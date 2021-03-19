Тихий ужас: 8 весенних антитрендов — скоро вы увидите эти вещи на улицах города (ботильоны с вырезом не сдаются)

Почему-то именно тонкий кардиган на пуговицах ассоциируется у женщин с удобной и универсальной одеждой. На все случаи жизни: и в офис, и на природу, в кафе с подружками и с ребенком на прогулку. Это всё так — трикотаж, как и джинса, действительно универсальный материал. Но тонкий кардиган имеет сразу три весомых минуса. Он выглядит неактуальным именно по форме в 2021 году, обтягивает фигуру — если его не заправить в низ, точно визуально увеличивает на пару размеров и к тому же укорачивает ноги. И это еще не всё — из-за тонкой ткани он обычно выглядит как тряпка или быстро становится похожим на нее. Модные журналы советуют заменять тонкий бесформенный кардиган на объемные свободные модели, которые держат форму. Но и это не панацея.



Есть мнение: объемный кардиган — это, конечно, красиво, но уж очень жарко. И знаете что? Мы согласны. Тогда замените трикотаж на легкий базовый удлиненный и свободный блейзер (если это офис) и джинсовку, если дресс-кода нет.