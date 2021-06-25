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Дожди или жара? Каким будет июль-2021 в Новосибирске — смотрим прогнозы

Региональное МЧС выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях

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В июле, по прогнозам сервисов, будет мало солнечных дней

В июле, по прогнозам сервисов, будет мало солнечных дней

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В Новосибирске в 2021 году будет дождливый июль

МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в июле, а также рассказало о погоде на второй летний месяц.

Июль не будет баловать новосибирцев жаркой и ясной погодой.

— В июле средняя месячная температура воздуха ожидается +18... +21 градус, что выше нормы на 1 градус, по юго-западу области около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы, по юго-западной части области — больше нормы (48–70 мм), — сообщили в МЧС со ссылкой на предварительный метеорологический прогноз ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый июль, но при этом дождливый. В среднем температура днем составит +21... +25 градусов, ночью — не ниже +16 градусов. При этом ясных дней будет шесть. Все остальное время в Новосибирске ожидаются дожди.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый, но пасмурный месяц

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый, но пасмурный месяц

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Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 21 июля. По данным сервиса, в Новосибирске будут идти продолжительные дожди и даже грозы. Солнечных дней будет всего пять. Днем воздух прогреется в среднем до +22 градусов. При этом к концу месяца станет жарко — до +26 градусов. Ночью температура будет не ниже +12 градусов.

Ночью температура, по данным сайта Gismeteo.ru, будет не ниже +12 градусов

Ночью температура, по данным сайта Gismeteo.ru, будет не ниже +12 градусов

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Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень дождливый июль, но при этом жаркий. По его прогнозам, температура днем 6 июля может достигать +30 градусов. Но при этом сервис обещает всего четыре ясных дня. В среднем температура днем будет +20... +28 градусов, а ночью может опускаться до +10 градусов.

По прогнозам сервиса, температура днем <nobr class="_">6 июля</nobr> может достигать +30 градусов

По прогнозам сервиса, температура днем 6 июля может достигать +30 градусов

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Сервис обещает всего четыре ясных дня

Сервис обещает всего четыре ясных дня

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Всю неделю в Новосибирске идут дожди — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядел летний город в плохую погоду.

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июльпогода
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