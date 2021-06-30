Экстренное предупреждение на 5 дней: в Новосибирскую область идет аномальная жара

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается повышение температуры до +30 градусов и выше. Как сообщили в гидрометцентре, аномально жаркая погода установится в период с 1 по 5 июля 2021 года.



— Барический гребень — гребень тепла, как мы его называем — сместился с европейской территории на Урал. Сейчас он располагается над районами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. Вчера там были максимальные температуры до +33...+35 градусов. Постепенно такая теплая воздушная масса будет перемещаться на восток и уже завтра заденет наши западные районы, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.