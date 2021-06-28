Новосибирск ждет теплая волна: когда синоптики ждут потепления до +26 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидается потепление до +26 градусов, но при этом будут идти дожди.



— Сейчас над нами сформировался циклон, который дает осадки. В течение ночи он отойдет. За счет того что с юго-запада и запада произойдет вынос тепла, фон температур повышается. Волна проходит через восток и северо-восток, она дает дожди с грозами днем 30-го числа и в ночь на 1-е число. Днем опять без осадков, — рассказали корреспонденту НГС в Гидрометцентре.