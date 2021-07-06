В самое пекло: смотрим, как загорают красивые сибирячки и что еще происходит на пляжах в такую жару

Новосибирск не покидает аномальная жара — уже третий день сибиряки спасаются от солнечного пекла как могут. Самый жаркий день выпал на
Несмотря на предостережения о том, что купание в Обском море запрещено из-за прорыва канализации, отчаянные сибиряки всё равно весело ныряют с пирса в воду или вальяжно плывут вдоль берега, спасаясь от невыносимой жары.
Многие сейчас в отпуске и радуются наступлению теплых дней после недели дождей.
— Дома в жару невозможно, спасение только рядом с водой. Бассейны все заняты, поэтому я приехала сюда. Звонила на пляж «Звезда», узнавала, можно ли купаться, ответили, что уже всё очистили — приезжайте, но я решила, что здесь будет комфортнее, — говорит сибирячка.
Центральный пляж оборудован удобными лежаками — 300 рублей на весь день. Арендовать место для загара можно практически в любом баре. Разумеется, большей популярностью пользуются те, что на пирсе с видом на море.
Альбине и Анастасии повезло — у них сегодня выходной. Девушки загорают и купаются, говорят, что, несмотря на слухи, всё же решились зайти в воду, потому что иначе невозможно пережить жару.
— Камни видно, дно видно, почему бы и не поплавать. В жару одно спасение — море, а что еще для счастья надо, — улыбается Анастасия.
Тем временем многие уже поджарились до состояния золотистой корочки. На всякий случай напомним об основных правилах загара — если их соблюдать, то удастся избежать ожогов.
— Я не спасаюсь от жары, она мне нравится. Погода и так редко нас балует, поэтому когда выдается жаркий день — как им не воспользоваться? Я специально перенесла рабочий проект на завтра, чтобы сегодня позагорать, — делится девушка.
Подругу Алёны тоже зовут Алёна, сегодня и она не осталась в стороне, решив провести день на пляже.
— В такой жаркий день обидно сидеть в офисе и работать, но если выпадает возможность выбраться на берег и позагорать, то почему нет? — говорит сибирячка.
Татьяна и Софья говорят, что в жару спасаются мороженым или холодным коктейлем.
— Мы всё равно немного купаемся, обкупываемся, так скажем. Опасаемся долго находиться в воде из-за прорыва в Бердске, — говорят сибирячки.
С начала сезона продолжают открываться новые бары с прохладительными напитками, закусками и арендой шезлонга. Например, этот бар начал свою работу только сегодня.
Шезлонги стоят вдоль пирса: сегодня большинство из них пустовало, но как только отдыхающие выяснят еще об одной комфортной площадке для загара, то сразу выстроятся в очередь, не сомневаемся.
— Я работаю в Академгородке. Летом график более лояльный, поэтому удается выкроить пару часов, чтобы прийти на пляж, отдохнуть, позагорать и посмотреть на море, — говорит она. Анна работает педагогом.
— Я купаюсь, несмотря на запреты. А что делать? Умирать от жары или от кишечной палочки — других вариантов нет. Летом я часто приезжаю сюда или хожу отдыхать к озерам около дома — живу на МЖК. Пережить такую жару мне помогает изотоник — это спортивный напиток с микроэлементами, который поддерживает водно-солевой баланс, — делится лайфхаком Светлана.
На Центральном пляже царит максимально расслабленная атмосфера — зоны отдыха поделены между собой. Правая часть считается более тусовочной — там больше баров, есть аренда кальянов. Левая сторона спокойнее. Напротив качелей находится небольшая площадка, на которой иногда выступают группы или проводятся мастер-классы, а еще на территории пляжа работает кинотеатр.
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