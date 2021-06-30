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Экстренное предупреждение на 5 дней: в Новосибирскую область идет аномальная жара

Ожидается, что в начале июля температура перевалит за 30 градусов

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В ближайшие пять дней в Новосибирске осадков не ожидается

В ближайшие пять дней в Новосибирске осадков не ожидается

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Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за аномальной жары в НСО

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается повышение температуры до +30 градусов и выше. Как сообщили в гидрометцентре, аномально жаркая погода установится в период с 1 по 5 июля 2021 года.

— Барический гребень — гребень тепла, как мы его называем — сместился с европейской территории на Урал. Сейчас он располагается над районами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. Вчера там были максимальные температуры до +33...+35 градусов. Постепенно такая теплая воздушная масса будет перемещаться на восток и уже завтра заденет наши западные районы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, начиная с 1 июля на юго-западе области предполагаются температуры до +33 градусов.

— Затем фон температуры будет наращиваться, и к 4–5 числу перейдет практически на всю территорию области, — добавила синоптик. Ожидается, что максимальная температура в регионе достигнет +35 градусов.

О надвигающейся волне тепла синоптики предупреждали накануне: в городе тоже будет жарко — до +26 градусов.

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аномальная жаралетопрогноз
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