далеко не каждая подойдет студентам.
Нам везет: в 8:34 мы садимся в старенький, но бодрый ПАЗик, который ловко выворачивает на проспект Строителей и по маршруту №109 устремляется в сторону цели. Пассажиры входят в него или выходят на каждой остановке, и становится понятно: если для сотрудников научно-исследовательских институтов выходить на Сеятеле действительно удобно, студенты и преподаватели сейчас играют со временем и трафиком в лотерею.
Выйти можно было и на следующей за пересадочным узлом о.п. Обское море, но здесь свои подводные камни.
— Идти до НГУ от нее не меньше 15 минут быстрым шагом, большинство тратит от 20 минут до получаса — в зависимости от физической формы человека, погоды, чистоты лесной тропы и тротуаров, — говорит Илья Марьясов. — Кроме того, нужно пересекать Бердское шоссе, где нерегулируемый переход, и водители не горят желанием пропускать пешеходов.
Тем временем ситуация накаляется: экспресс наверняка уже остановился бы у главного корпуса университета, а рейсовый автобус, у которого «Цветной проезд» — всего лишь промежуточная остановка на пути в Бердск, только-только отъезжает от Дома ученых. Не сказать, чтобы пассажиры в салоне отчетливо нервничали, но и спокойными они не выглядели.
На Цветном ПАЗик останавливается в 8:54. В университет еще можно успеть, но только бегом.
Вывод: если бы в январе до университета ходил экспресс, за который отвечает университет, мы бы точно успели к 9 часам, но без него стыковка превращается в лотерею. Кроме того, занятия не всегда начинаются с первой пары, а пытаться приехать таким образом ко второй (10:50) — бесполезно. Экспресс забирает преподавателей и студентов только ранним утром, да и электрички с осени и до весны ходят, мягко говоря, нечасто — не как городские, а как пригородные. Новосибирск–Искитим в 8:40 приходит на 50 минут раньше, чем надо, Новосибирск–Черепаново в 10:04 — слишком поздно, всего за 8 минут до звонка.
Проблемы новосибирцев, вынужденных ежедневно добираться до Академгородка и обратно, мог бы решить транспортно-пересадочный узел Университетский — станция между Сеятелем и Обским морем и короткая дорога, которая бы появилась на месте уже существующей лесной просеки. В июне 2022 года землю, на которой должна находиться развязка, передали в муниципалитет. В октябре 2022-го стоимость строительства дороги приблизительно оценили в 180 миллионов рублей.
Ранее мы публиковали мнение новосибирца, который вынужден ежедневно добираться до работы на двух электричках, с пересадкой на вокзале, и уверен, что расписание поездов составлено так, чтобы стыковка была максимально некомфортной.