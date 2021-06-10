Горят и плачут: какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем — объясняет врач

Давайте начнем с того, что это вообще такое — загар. Врач дерматолог и косметолог Ирина Барчукова дает следующее определение столь любимой женщинами процедуры:

— Загар — результат защиты организма от солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета вырабатывается пигмент — меланин, который ответственен за оттенок кожи: красноватый, шоколадный или золотистый. Цвет загара зависит от фототипа и цвета кожи.

Определяем фототип кожи

Врач объясняет, что знать свой фототип важно, это поможет вам выбрать правильную программу загара без риска получить солнечный ожог. В косметологии их существует шесть, но мы поговорим о четырех, наиболее часто встречающихся в нашей полосе: скандинавский — характерен для людей со светлой чувствительной кожей и множеством веснушек. Обладатели этого типа кожи плохо переносят ультрафиолет и нуждаются в защитных косметических средствах.

Нордический тип — хоть и отличается светлыми оттенками кожи, все же менее чувствителен к воздействию солнечных лучей. Получить естественный бронзовый загар людям возможно только при правильном подборе средств для загара.