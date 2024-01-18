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Эксперимент

Лотерея с временем и трафиком: пробуем успеть из центра к первой паре в НГУ без маршруток — мэрия хочет их убрать

Журналисты НГС дважды повторили путь студентов НГУ — устали, замерзли и потеряли веру в муниципальный транспорт

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В мэрии Новосибирска маршрутные такси посчитали неэффективным и экономическим невыгодным транспортом. Мы проверили, есть ли в городе эффективный

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В конце декабря 2023 года новосибирцы с удивлением и негодованием узнали, что в 2024–2025 годах мэрия Новосибирска планирует отменить маршрутки №35 и 15. В проекте постановления их назвали неэффективными и экономически невыгодными, а в качестве альтернативы чиновники предложили горожанам пересесть на электрички и муниципальные автобусы (которые решили развивать). К статье о грядущих изменениях читатели НГС оставили несколько сотен комментариев — и далеко не все из них смогли пройти модерацию. Мы решили повторить путь, который живущие за пределами Советского района студенты и преподаватели НГУ, а также сотрудники многочисленных НИИ проделывают каждый день, и понять, можно ли добраться до университета, не используя маршрутки.

Попытка №1. Муниципальный общественный транспорт (35 рублей за автобус или 35+70 рублей за метро + маршрутку), 2 часа 3 минуты в пути

Внимательно изучив 2GIS, мы пришли к выводу, что на дорогу от Ленина, 12 до главного корпуса НГУ уйдет около 2 часов. Для верности вышли из редакции в 6:50 утра, и в 7:05 стояли на остановке «Центр» на улице Орджоникидзе. Удовольствия от происходящего добавляет погода: виджет смартфона любезно подсказывает, что реальные –25 ощущаются как –32.

Дороги по ранне-утреннему свободны, автобусы с конечными остановками в Первомайском районе идут едва ли не через каждые 5 минут. Нет только вожделенной «восьмерки».

В 7:13 решаем проверить, сколько еще ждать, но результат неутешителен: на линии всего четыре автобуса, ближайший едет в сторону вокзала Новосибирск-Главный и находится еще очень и очень далеко, в районе остановки «Разъезд Иня».

Чтобы доехать из центра города до НГУ на автобусе, нужно выйти на остановку не позже, чем за два часа. Но не факт, что это поможет

Чтобы доехать из центра города до НГУ на автобусе, нужно выйти на остановку не позже, чем за два часа. Но не факт, что это поможет

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В принципе, его можно и подождать, спустившись в теплую подземку и отслеживая движение транспорта оттуда, но по условиям эксперимента мы с фотографом торопимся успеть к первой паре. Вряд ли уважающий себя преподаватель пустит опоздавших на 40, 50 или 60 минут, а его самого дождутся студенты.

Значит, едем на метро. Оно, по крайней мере, работает четко: ровно в половину восьмого поднимаемся из подземного перехода на четной стороне Большевистской — и видим отъезжающую от остановки маршрутку №35.

К маршрутке №35 у новосибирцев немало претензий, но ходит она чаще, чем автобус №8

К маршрутке №35 у новосибирцев немало претензий, но ходит она чаще, чем автобус №8

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Немногочисленные пассажиры, не успевшие на нее, уже выстраиваются в очередь.

— Вы на маршрутку 35? — спрашиваю я у закутанной, но все равно очень замерзшей дамы, и получив положительный ответ, немедленно уточняю. — Слышали, что маршрутные такси до Академгородка собираются отменить?

— Эту маршрутку?

— Обе, 35-ю и 15-ю.

— Беспредел, — коротко и безнадежно комментирует дама.

Не хочешь проехать свою остановку? Тогда стоит позаботиться об обзоре самостоятельно

Не хочешь проехать свою остановку? Тогда стоит позаботиться об обзоре самостоятельно

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После рассказов читателей НГС о том, что маршруток на линии уже стало меньше, мы готовы окончательно замерзнуть, но следующий микроавтобус подходит уже через 10 минут, а еще через 8 — начинает движение. К этому моменту пассажиров в салоне уже на одного больше, чем сидячих мест, и в процессе движения водитель не забывает подбирать людей на остановках. С точки зрения ПДД мы его порицаем, но, представив себя на месте замерзающих жителей «Евроберега» и Первомайки, горячо поддерживаем.

В пиковый момент в салоне стоят четверо пассажиров — и это в январе, когда утренний пассажиропоток в сторону Советского района снижен.

Назвать не новый Ford комфортным транспортом и вправду не поворачиваются ни язык, ни пальцы на клавиатуре. В салоне прохладно, а если тебе нужно выйти не на конечной, приходится либо отслеживать остановки по GPS, либо регулярно греть затянутое морозными узорами стекло.

