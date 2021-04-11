«Смотрятся нелепо»: 11 ярких красоток на улицах города — о самых ужасных вещах весеннего гардероба

Весной Новосибирск превзошел себя, обнажив после зимы все оттенки серого. Наверное, поэтому городским модницам хочется придать своему образу яркости и оригинальности — впрочем, получается хорошо. Корреспондент НГС Алёна Золотухина пообщалась с девушками на улицах города и узнала, следуют ли они современным тенденциям моды, что купили на весну, какая вещь необходима в нашем непредсказуемом климате и что из модных новинок уже успело надоесть так, что дергается глаз.
Екатерина, 32 года, предприниматель
— Я частично слежу за модой, но не особо следую рекомендациям стилистов, потому что у нас выбора как такового нет — что предложено в магазинах масс-маркета, то и покупаем. На весну я приобрела в Mango это пальто и в Nike белые кеды — было сложно найти подходящие. В современной моде мне нравится то, что носить высокие каблуки сейчас не актуально, также мне нравится сочетание кед и кроссовок с платьями — это прям мое. Нравится оверсайз — это комфортно, не нужно утягивать себя и тем самым сковывать движения. Надоели куртки-рубашки — их стало слишком много, на мой взгляд, они уже смотрятся нелепо.
Наталья Миронова, 21 год, студентка НГПУ
— В выборе одежды я следую только своему настроению и одеваюсь на его основе. Весной мои фавориты из верхней одежды: пальто, легкие куртки, тренчи, обязательно нужна кожаная куртка. Из аксессуаров — палантины. К любому наряду найду подходящий головной убор, очень люблю шляпы и кепки, у меня большой выбор — целая коллекция на все времена года. На весну я купила пару платьев в Zara и жакет в 12storeez. Мне нравится, что сейчас в тренде отложной воротничок — очень стильно и всегда уместно. Не могу выделить то, что мне бы не нравилось в образах других девушек, — у каждого свой вкус и чувство стиля.
Анастасия, 22 года, студентка
— Я слежу за модными тенденциями, могу посмотреть интервью или прочесть советы в журналах, но при выборе одежды стараюсь проявлять свой собственный индивидуальный стиль. На весну я еще ничего не купила, но уже составила небольшой список — я в поисках идеального тренча, на мой взгляд, это незаменимая вещь на весну. Кроме того, весенний гардероб включает в себя базовое пальто, косуху, ботинки — мне нравится модель челси, так как она универсальная, массивные кроссовки и базовые кеды. Обычно я покупаю вещи в масс-маркете или заказываю в интернете. Заметила, что каждая первая девушка в городе носит ботинки в стиле Bottega Veneta — уже замылили глаз, будто они не знают, что существует другая обувь, не нравятся сильно яркие куртки, я за более нейтральную палитру.
Анна Лаптанович, 30 лет, менеджер в строительной сфере
— Я стараюсь быть в теме, мне интересно всё новое. Смотрю стилистов в Instagram и интересных в плане моды людей. Это тренирует насмотренность и помогает выбрать из большого количества всего предложенного самый топ. На весну я купила крутое пальто-пиджак в NN2sisters, там же лосины кашкорсе, шапочку-тыкву, планирую докупить худи в цвете графит, и стрит лук готов. Классные кеды, высокие, взяла в Bella_italy _nsk — будем гонять с ребенком в одинаковых. Из последних модных новинок мне нравятся воротники, худи, стиль оверсайз — в этом комфортно и удобно, еще нравятся лосины со штрипками — тоже хочу добавить их в гардероб. Нужным приобретением для нашей весны считаю резиновые сапоги, как в Zara, — стильные и практичные, и классное пальто — сразу понимаешь, что пришла весна, пора цвести и порхать. На девушках в городе мне не нравятся норковые шубы и огромные меха, ботфорты на каблуке и несуразные шапки в стразах.
Дарья, 32 года, домохозяйка
— Весной в нашем городе не выжить без резиновых сапог. Глобальных покупок я не делала, приобрела только эту жилетку на Wildberries. Не слежу за модными рекомендациями, следую своему правилу — надевать то, в чем мне удобно. Выбираю одежду интуитивно.
Кристина Геллер, 28 лет, не работает
— За трендами я слежу, но не помешана на моде. Если мне что-то не нравится, не идет, но это очень модно, я приобретать не стану. Советов тоже ни у кого не спрашиваю, если мне нравится, а мужу, допустим, категорично нет, я всё равно возьму. На эту весну я себе уже приобрела супернезаменимую и универсальную для меня вещь — это тренч в Cosmo, его можно миксовать со всем подряд, прорезиненные сапоги — Bershka, ботинки челси — Pull&Bear, несколько джинсов-труб — Bershka, Stradivarius и несколько лонгсливов. Такая же необходимая вещь на весну — косуха. Это, кстати, такая вещь, которая всегда у меня была, сколько себя помню. Из последних модных тенденций мне очень нравится фишка с вырезами — на платьях, на джинсах, боди с вырезами. То, что уже надоело, — кроссовки с огромной подошвой, хочется уже чего-то более аккуратного.
Алина, 26 лет, не работает
— Я не слежу за модой, одеваюсь интуитивно, покупаю то, что мне нравится. На весну я уже купила эту жилетку, белые кроссовки, солнцезащитные очки и кепку. Считаю, что весной обязательно нужна кожаная куртка.
Жанна Бухарбаева, 22 года, инженер
— Периодически я слежу за модными тенденциями. Стараюсь отдавать предпочтение более базовым природным цветам. Весенние покупки были такими: пальто купила в Nastens, палантин — универсальная вещь, легко дополняет любой образ, я купила свой в Marmalato, грубые ботинки на плоской подошве со шнуровкой из Stradivarius, базовые футболки (черная и белая), а также тельняшку в Zara, как второй слой под пиджаки, кардиганы или как самостоятельный элемент гардероба. Весна продолжает свой черед, и, разумеется, запланированы еще покупки в ближайшее время — тренч (в Новосибирске ветрено, а тренч спасет и в ветреную, и в дождливую погоду), косуха удлиненная оверсайз, куртка-рубашка, светло-голубые джинсы на сезон весна-лето. Мне нравится, что с помощью деталей сейчас можно разнообразить любой образ, нравится многослойность и total look — практически всегда является беспроигрышным вариантом (бежевый, белый или черный). Мне поднадоели костюмы-двойки, тройки в стиле спорт-шик — да, они удобные, но я бы себе такой не взяла, потому что это стало мейнстримом.
Лера, 18 лет, и Надежда, 21 год, работают в Fashion-бюро
Надежда. В силу работы приходится следить за модой, но мне кажется, я еще не соответствую. Весной очень нужны резиновые сапоги, высокие. Лучшей покупкой в любом сезоне считаю джоггеры и худи. Мне кажется, сейчас девушки стали одеваться гораздо красивее, как на праздник, — смотришь, и приятно.
Лера. Да, по специфике работы я тоже слежу за модными тенденциями и сама стараюсь одеваться модно и стильно. Считаю, что на весну нужны ботинки на грубой высокой подошве и кроссовки, кожаные, не тканевые. На весну я купила джинсы клеш от бедра и белый лонгслив — очень жду подходящую погоду, чтобы надеть, еще худи. В образах других девушек часто замечаю сумки Jacquemus (жакмюс) — такие маленькие, часто на цепочке — они крутые, но уже такие заезженные, хочется чего-то нового.
Ангелина Соколова, 21 год, управляющая складским помещением в магазине одежды
— Для меня мода это не про одежду, а про нас, про людей и про любовь к жизни. Я слежу за модными тенденциями — чаще всего это показы мод, инфлюенсеры в Instagram и всевозможные курсы по истории моды. При подборе своего гардероба или новых вещей я опираюсь на свое видение и на насмотренность. Какие бы тренды сейчас ни были, они не вечны, но внедрять что-то близкое себе — важно, чтобы оставаться актуальным и идти в ногу со временем. На весну я уже успела приобрести базовое черное пальто, белые кроссовки и кепки в двух цветах: молочном и черном. В большинстве случаев я закупаюсь в Nasten’s shop или же в масс-маркете: Zara, H&M. Не могу обойти стороной тренды 2021 года и уже начиная с весны хочу внедрить в свой гардероб больше ярких цветов, чтобы сочетать со своей базой. Я спокойно отношусь к людям, которые совсем неактуальны или не понимают, что такое мода, потому что многие так и остались с нафталиновым взглядом и транслируют это в массы, не углубляясь в суть темы. На весну самой необходимой вещью считаю пальто, особенно когда погода еще не наладилась, а уже хочется снять с себя все слои одежды после зимы.
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