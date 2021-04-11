11 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 77.17
eur 91.78

Все новости

Все новости

«Смотрятся нелепо»: 11 ярких красоток на улицах города — о самых ужасных вещах весеннего гардероба

Девушки рассказали, какую одежду выбирают для себя и без чего не могут обойтись весной в Новосибирске (отгадайте)

818
7Обсудить

Поделиться

А вы уж спрятали поглубже в шкаф теплые куртки? Или всё еще не сменили зимний гардероб на летний?

А вы уж спрятали поглубже в шкаф теплые куртки? Или всё еще не сменили зимний гардероб на летний?

Поделиться

Весной Новосибирск превзошел себя, обнажив после зимы все оттенки серого. Наверное, поэтому городским модницам хочется придать своему образу яркости и оригинальности — впрочем, получается хорошо. Корреспондент НГС Алёна Золотухина пообщалась с девушками на улицах города и узнала, следуют ли они современным тенденциям моды, что купили на весну, какая вещь необходима в нашем непредсказуемом климате и что из модных новинок уже успело надоесть так, что дергается глаз.

Екатерина, 32 года, предприниматель

Екатерине уже успели надоесть куртки-рубашки, которые так сильно полюбились жительницам Новосибирска

Екатерине уже успели надоесть куртки-рубашки, которые так сильно полюбились жительницам Новосибирска

Поделиться

— Я частично слежу за модой, но не особо следую рекомендациям стилистов, потому что у нас выбора как такового нет — что предложено в магазинах масс-маркета, то и покупаем. На весну я приобрела в Mango это пальто и в Nike белые кеды — было сложно найти подходящие. В современной моде мне нравится то, что носить высокие каблуки сейчас не актуально, также мне нравится сочетание кед и кроссовок с платьями — это прям мое. Нравится оверсайз — это комфортно, не нужно утягивать себя и тем самым сковывать движения. Надоели куртки-рубашки — их стало слишком много, на мой взгляд, они уже смотрятся нелепо.

Наталья Миронова, 21 год, студентка НГПУ

Самой необходимой вещью на весну в нашем городе Наталья считает кожаную куртку&nbsp;

Самой необходимой вещью на весну в нашем городе Наталья считает кожаную куртку 

Поделиться

— В выборе одежды я следую только своему настроению и одеваюсь на его основе. Весной мои фавориты из верхней одежды: пальто, легкие куртки, тренчи, обязательно нужна кожаная куртка. Из аксессуаров — палантины. К любому наряду найду подходящий головной убор, очень люблю шляпы и кепки, у меня большой выбор — целая коллекция на все времена года. На весну я купила пару платьев в Zara и жакет в 12storeez. Мне нравится, что сейчас в тренде отложной воротничок — очень стильно и всегда уместно. Не могу выделить то, что мне бы не нравилось в образах других девушек, — у каждого свой вкус и чувство стиля.

Анастасия, 22 года, студентка

Анастасии не нравятся яркие куртки и однотипные ботинки

Анастасии не нравятся яркие куртки и однотипные ботинки

Поделиться

— Я слежу за модными тенденциями, могу посмотреть интервью или прочесть советы в журналах, но при выборе одежды стараюсь проявлять свой собственный индивидуальный стиль. На весну я еще ничего не купила, но уже составила небольшой список — я в поисках идеального тренча, на мой взгляд, это незаменимая вещь на весну. Кроме того, весенний гардероб включает в себя базовое пальто, косуху, ботинки — мне нравится модель челси, так как она универсальная, массивные кроссовки и базовые кеды. Обычно я покупаю вещи в масс-маркете или заказываю в интернете. Заметила, что каждая первая девушка в городе носит ботинки в стиле Bottega Veneta — уже замылили глаз, будто они не знают, что существует другая обувь, не нравятся сильно яркие куртки, я за более нейтральную палитру.

Анна Лаптанович, 30 лет, менеджер в строительной сфере

Важным весенним приобретением Анна считает резиновые сапоги и пальто&nbsp;

Важным весенним приобретением Анна считает резиновые сапоги и пальто 

Поделиться

— Я стараюсь быть в теме, мне интересно всё новое. Смотрю стилистов в Instagram и интересных в плане моды людей. Это тренирует насмотренность и помогает выбрать из большого количества всего предложенного самый топ. На весну я купила крутое пальто-пиджак в NN2sisters, там же лосины кашкорсе, шапочку-тыкву, планирую докупить худи в цвете графит, и стрит лук готов. Классные кеды, высокие, взяла в Bella_italy _nsk — будем гонять с ребенком в одинаковых. Из последних модных новинок мне нравятся воротники, худи, стиль оверсайз — в этом комфортно и удобно, еще нравятся лосины со штрипками — тоже хочу добавить их в гардероб. Нужным приобретением для нашей весны считаю резиновые сапоги, как в Zara, — стильные и практичные, и классное пальто — сразу понимаешь, что пришла весна, пора цвести и порхать. На девушках в городе мне не нравятся норковые шубы и огромные меха, ботфорты на каблуке и несуразные шапки в стразах.

Дарья, 32 года, домохозяйка

Незаменимой вещью весеннего гардероба Дарья считает резиновые сапоги

Незаменимой вещью весеннего гардероба Дарья считает резиновые сапоги

Поделиться

— Весной в нашем городе не выжить без резиновых сапог. Глобальных покупок я не делала, приобрела только эту жилетку на Wildberries. Не слежу за модными рекомендациями, следую своему правилу — надевать то, в чем мне удобно. Выбираю одежду интуитивно.

