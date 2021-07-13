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Мэрия Новосибирска решила забрать себе пляж Центральный — в прошлом году от него отказалось СО РАН

Сейчас пляж находится в федеральном владении

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На береговую линию Центрального пляжа Академгородка каждый год выплывает топляк

На береговую линию Центрального пляжа Академгородка каждый год выплывает топляк

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Пляж Центральный в Новосибирске хотят сделать муниципальным

Мэрия Новосибирска начала подготовку документов, чтобы сделать муниципальным пляж Центральный в Академгородке.

Сейчас земельный участок, на котором располагается пляж, находится в федеральной собственности. Его содержанием занимается «ВерхнеОбьрегионводхоз». В прошлые года пляж был в безвозмездном распоряжении СО РАН, но отделение отказалось от него.

— В мае 2021 года силами представителей филиала «ВерхнеОбьрегионводхоз», правительства Новосибирской области, Верхне-Обского бассейнового водного управления, Новосибирской ассоциации корпоративных волонтеров и просто неравнодушных людей от бытового мусора и древесного хлама очищена береговая линия на участке 1–4 км правого берега Новосибирского водохранилища, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На Центральном пляже Академгородка есть две организации, которые рассчитывают арендовать землю у мэрии: это ООО «Сан Сити» и ООО «Парк культуры и отдыха "У моря Обского"».

— Сейчас ведутся переговоры о передаче. Я на следующей неделе буду делать выезд, чтобы посмотреть состояние пляжа, — рассказала НГС Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

Если пляж перейдет в пользование мэрии города, то обязанности по уборке пляжа и его содержании перейдут на местных чиновников.

— Мы понимаем, что это дополнительные средства. Чтобы пляж принимать, мы должны рассчитать, сколько будет стоить его содержать, — рассказала Анна Терешкова.

На сегодняшний день Центральный пляж Академгородка официально закрыт для купания, в мэрии его называют «неорганизованным местом отдыха горожан». Как рассказали в пресс-центре мэрии, на территории пляжа выставлены знаки «Купание запрещено», а в МЧС предупреждают, что купаться там опасно, в том числе из-за топляка.

— На территории Советского района имеется пять мест для организованного отдыха: четыре пляжа в левобережной части района, на территории парка «У моря Обского» («Детский», «Галечный», «Каменный», «Бумеранг») и один — в правобережной части района на территории парка отдыха «Звезда». Участки «Левее АСО «Южный» по улице Бердское шоссе, 302» — 1000 метров и «Правее АСО «Южный» по улице Бердское шоссе, 302» — 500 метров (включающие т. н. «Центральный пляж Академгородка») относятся к местам неорганизованного отдыха людей, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На пляже «Сан-Сити», который расположен на территории Центрального пляжа Академгородка, также запрещено купание.

— Два года «Сан-Сити» уже не пляж. Де-юре это место неорганизованного отдыха. Но там граждане отдыхают, и главное, чтобы они делали это культурно, — сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Пляжи Академгородка были неделю закрыты из-за аварии на канализации. 8 июля вода прошла проверку и купаться разрешили.

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Академгородокпляжмэрия
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