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Тихий ужас: 8 весенних антитрендов — скоро вы увидите эти вещи на улицах города (ботильоны с вырезом не сдаются)

Поясные сумки, колье с ракушками и босоножки-ботинки лучше оставить в прошлом

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Большинство из этих вещей в свое время были очень популярны, именно поэтому со временем они становятся символом безвкусицы

Большинство из этих вещей в свое время были очень популярны, именно поэтому со временем они становятся символом безвкусицы

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Когда редакция собирает традиционный текст про антитренды, мы всегда подвергаемся одним и тем же нападкам: «Что, мне теперь выкинуть свой любимый свитер, раз вы так сказали?» или «Мне ваша мода вообще до лампочки, ее придумали корпорации, чтобы качать деньги с дураков». Важно понимать, если для вас не в приоритете выглядеть современно и производить соответствующее впечатление при рабочих/личных знакомствах, можно носить хоть мешок (и это не сарказм). Тогда действительно разницы, в каких вы ботинках, нет никакой, от слова «совсем». Но для большинства наших читателей эта потребность актуальна, одежда расскажет новому собеседнику всё о вас в течение трех секунд. Надо ли тратить время, чтобы менять такое важное первое впечатление? Редакция подготовила обзор вещей, которые устарели в 2021 году, — какие-то из них можно попробовать стилизовать по-новому, но некоторые уже не спасти.

Тонкие кардиганы на пуговицах

Если у вас есть такой кардиган и вы не хотите от него отказываться — его можно по-новому стилизовать

Если у вас есть такой кардиган и вы не хотите от него отказываться — его можно по-новому стилизовать

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Почему-то именно тонкий кардиган на пуговицах ассоциируется у женщин с удобной и универсальной одеждой. На все случаи жизни: и в офис, и на природу, в кафе с подружками и с ребенком на прогулку. Это всё так — трикотаж, как и джинса, действительно универсальный материал. Но тонкий кардиган имеет сразу три весомых минуса. Он выглядит неактуальным именно по форме в 2021 году, обтягивает фигуру — если его не заправить в низ, точно визуально увеличивает на пару размеров и к тому же укорачивает ноги. И это еще не всё — из-за тонкой ткани он обычно выглядит как тряпка или быстро становится похожим на нее. Модные журналы советуют заменять тонкий бесформенный кардиган на объемные свободные модели, которые держат форму. Но и это не панацея.

Есть мнение: объемный кардиган — это, конечно, красиво, но уж очень жарко. И знаете что? Мы согласны. Тогда замените трикотаж на легкий базовый удлиненный и свободный блейзер (если это офис) и джинсовку, если дресс-кода нет.

Представим, у вас есть тонкий кардиган и вы не хотите с ним расставаться — есть хорошая новость, его можно спасти. Только не носите его в качестве второго слоя (на футболку, например) и расстегнутым. Наденьте его на голое тело и заправьте в брюки или джинсы из плотной ткани с высокой посадкой, если он длинный, с помощью этого приема у вас получится сделать его менее прилегающим. На шею можно повязать актуальный шелковый платок, чтобы отвлечь внимание от кардигана.

Брюки с лампасами

Брюки с лампасами подходили многим — но их время ушло

Брюки с лампасами подходили многим — но их время ушло

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В отличие от тонких кардиганов, у брюк с лампасами много неоспоримых преимуществ. Они отлично вытягивают и украшают фигуру, сочетаются почти с любой обувью, но, увы, это тот случай, когда было так хорошо, что после этого стало плохо. Их так много и активно носили, что этот тренд замылил глаза и выглядит устаревшим весной-2021. Современный спорт-кэжуал обрел другие формы, но не спешите выкидывать этих красавцев. Мода циклична, положим брюки с лампасами на полку, подождем лет пять, и вуаля, они снова с нами.