Кристина Геллер, 28 лет, не работает

Необходимой на весну вещью Кристина считает тренч, потому что это универсально

Необходимой на весну вещью Кристина считает тренч, потому что это универсально

Поделиться

— За трендами я слежу, но не помешана на моде. Если мне что-то не нравится, не идет, но это очень модно, я приобретать не стану. Советов тоже ни у кого не спрашиваю, если мне нравится, а мужу, допустим, категорично нет, я всё равно возьму. На эту весну я себе уже приобрела супернезаменимую и универсальную для меня вещь — это тренч в Cosmo, его можно миксовать со всем подряд, прорезиненные сапоги — Bershka, ботинки челси — Pull&Bear, несколько джинсов-труб — Bershka, Stradivarius и несколько лонгсливов. Такая же необходимая вещь на весну — косуха. Это, кстати, такая вещь, которая всегда у меня была, сколько себя помню. Из последних модных тенденций мне очень нравится фишка с вырезами — на платьях, на джинсах, боди с вырезами. То, что уже надоело, — кроссовки с огромной подошвой, хочется уже чего-то более аккуратного.

Алина, 26 лет, не работает

В списке необходимого на весну у Алины на первом месте кожаная куртка

В списке необходимого на весну у Алины на первом месте кожаная куртка

Поделиться

— Я не слежу за модой, одеваюсь интуитивно, покупаю то, что мне нравится. На весну я уже купила эту жилетку, белые кроссовки, солнцезащитные очки и кепку. Считаю, что весной обязательно нужна кожаная куртка.

Жанна Бухарбаева, 22 года, инженер

В список необходимых вещей на весну у Жанны попали тренч и пальто&nbsp;

В список необходимых вещей на весну у Жанны попали тренч и пальто 

Поделиться

— Периодически я слежу за модными тенденциями. Стараюсь отдавать предпочтение более базовым природным цветам. Весенние покупки были такими: пальто купила в Nastens, палантин — универсальная вещь, легко дополняет любой образ, я купила свой в Marmalato, грубые ботинки на плоской подошве со шнуровкой из Stradivarius, базовые футболки (черная и белая), а также тельняшку в Zara, как второй слой под пиджаки, кардиганы или как самостоятельный элемент гардероба. Весна продолжает свой черед, и, разумеется, запланированы еще покупки в ближайшее время — тренч (в Новосибирске ветрено, а тренч спасет и в ветреную, и в дождливую погоду), косуха удлиненная оверсайз, куртка-рубашка, светло-голубые джинсы на сезон весна-лето. Мне нравится, что с помощью деталей сейчас можно разнообразить любой образ, нравится многослойность и total look — практически всегда является беспроигрышным вариантом (бежевый, белый или черный). Мне поднадоели костюмы-двойки, тройки в стиле спорт-шик — да, они удобные, но я бы себе такой не взяла, потому что это стало мейнстримом.

Лера, 18 лет, и Надежда, 21 год, работают в Fashion-бюро

В топе необходимого у Леры и Надежды числится обувь — резиновые сапоги и массивные ботинки

В топе необходимого у Леры и Надежды числится обувь — резиновые сапоги и массивные ботинки

Поделиться

Надежда. В силу работы приходится следить за модой, но мне кажется, я еще не соответствую. Весной очень нужны резиновые сапоги, высокие. Лучшей покупкой в любом сезоне считаю джоггеры и худи. Мне кажется, сейчас девушки стали одеваться гораздо красивее, как на праздник, — смотришь, и приятно.

Лера. Да, по специфике работы я тоже слежу за модными тенденциями и сама стараюсь одеваться модно и стильно. Считаю, что на весну нужны ботинки на грубой высокой подошве и кроссовки, кожаные, не тканевые. На весну я купила джинсы клеш от бедра и белый лонгслив — очень жду подходящую погоду, чтобы надеть, еще худи. В образах других девушек часто замечаю сумки Jacquemus (жакмюс) — такие маленькие, часто на цепочке — они крутые, но уже такие заезженные, хочется чего-то нового.

Ангелина Соколова, 21 год, управляющая складским помещением в магазине одежды

На весну Ангелина купила базовое черное пальто, белые кроссовки и кепки в двух цветах: молочном и черном

На весну Ангелина купила базовое черное пальто, белые кроссовки и кепки в двух цветах: молочном и черном

Поделиться

— Для меня мода это не про одежду, а про нас, про людей и про любовь к жизни. Я слежу за модными тенденциями — чаще всего это показы мод, инфлюенсеры в Instagram и всевозможные курсы по истории моды. При подборе своего гардероба или новых вещей я опираюсь на свое видение и на насмотренность. Какие бы тренды сейчас ни были, они не вечны, но внедрять что-то близкое себе — важно, чтобы оставаться актуальным и идти в ногу со временем. На весну я уже успела приобрести базовое черное пальто, белые кроссовки и кепки в двух цветах: молочном и черном. В большинстве случаев я закупаюсь в Nasten’s shop или же в масс-маркете: Zara, H&M. Не могу обойти стороной тренды 2021 года и уже начиная с весны хочу внедрить в свой гардероб больше ярких цветов, чтобы сочетать со своей базой. Я спокойно отношусь к людям, которые совсем неактуальны или не понимают, что такое мода, потому что многие так и остались с нафталиновым взглядом и транслируют это в массы, не углубляясь в суть темы. На весну самой необходимой вещью считаю пальто, особенно когда погода еще не наладилась, а уже хочется снять с себя все слои одежды после зимы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

модамода улицстильвесенний гардеробобразы на весну
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...