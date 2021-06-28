Новосибирск ждет теплая волна: когда синоптики ждут потепления до +26 градусов

В Новосибирск идет потепление до
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидается потепление до +26 градусов, но при этом будут идти дожди.
— Сейчас над нами сформировался циклон, который дает осадки. В течение ночи он отойдет. За счет того что с юго-запада и запада произойдет вынос тепла, фон температур повышается. Волна проходит через восток и северо-восток, она дает дожди с грозами днем 30-го числа и в ночь на 1-е число. Днем опять без осадков, — рассказали корреспонденту НГС в Гидрометцентре.
29 июня, во вторник, в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ночью +12... +14 градусов. Днем +23... +25 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.
30 июня, в среду, в городе ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью +14... +16 градусов. Днем +22... +24 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
1 июля в Новосибирске ночью в отдельных районах небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +15... +17 градусов. Днем +24... +26 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с.
МЧС выпустило прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на июль. НГС изучил, какая погода нас ожидает во втором месяце лета. Спойлер: ясных дней всего шесть.