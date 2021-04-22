Жара не пощадит: 7 жутких летних антитрендов — теплые вечера испортят вьетнамки, секси-шорты и офисные рубашечки

Проблема женского гардероба заключается в том, что большинство летней одежды годится для пляжа, но никак не для работы или учебы. Как только теплеет, метро и улицы наводняют спортивные маечки, странные юбочки, пляжные сарафаны, вьетнамки или шляпы с полями размером с аэродром. Часть вещей безнадежно устарела, но это не мешает женщинам выгуливать их на вечернем променаде. Мы собрали самые явные антитренды приближающегося лета — если вам хочется выглядеть красиво и уместно, прочтите, наши советы придутся вам весьма кстати.
Спортивные футболки и топы с тонкой бейкой
Стилист Юлия Ушакова называет распространенной ошибкой выбор легких вещей из некачественных синтетических тканей — такие варианты выглядят значительно дешевле своих натуральных собратьев. Их стоимость на порядок ниже, но сэкономленные деньги отразятся на внешнем виде не в вашу пользу. Стилист говорит, что синтетические материалы выгодно использовать в спортивной одежде — они обеспечивают высокую степень прилегания и служат долго.
Тонкий и «жидкий» трикотаж, который просвечивает и буквально расползается под пальцами, очень дешевит вещь, даже если она действительно стоит дорого. Выбирайте одежду из натурального сырья: шелк, шерсть, хлопок, лен, вискозу.
Просвечивающая на солнце одежда
Представьте, вы выходите из дома, чувствуете себя королевой, и женщины, и мужчины провожают вас взглядом — первая мысль: «Какая я сегодня красивая», а на деле оказывается, что люди любуются вашим нижним бельем. Что важно знать: тонкие струящиеся ткани имеют свойство просвечивать на свету, поэтому в особо жаркую погоду, прежде чем надеть вещь, поднесите ее к свету от окна, попросите кого-то посмотреть на вас или просто наклонитесь перед зеркалом и проверьте сами.
Вещи для отпуска на море
Есть у женщин такая категория вещей, называется «отпускная». Уместно она смотрится только на море, у океана, под пальмой или на фоне пейзажей Греции. На городских улицах вы рискуете выглядеть как белая ворона, особенно если дополните свое разлетающееся на запахе платье соломенной шляпой и плетеной сумочкой. Не надо так.
Вторая опасная вещь из категории отпускных — короткие обтягивающие шорты, знаете, такие, что видна большая часть ягодиц. Слишком узкая одежда способствует перегреву, нарушая теплообмен (особенно из синтетических, недышащих материалов). Узкая одежда также некрасиво подчеркивает все неровности кожи и недостатки фигуры (особенно если они есть в районе талии, попы и груди) и выделяет контуры белья и всю его фактуру. Основное правило актуального гардероба гласит: между телом и тканью должен быть воздух. Выбирайте такую модель, чтобы ноги в шортах смотрелась свободно, и помните о длине — изделие не должно заканчиваться на самой широкой части бедра — это сделает вас шире и визуально укоротит ноги.
Помним о том, что вьетнамки остаются обувью для песчаного берега, для города советуем приобрести сабо или мюли, если не хочется возиться с застежками и ремешками.
Соломенная шляпа также будет уместна у моря или на природе, в полях и цветах — для красивых фотографий, но не в переполненном метро утром. Мужчин также попросим оставить вьетнамки в покое и пляжные шортики для купания не выгуливать в городских скверах.
Вещи с крупными цветами и принтами «вырви глаз»
Казалось бы, лето — самое время носить яркие вещи с принтами, цветами и аппликациями. Но помним — дорогой, качественно составленный образ тот, который выдержан в одном стиле и цветовой палитре. Стилист Юлия Ушакова советует выбирать молочные оттенки, экрю, беж — так образ будет выглядеть благороднее. Нелепые рисунки, яркие цвета и неоднозначные принты будут визуально дешевить ваш образ и не добавят ему элегантности. Но если сил нет как хочется то яркое платье, что вы видели на витрине в торговом центре, берите, но учитывайте возраст: стиль «наивный романтизм», когда на женщинах 35+ свитшоты с мордочками Микки-Мауса, принцессами «Диснея» и прочими популярными среди молодежи принтами, еще никого не сделал иконой стиля. Учитывайте пропорции: если вы обладательница пышных форм, выбирайте крупный принт, и наоборот.