Но это явно лучше, чем ехать на автобусе: периодически мы отслеживаем его по онлайн-картам, и видим, что злополучная «восьмерка» явно никуда не торопится. Автобус держит скорость около 40 км/ч, дисциплинированно тормозит на каждой остановке, причем на некоторых стоит по несколько минут, поджидая пассажиров. В 8:25 он еще ползет по Первомайскому району, в то время как маршрутка поворачивает в Академгородок.

В начале восьмого в сторону Академгородка уехать на автобусе №8 невозможно: на маршрут их вышло только четыре, два из них — в Советском районе, третий и четвертый как раз расходятся друг с другом неподалеку от поселка РМЗ

В начале восьмого в сторону Академгородка уехать на автобусе №8 невозможно: на маршрут их вышло только четыре, два из них — в Советском районе, третий и четвертый как раз расходятся друг с другом неподалеку от поселка РМЗ

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Студенты Артем и Олеся, как и мы, торопятся успеть в университет к 9:00. Они успели проучиться в университете всего один семестр, но самое важное уже поняли и обычно ездят на учебу на электричке и автобусе-экспрессе от НГУ. Маршруткой воспользовались только потому, что в январе экспресс не работает.

— На «восьмерке» не ездите?

— Только если она вдруг случайно подойдет к остановке, — говорит Артем.

— Даже если случайно подойдет, не поедем, — поправляет его подруга. — Автобус очень долго идет и останавливается везде.

— Вообще везде.

На остановке «Цветной проезд» без четверти девять утра не слишком людно. И совсем не автобусно

На остановке «Цветной проезд» без четверти девять утра не слишком людно. И совсем не автобусно

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На конечную остановку «Цветной проезд» маршрутка приходит в 8:44. Отсюда до университета рукой подать, успеешь не только дойти, но и раздеться и подняться в аудиторию. Согреться — вряд ли, но впереди целый учебный день.

Автобус №8 в это время еще даже не въехал в Академгородок. Только ровно в 9 он повернет на проспект Строителей и после будет тщательно объезжать все остановки одну за одной, в итоге опоздав к началу занятий более чем на 40 минут.

Вывод: полный провал. К первой паре мы успели только потому, что воспользовались «неэффективной и экономически невыгодной» коммерческой маршруткой.

С конечной остановки до главного корпуса рукой подать, но доехать до Цветного проезда вовремя — не так-то просто, особенно когда в Новосибирске неожиданно начинается снегопад

С конечной остановки до главного корпуса рукой подать, но доехать до Цветного проезда вовремя — не так-то просто, особенно когда в Новосибирске неожиданно начинается снегопад

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Попытка №2. Метро + электричка до станции Сеятель + автобус (35+46+35 рублей)

Именно этим способом рекомендует пользоваться мэрия Новосибирска: электричкам не страшны пробки, кроме того, специально от станции Сеятель, которая уже стала крупным пересадочным узлом, студентов и сотрудников НГУ возит до университета специальный бесплатный автобус — тот самый экспресс, о котором говорили нам накануне студенты-первокурсники.

Правда, в январе (как раз когда у студентов сессия) он не ходит.

— Огромная благодарность родному университету, что он организовал автобусные маршруты, — говорит преподаватель НГУ Илья Марьясов, который ездит в Академгородок из центра. — Но автобус с Сеятеля не всегда доступен: он работает с октября по декабрь и с февраля по апрель. То есть в сентябре, январе, мае и июне (еще одна сессия) нужно пользоваться общественным транспортом, а с ним проблема. «Восьмерка» давно превратилась в краснокнижного зверя, маршрутка может ходить с интервалом до 30 минут.

У второго автобуса, который ходит с левого берега, по словам пассажира, тоже хватает недостатков — в основном из-за особенностей городских развязок: из центра нужно уехать либо на Студенческую, либо до остановки «Гостиница Обь».

Даже в январе, между двумя семестрами, пассажиров на утренней электричке до Бердска едет немало

Даже в январе, между двумя семестрами, пассажиров на утренней электричке до Бердска едет немало

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Что ж, часть пробок можно объехать на электричке даже в январе. Тем более, по утрам их в южном направлении идет из Новосибирска целых две: в 7:02 до Черепанова, в 7:52 — до Бердска (время отправления указано со станции Речной вокзал). Первая явно доставит студентов в Городок намного раньше необходимого времени. Вторая, наоборот, приходит на Сеятель практически впритык, в 8:25. Но экспресс до университета стыкуется именно с ней, и мы решаем рискнуть.

