Хотела как лучше: 12 устаревших процедур, которые сделают из вас королеву барахолки (реснички — всё)

Тренд на натуральность продолжает вполне уверенно себя чувствовать и постепенно захватывает бьюти-сферу, переходя с одежды на волосы, с волос на макияж и дальше по нарастающей. Кислотные окрашивания уходят в прошлое, утирая слезы, под ручку с кукольными ресницами и пугающе длинными ногтями с лепными украшениями. Спокойствие, гармония и натуральность — вот основные тенденции нашего десятилетия. Мы собрали в один список самые явные антитренды в уходе за собой, которые делают ваш образ нелепым, советуем с ними попрощаться, как бы тяжело ни было.
Голливудский взгляд
Три года назад мы дружно вставали в очередь на наращивание ресниц, мужественно держались (или мирно спали) на кушетке у мастера по два-три часа, а сегодня таким же дружным строем идем на снятие кукольных ресниц — никому не хочется прослыть колхозницей. Наращивание как услуга имеет место быть, она так же предлагается в салонах, но в измененном формате. Более того, наращивать ресницы сегодня стали и мужчины — вот впечатления парня, который уже опробовал процедуру на себе.
Актуально классическое наращивание с натуральным изгибом. Голливудское наращивание — эффекты, начиная от 3D и выше с толстыми ресницами, длина более
Что актуально: рваная ресничная линия, разреженный эффект, эффект лучей. Всё стремится к тому, чтобы наращивание даже в гиперобъемах смотрелось очень естественно.
В моде «ресницы мокка» — за счет смены цвета ресниц с черного на коричневый взгляд становится более выразительным и мягким.
Мокрый эффект — понравится тем, кто любит тушь, но не может смириться с ее недостатками в виде ежедневного утомительного нанесения утром и смывания вечером, осыпания, подтеков. Мокрый эффект делается быстро, смотрится ярко (особенно с цветными ресницами), но не подойдет обладательницам редких ресниц. Отлично смотрится в коротких длинах.⠀
Рядом с наращиванием вполне комфортно ощущают себя процедуры по восстановлению ресниц. «Вельвет» — это реконструкция ресниц на молекулярном уровне, которая должна держаться около двух месяцев. В прайсе салонов красоты вы можете увидеть еще и ламинирование — процедура, которая удлиняет, завивает и укрепляет структуру ресниц благодаря входящим в состав средствам. Обе процедуры обещают, что после многоразового использования необходимость в туши отпадет сама собой.
Обратите внимание на ошибки лешмейкеров, которые будут стоить вам здоровья и денег. Если ваши мастера совершают хотя бы одну из них — скорее бегите, это может быть опасно.
Кошачьи когти и «пуанты»
Ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило: выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Забудьте лепнину, стразы, сумасшедшие длины, рисунки и наклейки. Кошачьи когти и «пуанты» — главные антитренды в маникюре в 2021 году, хуже них смотрится разве что отросший гель-лак, который нужно было переделать еще две недели назад.
Нагромождение деталей на ногтях сменилось естественностью и гармонией, любительницам девиза «всё лучшее сразу» придется принять этот момент. Звериные и любые другие принты на всех 10 пальцах не лучшая идея, делайте акцент на одном ногте в сочетании со сдержанным однотонным маникюром. Навсегда забудьте про мохнатый маникюр — выглядит дешево.
Можно пробовать разноцветный маникюр, но при условии, что цвета будут в одной гамме либо такой выбор поддерживается неформальными деталями в вашем образе. Актуальны надписи на ногтях и любые другие способы самовыражения — это может быть жизненный девиз или политическая позиция, картинка с вашим настроением или автопортрет. Снова популярен неон — для тех, кому не хватает яркости, по-прежнему жива идея о том, чтобы и вовсе отказаться от гель-лака и ходить с естественным ухоженным маникюром.
Профессиональный мастер ориентируется в трендах и никогда не предложит вам глиняный цветок посреди ногтя на большом пальце. Перед визитом к маникюрному мастеру посмотрите сами, что актуально, а если вы заметите, что ваш мастер совершает хотя бы одну из этих ошибок, немедленно смените его на более профессионально подготовленного.
Волосы Барби
Несмотря на тренд на натуральность, услуга по наращиванию волос активно предлагается в салонах. Важно не путать загущение волос с откровенно выглядывающими длинными куцыми прядями из-под вашего отросшего каре, этакая Барби — мода на такую красоту просуществовала недолго и умерла в 2010-х.
Плюсы наращивания в том, что с его помощью легко и быстро можно менять густоту и длину волос. На сегодняшний день мастера используют три техники наращивания — горячая (капсульная, только натуральные волосы), холодная (волосы так же крепятся на капсулы, но техника позволяет нарастить синтетический материал) и ультразвуковая. Суть последнего способа — в воздействии ультразвуковой волны на кератиновые капсулы, благодаря чему они становятся мягкими, как пластилин, и легко фиксируются.
Профессиональный мастер перед процедурой обязательно оценит состояние ваших волос, даст необходимые рекомендации и не будет предлагать использовать синтетические пряди. Если вам вдруг предложат наращивание при помощи металлических бусин — бегите прочь. Это давно устаревшая методика, которая сделает из вас королеву бала — 2010. Наращивание волос можно считать полезной процедурой, если у вас от природы не очень густые волосы: добавьте несколько прядей на затылок для густоты волос, поэкспериментируйте с длиной (но без фанатизма) или попробуйте нарастить цветную прядь интереса ради, если хочется добавить красок, стоит такая процедура недорого, если не понравится, прядь можно легко и быстро снять.
