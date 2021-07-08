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Пляжи возле Обского водохранилища открыли после аварии на канализации

Мониторинг качества воды показал неплохие результаты

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Пляжи будут открыты на выходных в Новосибирске

Пляжи будут открыты на выходных в Новосибирске

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В преддверии теплых выходных новосибирцам разрешили купаться на пляже «Звезда» и на Центральном пляже. Пляжи были закрыты с 1 июля из-за аварии на канализации, но люди продолжали купаться, несмотря на опасность. Особенно много людей было в аномально жаркие дни.

— На «Звезде» воду проверили — она оказалась хорошая. Я приказал красный флаг опустить, желтый поднять. Пусть люди купаются, — рассказал Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС по Советскому району. Разрешение касается и Центрального пляжа.

Причину аварии — прорыв в канализационной трубе — устранили 2 июля в 8 часов вечера. После этого вода проходила проверку, которая показала хороший результат.

Юрий Перязев напоминает, что на воде не стоит забывать о правилах безопасности: не купаться пьяными и не пускать детей одних на пляж.

К субботе, 10 июля, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков.

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