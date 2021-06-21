Изменится ли погода в ближайшие дни — прогноз от новосибирских синоптиков

В ближайшие дни в Новосибирске установится прохладная и дождливая погода. По словам синоптиков, температуры будут ниже нормы.

— Мы все время находимся под влиянием циклонов. Сейчас циклон находится в районе Барабинска, поэтому мощная кучевая облачность, осадки, дожди. Этот циклон будет смещаться на юго-восток, следом за ним будет смещаться другой циклон через северный Урал по траектории Салехард, Александровск, Тобольск и на Новосибирскую область, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.