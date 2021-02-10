Хотела как лучше: 12 устаревших процедур, которые сделают из вас королеву барахолки (реснички — всё)

Голливудский взгляд

Три года назад мы дружно вставали в очередь на наращивание ресниц, мужественно держались (или мирно спали) на кушетке у мастера по два-три часа, а сегодня таким же дружным строем идем на снятие кукольных ресниц — никому не хочется прослыть колхозницей. Наращивание как услуга имеет место быть, она так же предлагается в салонах, но в измененном формате. Более того, наращивать ресницы сегодня стали и мужчины — вот впечатления парня, который уже опробовал процедуру на себе.