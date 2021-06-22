Как Новосибирск переживает дождливую погоду — 10 фото с залитых улиц, которые хочется перепрыгнуть

Улицы Новосибирска утонули после дождя 22 июня
22 июня в Новосибирске начался ливень — город наполнился лужами, проходить рядом с машинами стало опасно, а сибиряки массово жалуются на конец лета в июне. На момент написания материала в центре Новосибирска было всего
Проблемной в плане затопления от дождей в Новосибирске остается площадь Труда. Сегодня там настоящий бассейн.
Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Новосибирске установится прохладная и дождливая погода. По словам синоптиков, температуры будут ниже нормы.