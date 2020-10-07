Что-то тут нечисто: 10 крутых укладок, которые нужно сделать, если вы не успели помыть голову

Средства

Для «экстренной реанимации» грязных волос можно использовать сухие шампуни, они ещё и добавят укладке объём. Мы попытались с помощью экспертов выделить из их многообразия самые стоящие.

— Слегка встряхните флакон, чтобы все активные ингредиенты хорошо перемешались, и равномерно нанесите сухой шампунь на корни на расстоянии 20 см. Мои любимчики — сухой шампунь TIGI Bed Head и более бюджетный Batiste, — советует стилист-визажист Анна Светикова.

Она также рекомендует использовать пудру для волос — нечто среднее между сухим шампунем, муссом для объёма и текстурирующим спреем.

— Приподнимите поочерёдно пряди волос, припудрите корни по всей поверхности головы. Легко помассируйте волосы пальцами, чтобы добавить ещё больше объёма и освежить волосы, — Анна советует пудры Schwarzkopf Professional и Osis Session Label.

Стилист-парикмахер и автор блога по укладкам для себя Юлия Гусева рассказала о сухих шампунях, которые классно работают, но подходят не всем.