Изменится ли погода в ближайшие дни — прогноз от новосибирских синоптиков

В Новосибирске установится прохладная и дождливая погода
В ближайшие дни в Новосибирске установится прохладная и дождливая погода. По словам синоптиков, температуры будут ниже нормы.
— Мы все время находимся под влиянием циклонов. Сейчас циклон находится в районе Барабинска, поэтому мощная кучевая облачность, осадки, дожди. Этот циклон будет смещаться на юго-восток, следом за ним будет смещаться другой циклон через северный Урал по траектории Салехард, Александровск, Тобольск и на Новосибирскую область, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 22 июня, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, местами гроза. Ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов. Ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6–11 м/с.
В среду, 23 июня, в городе ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза. Ночью +8...+10 градусов. Днем +16...+18 градусов. Ветер северо-восточный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с.
В четверг, 24 июня в Новосибирске ночью дождь, местами гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ночью +8...+10 градусов. Днем +17...+19 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.
Тем временем в Новосибирске начался сезон тополиного пуха. Пушистые хлопья летают повсюду, собираются в кучи, летят в нос и глаза. Наш фотограф прогулялся по городу и запечатлел начало сезона тополиного пуха.