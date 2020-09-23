Выкрасить и выбросить: 5 главных осенних антитрендов — эти вещи больше нельзя носить, но можно отдать врагам

Мода меняет свое настроение каждый день — не зря её называют капризной. Только мы приобрели долгожданные суперштаны и вдруг выясняем, что это уже... ну такое. Порой на модниц накатывает желание пустить все свои наработки по ветру и облачиться в мешок из-под картошки. Без паники — мы тщательно изучили рекомендации модных экспертов и составили список самых явных антитрендов сезона — этим вещам точно не место в вашем гардеробе.
Пальто
Самая базовая вещь в осеннем гардеробе. Магазины предлагают сотни вариантов на любой вкус и цвет, рассказываем, что важно знать при выборе пальто.
— Помним, что на сегодняшний день любая одежда, в том числе и верхняя, требует воздуха — вещей в облипку быть не должно. Актуальная длина — или ниже колена, или сильно выше (пальто-пиджак), — объясняет стилист Екатерина Полякова. — Пальто должно греть, поэтому обращайте внимание не только на состав, но и на то, насколько оно свободное, сможете ли вы надеть под него что-то, помимо тонкой кофты. Многослойность — это не только тепло, но и стильно.
Модели, помеченные красным крестом, устарели: несовременная длина, фасон «колокольчик» уже давно не носят, пальто сильно обтягивает модель, лишних деталей быть не должно — капюшон и опушка портят пальто, лучше надеть головной убор или закутаться в шарф. Сложные каркасные модели смотрятся неудачно, никаких молний, только пояс.
— Не стоит покупать пальто, которое совсем не держит форму — хлипкое, без чётких линий. Хорошее актуальное пальто должно быть структурированным, формировать силуэт, а не повторять контур одежды под ним, — объясняет Екатерина Полякова.
Также стоит помнить: выбрать пальто легче, если ориентироваться на свой тип фигуры. Здесь мы подробно разобрали, какие модели подойдут, например, для объемных бедер.
Стилист рекомендует остановить выбор на моделях оверсайз, пальто прямого кроя с чёткой линией плеча смотрится свежо и актуально. Пальто-халаты и пальто-коконы со спущенным рукавом также современны и удобны. Помним, что современная мода — это не только оверсайз, но и нарочито подчеркнутая линия талии — смотрится очень женственно, главное — помнить про структурированную форму и длину.
Кожаная куртка
Здесь принцип тот же, что и с пальто — она не должно обтягивать, между нижней одеждой и верхним слоем должен быть воздух. Кожаная куртка, рубашка, косуха, бомбер — в тренде объем. Подсказка от стилистов: если под вашу куртку вы надели теплый свитер, сумели её застегнуть и внутри осталось еще немного места, то вещь имеет право на жизнь. В противном случае изделие придется утилизировать. Помним, что кожаная куртка сегодня не обязательно должна быть черной — цветная кожа актуальна.
— Кожаная куртка-косуха не выходит из моды, время от времени немного меняется её крой. Она легко внедряется в разные образы — можно носить и с классическими брюками, и с летящим шифоновым платьем, — объясняет Екатерина Полякова.
Ботильоны
Еще один любимый женщинами элемент осеннего гардероба, мода на который также стремительно меняется. Устаревшую модель ботильонов выдают колодка, мыс (например, круглый и вздернутый), длина голенища, шпилька, платформа или танкетка, детали для декора, перфорация. Современные базовые ботильоны выполнены в стиле минимализма, без броского дизайна (бантики, кожаные цветы и стразы — нет), стилист рекомендует обратить внимание на них.
Ботфорты
Екатерина Полякова замечает, что сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Круглый мыс тоже неактуален, декор в виде пуговиц, бусин, страз и прочих украшений смотрится неудачно. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закруглённый, но не явный круг. Длина — обязательно выше колена (современные актуальные ботфорты не должны заканчиваться под коленкой или резать колено пополам).
Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый.
Джинсы
На сегодняшний день стилисты рекомендуют выбирать свободные джинсы простого прямого кроя без декора, нашивок или больших дырок, даже лёгкая потёртость не сильно приветствуется. Джинсы-слоучи на пике популярности, а если по-простому — бананы. Однако стилист Анастасия Михайлова отмечает, что есть фасоны джинсов-бананов с объемом в зоне живота и с облегающими штанинами — такая модель не актуальна, а вдобавок добавит вам пару-тройку лишних килограмм. В укороченных джинсах важна длина — актуальные укороченные джинсы должны доходить до середины голени или чуть выше щиколотки.
