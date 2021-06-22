Как Новосибирск переживает дождливую погоду — 10 фото с залитых улиц, которые хочется перепрыгнуть

22 июня в Новосибирске начался ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. На момент написания материала в центре Новосибирска было всего 12 градусов выше ноля. «Яндекс.Погода» обещает, что это будет самый холодный день на неделе. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.