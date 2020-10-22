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«Намек на повышенную сексуальность»: как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло

Главное — сжечь кожаные лосины и не надевать платья из кожи на важные переговоры (можно получить неожиданный эффект)

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Рассказываем, как правильно носить кожаные вещи

Рассказываем, как правильно носить кожаные вещи

Ох уж эти кожаные штаны, юбки, платья и кофточки! Опасные вещи, которые или придают игривости их обладательницам, или могут вконец всё испортить, и тогда пиши пропало. Чтобы избежать неловких ситуаций, мы решили поинтересоваться у имидж-стилиста Юлии Ушаковой, как грамотно носить настолько популярные сегодня кожаные вещи, чтобы не выглядеть нелепо. Ответ прост: или не носить совсем, или следовать правилам.

Брюки и шорты

Если вы отправитесь в магазин, то увидите, что самая популярная на сегодня модель — джоггеры. Вещь пришла к нам из спортивного гардероба, первостепенно предназначалась для бега трусцой (джоггинга). Отличительная черта этих брюк — широкая штанина с мягкой резинкой на талии и щиколотках. Изначально в магазинах предлагались текстильные джоггеры, но тренд на кожу взял свое, поэтому сегодня мы имеем большое количество кожаных джоггеров.

Джоггеры на фото слева — неудачный вариант. Неправильный крой, между телом и штанинами брюк на голени отсутствует воздух, резинка на щиколотке выполнена из ткани (комбинированности быть не должно), карманы смотрятся нелепо и добавляют лишний объем в районе бедер&nbsp;

Джоггеры на фото слева — неудачный вариант. Неправильный крой, между телом и штанинами брюк на голени отсутствует воздух, резинка на щиколотке выполнена из ткани (комбинированности быть не должно), карманы смотрятся нелепо и добавляют лишний объем в районе бедер 

— Кожа достаточно жесткий материал, который создает сборки в районе живота и бедер. Поэтому, если у вас женственный тип фигуры и имеется свой природный объем, такие брюки только визуально увеличат вас, смотреться будет не очень красиво, — говорит стилист.

Укороченные модели сейчас популярны, но должна быть мера — на модели слева длина неправильная, оттого смотрится, будто брюки забыли дошить — не хватило ткани. Длина может быть до щиколотки, но никак не должна заканчиваться на середине голени

Укороченные модели сейчас популярны, но должна быть мера — на модели слева длина неправильная, оттого смотрится, будто брюки забыли дошить — не хватило ткани. Длина может быть до щиколотки, но никак не должна заканчиваться на середине голени

Правильные кожаные брюки — прямые, с высокой посадкой, имеют пояс (не резинку), молнию, карманы. Впереди они абсолютно гладкие, без защипов. Такая модель будет стройнить вас, их можно носить на работу, сочетая с блузкой, рубашкой и футболкой — их лучше заправить в брюки. Поверх стилист предлагает надеть жакет. Брюки будут смотреться как джинсы, даже несмотря на то, что они сделаны из экокожи.

Если вы выбираете модель брюк скинни или лосины, следите за материалом, не должно быть блесток и деталей декора, это всё добавляет объем

Если вы выбираете модель брюк скинни или лосины, следите за материалом, не должно быть блесток и деталей декора, это всё добавляет объем

Модель скинни всё еще встречается в магазинах, но стилист рекомендует ее исключительно обладательницам стройных ровных ног и только с объемным верхом, если это лосины, а не брюки, — обязательно должна быть прикрыта зона ягодиц и паха.

Носите осенью кожаные шорты с плотными колготками. Для того чтобы адаптировать вещь под офисный гардероб, в качестве верха надевайте спокойные лаконичные вещи — водолазку, рубашку или блузу, следующим слоем можно добавить жакет

Носите осенью кожаные шорты с плотными колготками. Для того чтобы адаптировать вещь под офисный гардероб, в качестве верха надевайте спокойные лаконичные вещи — водолазку, рубашку или блузу, следующим слоем можно добавить жакет

Важно, чтобы кожаные шорты имели высокую посадку, они не должны облегать и не должны быть сильно короткими. Следите за длиной — середина бедра (не заканчиваются на самой широкой части), чуть выше колена или попробуйте бермуды — очень популярная сегодня модель.

— Шорты — это отличный вариант для типа фигуры «овал». У ее обладательниц обычно стройные ноги, а талии нет, поэтому шорты отвлекут внимание от проблемной зоны, добавят актуальности образу, — подсказывает Юлия.

Бермуды, шорты и короткие юбки стилист предлагает носить с высокими сапогами, грубыми ботинками или с кроссовками на толстой подошве.

Юбки и платья

— Юбка мини не актуальна, если вы не тинейджер и не носите 42-й размер одежды. Актуальная длина — миди, модель может быть любой: прямая или расклешенная, — объясняет стилист.

Выбирайте кожаную юбку, учитывая особенности и тип своей фигуры, следите за длиной

Выбирайте кожаную юбку, учитывая особенности и тип своей фигуры, следите за длиной

— Кожа — это неспокойный материал, кожа всегда олицетворяет драму, вызов. Поэтому не рекомендую носить кожу в портретной зоне (блузы, рубашки, жакеты) на работу. Если вы надеваете в офис поясное изделие — без проблем, а если это блуза или рубашка — то это уже намек на повышенную сексуальность, что считывается неосознанно. Платьев это тоже касается, — объясняет стилист.

В таком образе лучше пойти на прогулку или на свидание, но никак не на работу&nbsp;

В таком образе лучше пойти на прогулку или на свидание, но никак не на работу 

Кожа сегодня просочилась везде — актуальны рубашки, блузы, жакеты, юбки, шорты. Главное, подбирайте вещи согласно своему типу фигуры и помните, что вещь не должна облегать, между телом и тканью обязательно должен быть воздух. Если ваш образ смотрится слишком агрессивно и с вызовом, разбавьте деталями. Избегайте полностью кожаных образов для работы в офисе, в таком виде лучше отправиться на прогулку, свидание, в заведение — внимание вам будет обеспечено.

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мода и стилькожаные вещи
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