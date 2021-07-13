Мэрия Новосибирска решила забрать себе пляж Центральный — в прошлом году от него отказалось СО РАН

На пляже «Сан-Сити», который расположен на территории Центрального пляжа Академгородка, также запрещено купание.

— Два года «Сан-Сити» уже не пляж. Де-юре это место неорганизованного отдыха. Но там граждане отдыхают, и главное, чтобы они делали это культурно, — сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Пляжи Академгородка были неделю закрыты из-за аварии на канализации. 8 июля вода прошла проверку и купаться разрешили.