Неактуальны принты с крупными цветами; «леопард» или «зебра» с ног до головы — тоже ничего хорошего; хуже, когда звериные (и диванные) принты — на тонкой трикотажной ткани, которая быстро скатается. «Зебра» в катышках — мало привлекательного. Если хочется звериный принт, отдайте предпочтение более плотным тканям.
Нарядные туфли
За последние десять лет у большей части российских женщин в шкафу побывали парадные туфли одного фасона — аналог лабутенов со скрытой подошвой или открытым пальцем. Такие туфли не подойдут ни к чему — они устарели и требуют экстренной замены. Их еще называют туфли-копыта, такая модель неминуемо сделает вас вульгарной. С туфлями с вырезом каплей и скрытой платформой происходит то же самое, но к ним добавляется еще одна сложность — с колготками туфли с открытыми пальцами носить нельзя. Туфли в стиле «Валентино» несколько лет назад были хитом продаж, такие хотели все модницы, но чем выше вы взлетаете, тем больнее падать — сейчас такие туфли вышли из моды и будут ярким и неудачным пятном в вашем гардеробе.
— Абсолютно всем я рекомендую исключить из своего гардероба туфли на платформе и шпильке одновременно — это морально устаревшая модель, — объясняет стилист Алена Петухова.
Нарядные варианты с бантами, стразами, заклепками также убираем — чем меньше деталей, тем лучше, так ваш образ будет смотреться дороже. Носки и колготки в сочетании с обувью с открытым носом — моветон, так не носим.
Из обязательной повседневной обуви туфли превратились в дополнительную, приуроченную к случаю. Со спокойной душой мы носим обувь на плоском ходу и нежно любим свои кроссовки и кеды. Однако помним, что у уважающей себя модницы туфли в гардеробе должны быть — как минимум классические лодочки нюдового оттенка или черные. Подбирайте обувь в тон к низу — колготкам, брюкам, юбке. Например, если вы наденете светлые брюки и темную обувь, на контрасте будете выглядеть ниже за счет того, что силуэт «разрезан». Стилисты советуют быть аккуратнее с цветовыми блоками — тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, не стоит комбинировать несколько цветов в одном образе. Чтобы не дробить фигуру, образ должен быть целостным и завершенным.
Классическая рубашка с коротким рукавом
В гардеробе у многих женщин осталась эта вещь, актуальная в начале
Во-первых, помним про воздух между телом и тканью — необязательно выбирать оверсайз, достаточно того, чтобы вещь не сидела на вас в облипку. Отдавайте предпочтение натуральным тканям: хлопку, льну, поплину. Надевая рубашку в офис, заправляйте ее в поясное изделие или подчеркивайте линию талии ремнем — сборка рубашки получится как баска, за счет которой мы визуально сузим талию, расширим бедра и приблизимся к силуэту «песочные часы». Новое трендовое решение — надеть поверх рубашки топ, за счет него мы тоже отвлечем внимание от талии, завысим ее и удлиним ноги. Ремень в этом варианте будет не нужен. Топ также можно надеть под рубашку — главное, угадайте с цветом.
Блестящие колготки или колготки с загаром
Летом лучше всего обходиться без колготок, но если ваш офисный дресс-код не допускает их отсутствие, следуйте простым правилам. Главный критерий при выборе телесных колготок — они должны быть матовые и без люрекса. В противном случае такие колготки полнят. Блеск делает ноги более объемными, поэтому выбираем только матовые варианты. Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. Например, у вас бледное лицо и неожиданно загорелые ноги — так ведь не бывает, и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум
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