В этот раз наш путь начинается куда более комфортно. Можно и поспать на полчасика подольше, и не мерзнуть на остановке со смартфоном в руках, ведь электропоезд приходит точно по расписанию. Отдельный бонус — в вагоне объявляют остановки, и можно спокойно читать книгу или повторять учебный материал, не опасаясь проехать нужную станцию.

Народу в вагоне не много, но это дело времени: как только начнется новый семестр, пассажиров явно станет больше. Пока можно явно понять, кто морозным утром едет в Бердск, а кто выйдет раньше, на станции Сеятель или платформе Обское море (оттуда тоже можно добраться до НГУ, но об этом позже).

Примерно половина вагона — юноши и девушки в очках, уткнувшиеся в конспекты. Среди оставшихся отчетливо выделяются крепкие молодые парни, сдвинувшие шапочки на макушку так, что отчетливо видно и замерзшие уши, и, казалось, давно ушедшую в прошлое прическу «под 0,3 с челочкой».

— А че ты там делаешь? Программы создаешь, да? — громко интересуется пассажир из второй группы у своего соседа по сидению, явно принадлежащего к первой. А услышав ответ, оскорбляется в лучших чувствах. — Не, я не глумлюсь! Интересно!

Утром движение электропоездов плотное, но вернуться из университета в город днем — отдельный квест

Утром движение электропоездов плотное, но вернуться из университета в город днем — отдельный квест

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Большая часть вагона выходит именно на Сеятеле и привычно спешит к остановке. Здесь проходят сразу 10 муниципальных и пригородных автобусов и еще 4 маршрутки, но далеко не каждая подойдет студентам.

Нам везет: в 8:34 мы садимся в старенький, но бодрый ПАЗик, который ловко выворачивает на проспект Строителей и по маршруту №109 устремляется в сторону цели. Пассажиры входят в него или выходят на каждой остановке, и становится понятно: если для сотрудников научно-исследовательских институтов выходить на Сеятеле действительно удобно, студенты и преподаватели сейчас играют со временем и трафиком в лотерею.

Выйти можно было и на следующей за пересадочным узлом о.п. Обское море, но здесь свои подводные камни.

— Идти до НГУ от нее не меньше 15 минут быстрым шагом, большинство тратит от 20 минут до получаса — в зависимости от физической формы человека, погоды, чистоты лесной тропы и тротуаров, — говорит Илья Марьясов. — Кроме того, нужно пересекать Бердское шоссе, где нерегулируемый переход, и водители не горят желанием пропускать пешеходов.

В вагоне светлее и теплее, чем в маршрутке — можно почитать или повторить материал

В вагоне светлее и теплее, чем в маршрутке — можно почитать или повторить материал

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Тем временем ситуация накаляется: экспресс наверняка уже остановился бы у главного корпуса университета, а рейсовый автобус, у которого «Цветной проезд» — всего лишь промежуточная остановка на пути в Бердск, только-только отъезжает от Дома ученых. Не сказать, чтобы пассажиры в салоне отчетливо нервничали, но и спокойными они не выглядели.

На Цветном ПАЗик останавливается в 8:54. В университет еще можно успеть, но только бегом.

Вывод: если бы в январе до университета ходил экспресс, за который отвечает университет, мы бы точно успели к 9 часам, но без него стыковка превращается в лотерею. Кроме того, занятия не всегда начинаются с первой пары, а пытаться приехать таким образом ко второй (10:50) — бесполезно. Экспресс забирает преподавателей и студентов только ранним утром, да и электрички с осени и до весны ходят, мягко говоря, нечасто — не как городские, а как пригородные. Новосибирск–Искитим в 8:40 приходит на 50 минут раньше, чем надо, Новосибирск–Черепаново в 10:04 — слишком поздно, всего за 8 минут до звонка.

Возле станции Сеятель можно оставить машину на перехватывающей парковке или пересесть с электрички на автобус и наоборот. Правда, придется пройтись

Возле станции Сеятель можно оставить машину на перехватывающей парковке или пересесть с электрички на автобус и наоборот. Правда, придется пройтись

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Проблемы новосибирцев, вынужденных ежедневно добираться до Академгородка и обратно, мог бы решить транспортно-пересадочный узел Университетский — станция между Сеятелем и Обским морем и короткая дорога, которая бы появилась на месте уже существующей лесной просеки. В июне 2022 года землю, на которой должна находиться развязка, передали в муниципалитет. В октябре 2022-го стоимость строительства дороги приблизительно оценили в 180 миллионов рублей.

Ранее мы публиковали мнение новосибирца, который вынужден ежедневно добираться до работы на двух электричках, с пересадкой на вокзале, и уверен, что расписание поездов составлено так, чтобы стыковка была максимально некомфортной.

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