Поясные сумки

В прошлом году мир моды сделал попытку реанимировать уходящий тренд — предложил носить поясные сумки на одно плечо

В прошлом году мир моды сделал попытку реанимировать уходящий тренд — предложил носить поясные сумки на одно плечо

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По нашему скромному мнению (вы можете с ним поспорить в комментариях), поясные сумки даже в свой звездный час выглядели странновато. Неудобный тренд, подходящий далеко не всем. Но у него были свои поклонники — несколько лет назад за поясными малютками Gucci в бутиках стояли очереди.

Но это их не спасло, и в 2021 году почти любая поясная сумка выглядит неактуально. Давайте признаемся — они были неудобными, в них ничего не влезало, поэтому нам их совсем не жаль. На смену этой форме приходят сумки-багеты и модели в стиле 90-х.

Ободок-обруч

Высокий ободок добавляет рост и смотрится женственно, но это не помогло ему удержать свои позиции

Высокий ободок добавляет рост и смотрится женственно, но это не помогло ему удержать свои позиции

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Массивный ободок-обруч носили все модницы мира в 2019 году. А сейчас его постигла та же участь, что и брюки с лампасами, — что-то очень популярное приелось и стало выглядеть устаревшим. Если вы носите аксессуары для волос, весной его можно заменить на шелковый платок или шелковую бандану.

Ботильоны с вырезом спереди или с открытым носом

Такие ботильоны безжалостно состарят ваш образ и одновременно сделают его вульгарным — редкое сочетание

Такие ботильоны безжалостно состарят ваш образ и одновременно сделают его вульгарным — редкое сочетание

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Неизменная боль весенних улиц — красивые женщины, которые уродуют себя черными неактуальными ботильонами. Сами по себе ботильоны — вещь базовая, но только в самом классичном варианте. Лучше их все-таки носить с брюками или джинсами, а если решили подобрать к ним более женственный верх — нужно позаботиться, чтобы колготки были обязательно черными, а то будет образ «боты отдельно, вы отдельно». Мы рассказывали, как правильно подобрать колготки, чтобы выглядеть современно и круто.

Совсем печально смотрятся ботильоны с вырезом спереди или/и с открытым носом — эти элементы как бы намекают, что их обладательница не интересовалась модой с 2011 года.

Браслеты с шармами и украшения с ракушками

Если вы собирали шармы и потратили на это кучу денег — у нас плохие новости

Если вы собирали шармы и потратили на это кучу денег — у нас плохие новости

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Браслеты с шармами были настоящим взрывом в индустрии аксессуаров. Это очень удобно — покупаешь браслет «как у всех», а заполняешь его индивидуально, как тебе нравится. Выгодно это было и для производителя. Завлек покупателя, продал основу, и вот он уже каждый праздник приходит к тебе за новым шармом или звеном. Но, как всё популярное и массовое, со временем такие браслеты «собери сам» приелись и перестали украшать образ. Надо подождать несколько десятков лет, о них все забудут, и ваши внуки или дети смогут носить необычные украшения как винтаж.

Что касается украшений с ракушками — раньше их покупали только детям на пляжах российских и заграничных курортов, загорелые девчонки хотели не только собирать ракушки, но и вешать их на шею. В 2019 году эта мода захватила и взрослых женщин — ракушки в летних и весенних образах смотрелись свежо и лаконично. Но базой, как, например, жемчуг, они пока не стали, поэтому их тоже стоит отложить на несколько лет или хотя бы до отпуска на морях.

Зеркальные очки

Цветные линзы могут добавить в образ лишнюю аляпистость

Цветные линзы могут добавить в образ лишнюю аляпистость

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Цветные зеркальные очки были популярны в 2018 году и придавали своей обладательнице дерзкий и модный вид (по тем временам). С этого момента мода шагнула в сторону всего натурального и более естественного, поэтому модели с зеркальными цветными стеклами точно стоит оставить в прошлом. Что касается очков с зеркальными стеклами естественных оттенков — их можно носить, но, если вы раздумываете над покупкой такого аксессуара, мы бы советовали обратить внимание на более современные модели.

Что еще почитать про стиль и модные ошибки

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антитрендыстиль и красотамода весна-2021
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