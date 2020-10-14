«Гуччи» за 300: НГС нашел, где в Новосибирске купить брендовые вещи за копейки (джинсы Versace за 1000 — неплохо, да?)

Желание купить эксклюзивную вещь или отхватить брендовые джинсы за копейки у женщин порой доходит до помешательства. Охота началась — изучаем скидки, акции, анализируем, в чем появились модели на подиуме, часами гуляем по торговым центрам. Стоп, предлагаем рассмотреть альтернативный вариант — возможно, он подойдет не всем, но для многих станет таким же увлекательным, а что самое важное — более экономным по времени. Мы изучили ассортимент популярных секонд-хендов и магазинов редкой винтажной одежды — посмотрите, что получилось.
На улице Депутатской, недалеко от «Сити Центра» (послужит вам ориентиром), спрятался небольшой магазинчик винтажной одежды. Charity shop GUSTO — не просто секонд-хенд, по словам владелицы магазина Алисы Гринемаер, она и её команда помогают новосибирцам избавиться от ненужных вещей экологично. Часть выручки они передают в благотворительный фонд «Защити жизнь».
В магазине представлена винтажная и ретроодежда, попадаются брендовые вещи — Tommy Hilfiger, D&G, Liu jo, Max Mara, но надолго не задерживаются — обычно покупаются в день поступления. В ассортименте кроме женской (от 200 рублей) и мужской (от 300 рублей) одежды можно найти обувь (от 200 рублей), аксессуары, бижутерию, посуду, книги, виниловые пластинки — от 50 рублей.
Такие ретротренчи вы наверняка наблюдали на старых фотографиях мам и бабушек — на том, что справа, была бирка от новосибирской швейной фабрики, стоимость — около 700 рублей. Берет тоже ретро — 150 рублей.
Красное платье марки Twin set (производство — Италия), стоимость — 1900 рублей. По словам Алисы, БФ «Живи» собирал для них вещи для благотворительной продажи в пользу поддержки фонда, вещи собирали в Москве у шоурумов и звёзд. Рассказать, кому из знаменитостей принадлежало это платье, мы, увы, не можем.
Платье марки ROCCO BAROCCO, с биркой, стоило 44 400 рублей.
— У нас в магазине его стоимость — 1900 рублей, его также передал нам фонд «Живи» для благотворительной продажи, — рассказывает Алиса.
На фото также представлены детские брюки на мальчика, стоят 300 рублей. Со слов Алисы, они сделаны на легендарной немецкой компании по изготовлению детской одежды Brandenburg Kinderkleidung.
— Во время Второй мировой войны фабрика отшивала вещи для армии, а в 1956 году перешла на производство обычной одежды, — говорит Алиса.
В недрах лофт-парка «Подземка» много разных точек по продаже необычных вещей. Среди них вы сможете найти магазин Old School Sekond, где продаются вещи эпохи 80–90-х годов: мужская и женская одежда, бижутерия, аксессуары. Владелица магазина Елена Городецкая рассказывает, что помимо товаров no name в магазине можно найти и брендовые вещи — Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Izod Lacoste, Cerruti, Levi's, есть вещи от Hard Rock Cafe, Burberry, разные мерчи.
— Магазин специализируется на вещах, которым не менее 20 лет. Стоимость будет зависеть от эксклюзивности вещи и её состояния. Например, джинсы от Ralph Lauren можно приобрести за 1500 рублей. Фирма Izod Lacoste закрылась еще в 90-х, вещи этой марки найти сложно. У нас в наличии есть поло Izod Lacoste, стоит 1500 рублей, — рассказывает Елена.
Олимпийка-трансформер Adidas из 90-х. Рукава отстёгиваются, стоимость — 1500 рублей. Помните такие?
Такая сумка могла сохраниться у вашей бабушки, просто спросите её об этом. А платье, что представлено на фото, — сшито вручную в 70-х годах в СССР, обратите внимание на декор — оно явно было очень модным для того времени. Стоимость платья — 1500 рублей.
На фото слева под жакетом мы видим еще и рубашку от Ralph Lauren — 2500 рублей. На официальном сайте бренда цена на рубашки этой марки стартует от 3500 рублей на распродаже, до 10 500 рублей из новой коллекции. На фото слева — мужской жакет в тирольском стиле из Австрии, сшит примерно в 80–90-х годах, стопроцентная шерсть, стоит 2500 рублей.
А джинсовая куртка привезена из Франции, изготовлена в 70-е годы в технике тай-дай, которая на сегодняшний день очень популярна, впрочем, как и стиль 70-х. Стоимость джинсовой куртки — 1500 рублей.
В Тихом центре на улице Коммунистической уютно расположился секонд-хенд с винтажными и ретровещами. Garazhka — вполне логичное название для такого места. Его владелица Надежда Манакова обычно ищет вещи в других секондах или сотрудничает с частными лицами.
Мужской джемпер можно носить как платье, если подчеркнуть талию ремнём. Стоимость — 800 рублей.
— Бренд Levi’s очень любят у нас в магазине, сразу же разбирают, если что-то выставляем в магазин. Джинсы на фото стоили всего 700 рублей, сейчас их уже нет, — рассказывает Надежда.
Для любителей другого вида шопинга — искать, перебирать тонну вещей из корзины, примерять, охотиться за огромными скидками — подсказываем: в нашем городе существует два больших магазина в формате секонда — это «Мега Хенд» на улице Большевитская, 131/2, дискаунтер «Штерн» и «Стокер» — магазин представлен в городе по трём адресам, которые легко можно найти в 2ГИС. Там есть всё, начиная от вещей без имени, заканчивая именитым GUCCI, правда, придётся сильно попотеть, чтобы отыскать необходимое.
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