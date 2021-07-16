В Новосибирске назвали объекты, которые должны снизить пробки на улице Большевистской — рассказываем где

Правда, когда планы будут реализованы, пока совсем непонятно: земля, на которую рассчитывает мэрия, всё еще в федеральном пользовании, и пока вопрос с передачей ее в муниципальное пользование сильно задерживается. Хотя мэрия в последнее время всё больше заинтересована в перенесении муниципальной земли себе: недавно вице-мэр Анна Терешкова рассказала о планах мэрии забрать себе Центральный пляж Академгородка.

Любое строительство в Академгородке сталкивается со сложностями с экологией и вырубкой деревьев. Специальная группа, которая была организована в Академгородке во главе с экоактивисткой Натальей Прийдак, выступает за то, чтобы новую станцию на этом месте не строить. Она отмечает, что в лесу есть краснокнижные растения и птицы. В частности, дорога через лес может уничтожить места гнездования длиннохвостой неясыти и гнездоцветки клобучковой. Экоактивисты предлагают оставить станцию Обское море, которая работает только летом, или перенести «Университет» чуть дальше.