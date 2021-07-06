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В самое пекло: смотрим, как загорают красивые сибирячки и что еще происходит на пляжах в такую жару

Корреспондент НГС поехала на пляж и поснимала счастливчиков, которые решили начать неделю с отдыха у моря

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Показываем в картинках, как отдыхают сибирячки в самый жаркий летний день

Показываем в картинках, как отдыхают сибирячки в самый жаркий летний день

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Новосибирск не покидает аномальная жара — уже третий день сибиряки спасаются от солнечного пекла как могут. Самый жаркий день выпал на 5 июля: температура прогрелась до 32 градусов тепла. Самый простой способ спастись от духоты — не выходить из помещения с кондиционером или бежать из города. Мы решили посмотреть на тех, кто выбрал второй вариант, и поехали на Центральный пляж Академгородка — показываем, что там происходит.

Несмотря на предостережения о том, что купание в Обском море запрещено из-за прорыва канализации, отчаянные сибиряки всё равно весело ныряют с пирса в воду или вальяжно плывут вдоль берега, спасаясь от невыносимой жары.

На входе висят объявления о том, что купание запрещено, но это никого не останавливает

На входе висят объявления о том, что купание запрещено, но это никого не останавливает

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Многие сейчас в отпуске и радуются наступлению теплых дней после недели дождей.

У Анастасии первый день отпуска

У Анастасии первый день отпуска

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— Дома в жару невозможно, спасение только рядом с водой. Бассейны все заняты, поэтому я приехала сюда. Звонила на пляж «Звезда», узнавала, можно ли купаться, ответили, что уже всё очистили — приезжайте, но я решила, что здесь будет комфортнее, — говорит сибирячка.

Аренда шезлонга — 300 рублей на весь день

Аренда шезлонга — 300 рублей на весь день

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Центральный пляж оборудован удобными лежаками — 300 рублей на весь день. Арендовать место для загара можно практически в любом баре. Разумеется, большей популярностью пользуются те, что на пирсе с видом на море.

Выходной день сибирячки решили провести на пляже

Выходной день сибирячки решили провести на пляже

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Альбине и Анастасии повезло — у них сегодня выходной. Девушки загорают и купаются, говорят, что, несмотря на слухи, всё же решились зайти в воду, потому что иначе невозможно пережить жару.

— Камни видно, дно видно, почему бы и не поплавать. В жару одно спасение — море, а что еще для счастья надо, — улыбается Анастасия.

Загорать — одно из любимых летних развлечений сибирячек

Загорать — одно из любимых летних развлечений сибирячек

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Тем временем многие уже поджарились до состояния золотистой корочки. На всякий случай напомним об основных правилах загара — если их соблюдать, то удастся избежать ожогов.

Алёна любит жаркую погоду

Алёна любит жаркую погоду

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— Я не спасаюсь от жары, она мне нравится. Погода и так редко нас балует, поэтому когда выдается жаркий день — как им не воспользоваться? Я специально перенесла рабочий проект на завтра, чтобы сегодня позагорать, — делится девушка.

Алёна проводит лето в городе, отдыхает у бассейна или за городом

Алёна проводит лето в городе, отдыхает у бассейна или за городом

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Подругу Алёны тоже зовут Алёна, сегодня и она не осталась в стороне, решив провести день на пляже.

— В такой жаркий день обидно сидеть в офисе и работать, но если выпадает возможность выбраться на берег и позагорать, то почему нет? — говорит сибирячка.

Девушки сегодня катались на сапе — аренда стоит 600 рублей в час. Если вы новичок в этом деле, на месте можно взять инструктора

Девушки сегодня катались на сапе — аренда стоит 600 рублей в час. Если вы новичок в этом деле, на месте можно взять инструктора

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Подсказка: напротив этих качелей продают очень вкусные хот-доги за 100 рублей

Подсказка: напротив этих качелей продают очень вкусные хот-доги за 100 рублей

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Татьяна и Софья говорят, что в жару спасаются мороженым или холодным коктейлем.

У девушек сегодня выходной, поэтому они отправились на пляж

У девушек сегодня выходной, поэтому они отправились на пляж

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— Мы всё равно немного купаемся, обкупываемся, так скажем. Опасаемся долго находиться в воде из-за прорыва в Бердске, — говорят сибирячки.

Молочный коктейль в этом баре стоит 150 рублей

Молочный коктейль в этом баре стоит 150 рублей

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С начала сезона продолжают открываться новые бары с прохладительными напитками, закусками и арендой шезлонга. Например, этот бар начал свою работу только сегодня.

С пирса открывается прекрасный вид

С пирса открывается прекрасный вид

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Шезлонги стоят вдоль пирса: сегодня большинство из них пустовало, но как только отдыхающие выяснят еще об одной комфортной площадке для загара, то сразу выстроятся в очередь, не сомневаемся.

Анна отдыхает прямо у берега — она специально пришла, чтобы посмотреть на море

Анна отдыхает прямо у берега — она специально пришла, чтобы посмотреть на море

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— Я работаю в Академгородке. Летом график более лояльный, поэтому удается выкроить пару часов, чтобы прийти на пляж, отдохнуть, позагорать и посмотреть на море, — говорит она. Анна работает педагогом.

Светлана — тренер по плаванию

Светлана — тренер по плаванию

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— Я купаюсь, несмотря на запреты. А что делать? Умирать от жары или от кишечной палочки — других вариантов нет. Летом я часто приезжаю сюда или хожу отдыхать к озерам около дома — живу на МЖК. Пережить такую жару мне помогает изотоник — это спортивный напиток с микроэлементами, который поддерживает водно-солевой баланс, — делится лайфхаком Светлана.

На пляже купаются и дети, и взрослые

На пляже купаются и дети, и взрослые

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На Центральном пляже царит максимально расслабленная атмосфера — зоны отдыха поделены между собой. Правая часть считается более тусовочной — там больше баров, есть аренда кальянов. Левая сторона спокойнее. Напротив качелей находится небольшая площадка, на которой иногда выступают группы или проводятся мастер-классы, а еще на территории пляжа работает кинотеатр.

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