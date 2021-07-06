В самое пекло: смотрим, как загорают красивые сибирячки и что еще происходит на пляжах в такую жару

Новосибирск не покидает аномальная жара — уже третий день сибиряки спасаются от солнечного пекла как могут. Самый жаркий день выпал на 5 июля : температура прогрелась до 32 градусов тепла. Самый простой способ спастись от духоты — не выходить из помещения с кондиционером или бежать из города. Мы решили посмотреть на тех, кто выбрал второй вариант, и поехали на Центральный пляж Академгородка — показываем, что там происходит.



Несмотря на предостережения о том, что купание в Обском море запрещено из-за прорыва канализации, отчаянные сибиряки всё равно весело ныряют с пирса в воду или вальяжно плывут вдоль берега, спасаясь от невыносимой жары.