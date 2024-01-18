Лотерея с временем и трафиком: пробуем успеть из центра к первой паре в НГУ без маршруток — мэрия хочет их убрать

Попытка №1. Муниципальный общественный транспорт (35 рублей за автобус или 35+70 рублей за метро + маршрутку), 2 часа 3 минуты в пути

Внимательно изучив 2GIS, мы пришли к выводу, что на дорогу от Ленина, 12 до главного корпуса НГУ уйдет около 2 часов. Для верности вышли из редакции в 6:50 утра, и в 7:05 стояли на остановке «Центр» на улице Орджоникидзе. Удовольствия от происходящего добавляет погода: виджет смартфона любезно подсказывает, что реальные –25 ощущаются как –32.



Дороги по ранне-утреннему свободны, автобусы с конечными остановками в Первомайском районе идут едва ли не через каждые 5 минут. Нет только вожделенной «восьмерки».