Каре на ножке
Давайте разберемся, какие прически и окрашивания в 2021 году будут смотреться нелепо, но помним главное правило — выбирать стрижку следует согласно своему типу лица. Итак, оставляем в прошлом четкие графичные линии на челках, отдаем предпочтение легким и воздушным. В моде естественная структура стрижек, которая не предполагает контрастов, — на смену рваным прядям пришли более плавные и ровные линии.
Если у вас стрижка короткий боб — объемный пышный затылок устарел, стилисты рекомендуют скруглять затылок и оставить стрижку без экстремальной вытянутости к лицу. Короткая выстриженная макушка потеряла свою актуальность и выглядит старомодно, так же как объемные и экстремально выбритые виски, но, если душа просит экспериментов, можно сделать косой пробор, заплести одну часть волос в тугой колосок, а другую часть оставить распущенной. В черном списке стрижек оказались асимметричное каре с заметной разницей в длине прядей и так называемое каре на ножке. Вместо него всё большую популярность набирает графичное каре.
Благодаря поп-дивам современности кислотное окрашивание стало чуть ли не самым пиковым запросом у колористов и оттого сильно приелось. Стилисты по волосам советуют на время забыть про яркие цвета и отдать предпочтение натуральным оттенкам. Итак, в черный список отправляются серо-пепельное окрашивание и другие оттенки с холодным подтоном, окрашивание фиолетового, голубого, синего цвета и индиго, кислотные оттенки (ярко-желтый, зеленый, розовый) также попали в число антитрендов. Держимся подальше от огненно-рыжего, желтого блонда, холодного черного.
Помним, что кукольные четкие локоны заменяем на естественные и летящие, короткие упругие завитки на короткой прическе оставляем и крутим крупные романтичные кудри. Популярность фэнтезийных сериалов привнесла моду на так называемые эльфийские стрижки, особенно в сочетании со светлым, практически белым окрашиванием — вариант для смелых. Слово «мелирование» настоятельно рекомендуем забыть. В моде естественность — контрасты ни к чему.
Курочка гриль
Актуальный загар тот, что мы привозим из отпуска с морей, отдыхая под пальмой, — правильный, с SPF-защитой и по часам. Всё, что создано искусственно, имеет рамки дозволенности, за которые лучше не выходить. Все помнят времена, на которые пришелся пик соляриев: в 2009 году стикини, масла для загара и специальные очки для солярия были частью нашей бьюти-рутины, а каждая вторая девушка щеголяла с кожей неестественного коричнево-красного оттенка. Особенно пугающе смотрелось в сочетании с обесцвеченными блондинистыми волосами. В 2021 году такой образ будет лишь вызывать недоумение, а загар в солярии, если он столь необходим, лучше получать аккуратно и дозированно.
Губы и скулы
Слишком частые визиты к косметологу не помогут вам, если не знать меры и пренебрегать рекомендациями врача. Услуги специалиста стали доступнее, появилась мода на уколы красоты. На сегодняшний день неестественно и старомодно смотрятся перекачанные губы уточкой, которые женщины массово кололи три-пять лет назад. На смену огромным губам пришла естественная форма.
На случай, если вы всё же собрались на процедуру по увеличению губ: процедура с использованием биополимерного геля была популярна около десяти лет назад. Профессионал никогда не предложит вам такой способ. Биополимерный гель не рассасывается, убрать его можно только операционно-хирургическим путем, причем частицы геля всё равно останутся внутри губы, что в любом случае приведет к воспалению. Биополимерный гель имеет форму шара или овала, что придает губам неестественную форму. Вокруг шара может начаться фиброз, воспаление, отек и гиперемия.
Косметолог-эстетист Виктория Шворень советует воздержаться от камуфляции плотными филлерами гиалуроновой кислоты носослезок. По мнению специалиста, эта процедура крайне опасная, в неумелых руках шприц может оказаться орудием для пожизненной слепоты и даже хуже. Процедура никак не лечит синяки под глазами, она их только скрывает. Ситуация под плотным гелем может только ухудшаться, в сосудах как был застой, так и останется и даже усилится под давлением гелевых лепешек сверху. Так что, когда филлер рассосется, будет еще хуже, считает Виктория.
Был период, когда острые и высокие скулы были в моде. Чтобы добиться такого эффекта, в область скул вводилось большое количество филлера на основе гиалуроновой кислоты. Зачастую это выглядело неестественно, сразу бросалось в глаза и сильно меняло общие пропорции лица — сегодня это смотрится нелепо.
Пирсинг
Актуального пирсинга на сегодняшний день нет. Если у вас проколот пупок или третья дырка в ухе, выньте сережку и оставьте на память о счастливых молодых годах. Проколотый пупок смотрится вульгарно, отряд сережек на одном ухе делает вас похожей на пиратку и подчеркивает отсутствие вкуса, то же самое сделает кольцо в носу или маленький стразик. Помним о тенденции на натуральность во всём — никаких украшений на внезапных местах (как минимум не следует выпячивать их напоказ).
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