— Скинни можно носить, но избегайте моделей, которые напоминают колготки. Это джинсы из тончайшей ткани, которые подчёркивают все недостатки и излишне обтягивают. Можно носить обтягивающую модель, но слегка свободную в зоне икроножных мышц, такая модель выглядит намного лучше, скрывает недостатки и удлиняет ноги за счёт вертикали, которую создаёт, — объясняет стилист.
Синие джинсы, которые имеют яркую светлую потёртость по всему периметру, — это тоже антитренд. Такой цветовой контраст увеличивает ноги в объёме. Анастасия Михайлова рекомендует отдавать предпочтение однотонным моделям или моделям с легким цветовым переходом. Джинсы с дырками тоже можно носить.
— Но чувствуем разницу между дырявой тряпкой и джинсами в стиле гранж с легкими потертостями и маленькими дырочками — это выглядит стильно, — замечает стилист.
Поверх можно надеть мягкую клетчатую рубашку, получится актуальный уютный осенний образ. Мы уже писали шпаргалку о том, как выбрать джинсы по типу фигуры. Уверены — она вам пригодится.
Платья
Большое количество моделей платьев на сегодняшний день безнадёжно устарели, но их всё равно упрямо пытаются продать. Помните, если их продают, это не значит, что они модные. Оставьте в покое платья из гипюра в облипку. Баска на платье потеряла актуальность ещё лет пять назад, юбка-тюльпан на платье добавит объём на бёдрах и состарит образ, атласная модель в цветочек — плохой вариант, если только вы не собрались на цыганский карнавал. Симметричные и контрастные вставки тоже остались в прошлом, модель малет (сзади юбка длинная и летящая, спереди — до колен) стилисты рекомендуют оставить для дачи, а бандажные платья, если сильно хочется, выбирайте для особых случаев, но обязательно учитывайте особенности вашей фигуры.
Екатерина Полякова рекомендует выбирать свободные и дышащие модели. Помним, что в тренде кожа, фасоны — разные, длина и миди, и мини. Платья длиной мини осенью носим с колготками, высокими сапогами или армейскими ботинками. Чёрный цвет для любителей модной драмы — вне времени.
— Самое комфортное платье в холодный сезон — платье-свитер (любые модели из плотного трикотажа), от самых плохих дизайнов до смелых, но не слишком, — подсказывает стилист. — Из летнего гардероба можно оставить платья в бельевом стиле и надевать поверх свитер, кардиган или жакет. Если удобно — под низ можно надевать водолазку или рубашку.
Юбки
Обтягивающие юбки из трикотажа носить следует максимально аккуратно, они лихо добавляют объем в бёдрах. Бандажная облегающая юбка не актуальна, как и укороченная юбка-солнце. Следим за тканью — она не должна быть слишком тонкой, юбку годе отправляем в чемодан, оставляем в наследство внукам.
— Выбираем длину миди. Кожаные, с запа́хом, с асимметрией, в бельевом стиле, джинсовые или трикотажные, стёганые или с драпировкой. Смелые могут попробовать надеть юбку в стиле колор-блок. Надеваем плотные колготки и ботильоны, сапоги или ботинки, — рекомендует стилист Екатерина Полякова.
— Одна из популярных моделей — юбка плиссе. У нее есть свои особенности — плиссе значительно расширяет бёдра и подходит девушкам с узкими бёдрами. Но если юбка вам очень понравилась, но вы не хотите эффекта объёмных бёдер, то надеваем дополнительный слой в образ и смело носим. Можно дополнить образ блейзером до середины бедра, свитером оверсайз или кардиганом, — подсказывает Анастасия Михайлова.
Еще статьи о стиле и красоте
«Бывает, на меня пялятся»: мужчины стали чаще ходить на маникюр — какой дизайн они любят и сколько тратят на ноготочки.
Деньги на ветер: 5 процедур красоты, которые давно устарели, но их всё равно предлагают косметологи.
На сибирском стиле: 5 модных брендов одежды, которые делают в Новосибирске и продают даже за границей.