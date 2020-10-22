«Намек на повышенную сексуальность»: как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло

Ох уж эти кожаные штаны, юбки, платья и кофточки! Опасные вещи, которые или придают игривости их обладательницам, или могут вконец всё испортить, и тогда пиши пропало. Чтобы избежать неловких ситуаций, мы решили поинтересоваться у имидж-стилиста Юлии Ушаковой, как грамотно носить настолько популярные сегодня кожаные вещи, чтобы не выглядеть нелепо. Ответ прост: или не носить совсем, или следовать правилам.

Брюки и шорты

Если вы отправитесь в магазин, то увидите, что самая популярная на сегодня модель — джоггеры. Вещь пришла к нам из спортивного гардероба, первостепенно предназначалась для бега трусцой (джоггинга). Отличительная черта этих брюк — широкая штанина с мягкой резинкой на талии и щиколотках. Изначально в магазинах предлагались текстильные джоггеры, но тренд на кожу взял свое, поэтому сегодня мы имеем большое количество кожаных джоггеров.