Выкрасить и выбросить: 5 главных осенних антитрендов — эти вещи больше нельзя носить, но можно отдать врагам

Мода меняет свое настроение каждый день — не зря её называют капризной. Только мы приобрели долгожданные суперштаны и вдруг выясняем, что это уже... ну такое. Порой на модниц накатывает желание пустить все свои наработки по ветру и облачиться в мешок из-под картошки. Без паники — мы тщательно изучили рекомендации модных экспертов и составили список самых явных антитрендов сезона — этим вещам точно не место в вашем гардеробе.

Пальто

Самая базовая вещь в осеннем гардеробе. Магазины предлагают сотни вариантов на любой вкус и цвет, рассказываем, что важно знать при выборе пальто.