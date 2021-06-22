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Как Новосибирск переживает дождливую погоду — 10 фото с залитых улиц, которые хочется перепрыгнуть

В июне новосибирцы переодеваются в куртки

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Неподготовленные к плохой погоде новосибирцы ищут способы спрятаться от дождя

Неподготовленные к плохой погоде новосибирцы ищут способы спрятаться от дождя

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Улицы Новосибирска утонули после дождя 22 июня

22 июня в Новосибирске начался ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. На момент написания материала в центре Новосибирска было всего 12 градусов выше ноля. «Яндекс.Погода» обещает, что это будет самый холодный день на неделе. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как выглядит летний город в плохую погоду.

Электросамокаты стоят на улице без дела

Электросамокаты стоят на улице без дела

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Дороги Новосибирска превратились в одну большую лужу

Дороги Новосибирска превратились в одну большую лужу

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Девушки меняют яркие юбки и платья на зонты и кутаются в куртки

Девушки меняют яркие юбки и платья на зонты и кутаются в куртки

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Проходить по тротуарам рядом с дорогой опасно для одежды сибиряков

Проходить по тротуарам рядом с дорогой опасно для одежды сибиряков

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Пересекать улицу приходится прыжками

Пересекать улицу приходится прыжками

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Сибирячка защищает свой кофе под зонтом

Сибирячка защищает свой кофе под зонтом

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В такую погоду не намочить ноги возможно только в резиновых сапогах

В такую погоду не намочить ноги возможно только в резиновых сапогах

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Не спасают от плохой погоды и олимпийки

Не спасают от плохой погоды и олимпийки

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Выходить в такую погоду на улицу хочется далеко не всем

Выходить в такую погоду на улицу хочется далеко не всем

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Проблемной в плане затопления от дождей в Новосибирске остается площадь Труда. Сегодня там настоящий бассейн.

Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Новосибирске установится прохладная и дождливая погода. По словам синоптиков, температуры будут ниже нормы.

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