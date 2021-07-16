В Новосибирске назвали объекты, которые должны снизить пробки на улице Большевистской — рассказываем где

В Новосибирске назвали объекты, которые могут снизить пробки на Большевистской
В Новосибирске запланировали несколько объектов, которые должны снизить уровень пробок на улице Большевистской. Сегодня два из них проинспектировали власти, а также на местах побывал корреспондент НГС.
Сейчас планируют сделать новую станцию городской электрички и новой остановки в Академгородке, магистраль непрерывного движения, в которую входит развязка на Старом шоссе и пешеходный мост на Ине.
Станция и остановка «Университет»
Новая остановка электрички в Академгородке была запланирована еще при строительстве городка. Рядом с будущей Университетской также хотят построить транспортную развязку, сделать конечную остановку транспорта «Университет». Для остановки нужно будет построить дорогу через лес.
Правда, когда планы будут реализованы, пока совсем непонятно: земля, на которую рассчитывает мэрия, всё еще в федеральном пользовании, и пока вопрос с передачей ее в муниципальное пользование сильно задерживается. Хотя мэрия в последнее время всё больше заинтересована в перенесении муниципальной земли себе: недавно вице-мэр Анна Терешкова рассказала о планах мэрии забрать себе Центральный пляж Академгородка.
Любое строительство в Академгородке сталкивается со сложностями с экологией и вырубкой деревьев. Специальная группа, которая была организована в Академгородке во главе с экоактивисткой Натальей Прийдак, выступает за то, чтобы новую станцию на этом месте не строить. Она отмечает, что в лесу есть краснокнижные растения и птицы. В частности, дорога через лес может уничтожить места гнездования длиннохвостой неясыти и гнездоцветки клобучковой. Экоактивисты предлагают оставить станцию Обское море, которая работает только летом, или перенести «Университет» чуть дальше.
— Нам достаточно будет того расстояния, которое сейчас есть, чтобы не рубить растущие вокруг деревья. Единственное место, которое не вписывается, — разворотная площадка. Но место разворотной площадки будет определенно там, где будет нанесен минимальный вред деревьям: там где будут не ценные породы или где будут ветхие и гнилые деревья, — поделился
Помимо решения транспортной проблемы, новая станция должна быть оборудована пешеходным переходом. Недавно в Академгородке на ж/д-путях погибли две девочки, после этого специалисты подсчитали, что на путях к Обскому морю 11 несанкционированных пешеходных переходов, в том числе и в том месте, где собираются строить станцию Университет. Во время совещания правительства на месте предполагаемого строительства станции почти 10 местных жителей перешли через ж/д-пути.
Транспортная развязка по Старому шоссе
Сейчас на месте будущей развязки стоят магазины, кафе и часто машины в пробке — рядом Первомайский район. Планируемая развязка входит в план создания магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск — Ташанта. Магистраль будет занимать 2 километра, а эстакада — 290 метров.
— Новая развязка предусматривает движение во все стороны, которые возможны на этом перекрестке: улица Одоевского, Бердское шоссе. Путепровод предполагает шестиполосное движение для съезда в сторону города и для въезда в Академгородок, — сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.
План развязки был разработан еще в 2014 году институтом «Стройпроект» в Санкт-Петербурге. Проект до сих пор не прошел экспертизу — она может сильно затормозить реализацию всего проекта. В 2021 году старый проект решили актуализировать: в план также вошли ливневки, которых до этого не было. Для новой развязки мэрии нужно будет изъять 47 участков, на них сейчас располагаются 50 строений. Как сообщает пресс-служба губернатора, стоить строительство транспортной развязки будет около 5,9 миллиарда рублей. При благоприятном исходе появится она уже в 2022–2024 годах.
Пешеходный мост
Еще один старый план, который решили актуализировать в 2020 году, — пешеходный мост на разъезде Иня. Сейчас на огромную транспортную развязку один переход со светофором, но пешеходам придется еще несколько лет ждать решения этой проблемы. Строительство пешеходного моста предполагает четыре входа, которые собираются в одной круглой комнате посреди магистрали.
— Вся проектная документация и экспертиза по ней выполнены, — рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Строить пешеходный мост можно круглогодично. Стоить этот объект будет 266,7 миллиона рублей.
Новая городская электричка 8 июля впервые выехала из микрорайона Пригородный простор на станцию Новосибирск-Восточный. Новая электричка сократит время на дорогу для жителей двух микрорайонов. Открывшаяся платформа — это первый этап проекта «Городская железная дорога».