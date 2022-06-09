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Новосибирск получил землю для развязки, которая поможет снизить объем пробок на Большевистской

На участке построят автомобильную дорогу и пешеходный переход

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Развязка будет вести к будущей железнодорожной станции «Университетская»

Развязка будет вести к будущей железнодорожной станции «Университетская»

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В муниципальную собственность Новосибирска передали земельные участки площадью 1,8 га в Академгородке. Как объяснили в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области, это сделано для обустройства транспортно-пересадочного узла.

Новый участок земли необходим для строительства транспортно пересадочного узла «Университетский проспект» в Верхней зоне Академгородка. На этих гектарах собираются построить автомобильные дороги и тротуары от проектируемой остановочной платформы «Университетская» до пересечения улицы Жемчужной и Университетского проспекта.

— Реализация этого социального проекта позволит жителям Академгородка добираться на электричке от Университета до центра Новосибирска за 35 минут, — уточнили в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области.

В прошлом году мы рассказывали, что новая остановка электрички в Академгородке была запланирована еще при строительстве городка. Рядом с будущей «Университетской» также хотят построить транспортную развязку, сделать конечную остановку транспорта «Университет». Для остановки нужно будет построить дорогу через лес. Эта транспортная завязка будет строиться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Как предполагают власти, она должна снизить пробки на улице Большевистской.

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