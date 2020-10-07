Что-то тут нечисто: 10 крутых укладок, которые нужно сделать, если вы не успели помыть голову

Конечно, самый простой способ замаскировать несвежие волосы — это помыть их. Довольно логично. Но на практике возможно не всегда. Все женщины знают, что у волос бывает пограничное состояние, когда они «ещё ничего», а через 3 часа уже по-настоящему грязная голова. Иногда можно просто не рассчитать время и выбежать из дома с несвежей головой — так точно было у каждой. Мы попросили экспертов рассказать, какие средства и укладки помогут замаскировать эту неприятность и даже придадут ей немного шарма.
Средства
Для «экстренной реанимации» грязных волос можно использовать сухие шампуни, они ещё и добавят укладке объём. Мы попытались с помощью экспертов выделить из их многообразия самые стоящие.
— Слегка встряхните флакон, чтобы все активные ингредиенты хорошо перемешались, и равномерно нанесите сухой шампунь на корни на расстоянии 20 см. Мои любимчики — сухой шампунь TIGI Bed Head и более бюджетный Batiste, — советует стилист-визажист Анна Светикова.
Она также рекомендует использовать пудру для волос — нечто среднее между сухим шампунем, муссом для объёма и текстурирующим спреем.
— Приподнимите поочерёдно пряди волос, припудрите корни по всей поверхности головы. Легко помассируйте волосы пальцами, чтобы добавить ещё больше объёма и освежить волосы, — Анна советует пудры Schwarzkopf Professional и Osis Session Label.
Стилист-парикмахер и автор блога по укладкам для себя Юлия Гусева рассказала о сухих шампунях, которые классно работают, но подходят не всем.
— Batiste XXL VOLUME добавляет объём. Если не хочется делать пучок или осталась укладка со вчерашнего вечера и хочется придать свежесть голове, вам нужен именно он. Потому что все остальные сухие шампуни не дают такой объём. Но нравится он не всем, потому что он даёт липкий эффект и ощущение, что в волосах что-то есть, но этого не видно снаружи, это чувствует только сама женщина, — рассказывает Юлия.
Также Юлия рекомендует сухой шампунь Colab — он дает объём, плотность и липкость. Все остальные сухие шампуни делают волосы мягкими, если хочется их сделать, наоборот, пожёстче (для причёсок и укладок), то вам нужны именно эти 2 варианта.
По мнению Юлии, пудра не спасёт укладку с несвежими волосами, её нужно использовать только на чистые волосы для придания объёма. Эксперт объясняет: она не абсорбирует кожный жир, а если переборщить, кожа станет только грязнее.
Гладкие хвосты
Если нет под рукой сухого шампуня и пудры, на помощь приходят модные в этом сезоне гладкие причёски.
Анна Светикова предлагает делать на несвежей голове гладкий хвост — высокий, низкий. Удобно использовать специальную расчёску с щёточкой для создания гладких укладок и сыворотку для волос.
Пучки
Можно убрать лишний жир с волос с помощью сухого шампуня и, используя небольшую расчёску для начёса, начесать волосы от корней, а потом собрать в хвост на затылке и заколоть любой заколкой. Если хотите объёмный пучок, можно выпустить пару прядей. Например, так, как это делает в этом видео эксперт по укладкам для себя Юлия Гусева.
Это могут быть разные варианты: низкий пучок или небрежный хвост, пучок на макушке — и чем больше выпадающих прядей, тем лучше.
Аксессуары
Эксперт по укладкам Юлия Гусева советует использовать аксессуары с пучками, хвостами и просто распущенными волосами. Можно намотать обычную повязку, как бандану. Она советует использовать разные повязки, оставлять немного прядей в области чёлки. Чтобы модная бандана не сползала, её можно невидимками подколоть к волосам за ушами.
Недавно топ-стилист школы Марии Липатниковой Евгения Разинкина показала для нас, как собрать 10 простых укладок с платком. Они делаются за 5 минут и удивят даже искушённых.
Что сделать из вчерашних локонов
Если о банкете наутро напоминают залакированные кудри, а помыть голову времени нет (их же надо ещё распутать), на помощь придет вот такая высокая причёска с повязкой или банданой. Она также подойдёт обладательницам кудрявых от природы волос. Нам кажется, что выглядит очень эффектно (нажмите на стрелочку справа на фото 2 раза).
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