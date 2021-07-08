Пляжи возле Обского водохранилища открыли после аварии на канализации

В преддверии теплых выходных новосибирцам разрешили купаться на пляже «Звезда» и на Центральном пляже. Пляжи были закрыты с
— На «Звезде» воду проверили — она оказалась хорошая. Я приказал красный флаг опустить, желтый поднять. Пусть люди купаются, — рассказал Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС по Советскому району. Разрешение касается и Центрального пляжа.
Причину аварии — прорыв в канализационной трубе — устранили
Юрий Перязев напоминает, что на воде не стоит забывать о правилах безопасности: не купаться пьяными и не пускать детей одних на пляж.
К субботе, 10 июля, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков.