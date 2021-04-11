«Смотрятся нелепо»: 11 ярких красоток на улицах города — о самых ужасных вещах весеннего гардероба

— За трендами я слежу, но не помешана на моде. Если мне что-то не нравится, не идет, но это очень модно, я приобретать не стану. Советов тоже ни у кого не спрашиваю, если мне нравится, а мужу, допустим, категорично нет, я всё равно возьму. На эту весну я себе уже приобрела супернезаменимую и универсальную для меня вещь — это тренч в Cosmo, его можно миксовать со всем подряд, прорезиненные сапоги — Bershka, ботинки челси — Pull&Bear, несколько джинсов-труб — Bershka, Stradivarius и несколько лонгсливов. Такая же необходимая вещь на весну — косуха. Это, кстати, такая вещь, которая всегда у меня была, сколько себя помню. Из последних модных тенденций мне очень нравится фишка с вырезами — на платьях, на джинсах, боди с вырезами. То, что уже надоело, — кроссовки с огромной подошвой, хочется уже чего-то более аккуратного.

