Пляжи возле Обского водохранилища открыли после аварии на канализации

В преддверии теплых выходных новосибирцам разрешили купаться на пляже «Звезда» и на Центральном пляже. Пляжи были закрыты с 1 июля из-за аварии на канализации, но люди продолжали купаться, несмотря на опасность. Особенно много людей было в аномально жаркие дни.

— На «Звезде» воду проверили — она оказалась хорошая. Я приказал красный флаг опустить, желтый поднять. Пусть люди купаются, — рассказал Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС по Советскому району. Разрешение касается и Центрального пляжа.