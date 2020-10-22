«Намек на повышенную сексуальность»: как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло

Ох уж эти кожаные штаны, юбки, платья и кофточки! Опасные вещи, которые или придают игривости их обладательницам, или могут вконец всё испортить, и тогда пиши пропало. Чтобы избежать неловких ситуаций, мы решили поинтересоваться у имидж-стилиста Юлии Ушаковой, как грамотно носить настолько популярные сегодня кожаные вещи, чтобы не выглядеть нелепо. Ответ прост: или не носить совсем, или следовать правилам.
Брюки и шорты
Если вы отправитесь в магазин, то увидите, что самая популярная на сегодня модель — джоггеры. Вещь пришла к нам из спортивного гардероба, первостепенно предназначалась для бега трусцой (джоггинга). Отличительная черта этих брюк — широкая штанина с мягкой резинкой на талии и щиколотках. Изначально в магазинах предлагались текстильные джоггеры, но тренд на кожу взял свое, поэтому сегодня мы имеем большое количество кожаных джоггеров.
— Кожа достаточно жесткий материал, который создает сборки в районе живота и бедер. Поэтому, если у вас женственный тип фигуры и имеется свой природный объем, такие брюки только визуально увеличат вас, смотреться будет не очень красиво, — говорит стилист.
Правильные кожаные брюки — прямые, с высокой посадкой, имеют пояс (не резинку), молнию, карманы. Впереди они абсолютно гладкие, без защипов. Такая модель будет стройнить вас, их можно носить на работу, сочетая с блузкой, рубашкой и футболкой — их лучше заправить в брюки. Поверх стилист предлагает надеть жакет. Брюки будут смотреться как джинсы, даже несмотря на то, что они сделаны из экокожи.
Модель скинни всё еще встречается в магазинах, но стилист рекомендует ее исключительно обладательницам стройных ровных ног и только с объемным верхом, если это лосины, а не брюки, — обязательно должна быть прикрыта зона ягодиц и паха.
Важно, чтобы кожаные шорты имели высокую посадку, они не должны облегать и не должны быть сильно короткими. Следите за длиной — середина бедра (не заканчиваются на самой широкой части), чуть выше колена или попробуйте бермуды — очень популярная сегодня модель.
— Шорты — это отличный вариант для типа фигуры «овал». У ее обладательниц обычно стройные ноги, а талии нет, поэтому шорты отвлекут внимание от проблемной зоны, добавят актуальности образу, — подсказывает Юлия.
Бермуды, шорты и короткие юбки стилист предлагает носить с высокими сапогами, грубыми ботинками или с кроссовками на толстой подошве.
Юбки и платья
— Юбка мини не актуальна, если вы не тинейджер и не носите 42-й размер одежды. Актуальная длина — миди, модель может быть любой: прямая или расклешенная, — объясняет стилист.
— Кожа — это неспокойный материал, кожа всегда олицетворяет драму, вызов. Поэтому не рекомендую носить кожу в портретной зоне (блузы, рубашки, жакеты) на работу. Если вы надеваете в офис поясное изделие — без проблем, а если это блуза или рубашка — то это уже намек на повышенную сексуальность, что считывается неосознанно. Платьев это тоже касается, — объясняет стилист.
Кожа сегодня просочилась везде — актуальны рубашки, блузы, жакеты, юбки, шорты. Главное, подбирайте вещи согласно своему типу фигуры и помните, что вещь не должна облегать, между телом и тканью обязательно должен быть воздух. Если ваш образ смотрится слишком агрессивно и с вызовом, разбавьте деталями. Избегайте полностью кожаных образов для работы в офисе, в таком виде лучше отправиться на прогулку, свидание, в заведение — внимание вам будет обеспечено.
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