Дожди или жара? Каким будет июль-2021 в Новосибирске — смотрим прогнозы

В Новосибирске в 2021 году будет дождливый июль
МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц.
Июль не будет баловать новосибирцев жаркой и ясной погодой.
— В июле средняя месячная температура воздуха ожидается
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый июль, но при этом дождливый. В среднем температура днем составит
Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень дождливый июль, но при этом жаркий. По его прогнозам, температура днем
Всю неделю в Новосибирске идут дожди — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядел летний город в плохую погоду.