Жара не пощадит: 7 жутких летних антитрендов — теплые вечера испортят вьетнамки, секси-шорты и офисные рубашечки

Блестящие колготки или колготки с загаром

Летом лучше всего обходиться без колготок, но если ваш офисный дресс-код не допускает их отсутствие, следуйте простым правилам. Главный критерий при выборе телесных колготок — они должны быть матовые и без люрекса. В противном случае такие колготки полнят. Блеск делает ноги более объемными, поэтому выбираем только матовые варианты. Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. Например, у вас бледное лицо и неожиданно загорелые ноги — так ведь не бывает, и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден . Бывают колготки 10, 8 и даже 5 ден — на ногах они почти незаметны.

Еще статьи про стильные промахи и лайфхаки

Опять вырядилась: 10 вещей в вашем гардеробе, которые отпугивают мужчин (а женщины и стилисты их обожают).

Режь косу: 20 новых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (и будут на пике моды этой осенью).

«Смотрятся нелепо»: 11 ярких красоток на улицах города — о самых ужасных вещах весеннего гардероба.