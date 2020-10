«Гуччи» за 300: НГС нашел, где в Новосибирске купить брендовые вещи за копейки (джинсы Versace за 1000 — неплохо, да?)

На фото также представлены детские брюки на мальчика, стоят 300 рублей. Со слов Алисы, они сделаны на легендарной немецкой компании по изготовлению детской одежды Brandenburg Kinderkleidung.

— Во время Второй мировой войны фабрика отшивала вещи для армии, а в 1956 году перешла на производство обычной одежды, — говорит Алиса.



В недрах лофт-парка «Подземка» много разных точек по продаже необычных вещей. Среди них вы сможете найти магазин Old School Sekond, где продаются вещи эпохи 80–90-х годов: мужская и женская одежда, бижутерия, аксессуары. Владелица магазина Елена Городецкая рассказывает, что помимо товаров no name в магазине можно найти и брендовые вещи — Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Izod Lacoste, Cerruti, Levi's, есть вещи от Hard Rock Cafe, Burberry, разные мерчи.

— Магазин специализируется на вещах, которым не менее 20 лет. Стоимость будет зависеть от эксклюзивности вещи и её состояния. Например, джинсы от Ralph Lauren можно приобрести за 1500 рублей. Фирма Izod Lacoste закрылась еще в 90-х, вещи этой марки найти сложно. У нас в наличии есть поло Izod Lacoste, стоит 1500 рублей, — рассказывает Елена.