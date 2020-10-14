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«Гуччи» за 300: НГС нашел, где в Новосибирске купить брендовые вещи за копейки (джинсы Versace за 1000 — неплохо, да?)

Мы собрали в этом обзоре самые интересные платья, куртки и туфли — некоторые вещи на фото точно старше вас

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Подсказываем, где можно купить необычные вещи за небольшие деньги&nbsp;

Подсказываем, где можно купить необычные вещи за небольшие деньги 

Желание купить эксклюзивную вещь или отхватить брендовые джинсы за копейки у женщин порой доходит до помешательства. Охота началась — изучаем скидки, акции, анализируем, в чем появились модели на подиуме, часами гуляем по торговым центрам. Стоп, предлагаем рассмотреть альтернативный вариант — возможно, он подойдет не всем, но для многих станет таким же увлекательным, а что самое важное — более экономным по времени. Мы изучили ассортимент популярных секонд-хендов и магазинов редкой винтажной одежды — посмотрите, что получилось.

На улице Депутатской, недалеко от «Сити Центра» (послужит вам ориентиром), спрятался небольшой магазинчик винтажной одежды. Charity shop GUSTO — не просто секонд-хенд, по словам владелицы магазина Алисы Гринемаер, она и её команда помогают новосибирцам избавиться от ненужных вещей экологично. Часть выручки они передают в благотворительный фонд «Защити жизнь».

В магазине представлена винтажная и ретроодежда, попадаются брендовые вещи — Tommy Hilfiger, D&G, Liu jo, Max Mara, но надолго не задерживаются — обычно покупаются в день поступления. В ассортименте кроме женской (от 200 рублей) и мужской (от 300 рублей) одежды можно найти обувь (от 200 рублей), аксессуары, бижутерию, посуду, книги, виниловые пластинки — от 50 рублей.

Например, этот красный костюм стоит всего 1000 рублей — пиджак сшит вручную, юбка фабричного производства. Так и хочется облачиться в ретрообраз, добавив начёс и крупные золотые серьги-кольца для полноты комплекта. В таком образе смело можно пойти в театр

Например, этот красный костюм стоит всего 1000 рублей — пиджак сшит вручную, юбка фабричного производства. Так и хочется облачиться в ретрообраз, добавив начёс и крупные золотые серьги-кольца для полноты комплекта. В таком образе смело можно пойти в театр

Такие ретротренчи вы наверняка наблюдали на старых фотографиях мам и бабушек — на том, что справа, была бирка от новосибирской швейной фабрики, стоимость — около 700 рублей. Берет тоже ретро — 150 рублей.

Ретротуфли московской фабрики «ФиМ», которая была основана в 1984 году в составе Московского промышленно-торгового обувного объединения «Заря». Размер туфель&nbsp;— 24,5, стоимость&nbsp;— 500 рублей<br>

Ретротуфли московской фабрики «ФиМ», которая была основана в 1984 году в составе Московского промышленно-торгового обувного объединения «Заря». Размер туфель — 24,5, стоимость — 500 рублей

Красное платье марки Twin set (производство — Италия), стоимость — 1900 рублей. По словам Алисы, БФ «Живи» собирал для них вещи для благотворительной продажи в пользу поддержки фонда, вещи собирали в Москве у шоурумов и звёзд. Рассказать, кому из знаменитостей принадлежало это платье, мы, увы, не можем.

Ретротуфли, судя по стельке — сделаны в Новосибирске. Стоили 22 рубля 40 копеек. Размер&nbsp;— 22, сейчас продаются за 500 рублей

Ретротуфли, судя по стельке — сделаны в Новосибирске. Стоили 22 рубля 40 копеек. Размер — 22, сейчас продаются за 500 рублей

Платье марки ROCCO BAROCCO, с биркой, стоило 44 400 рублей.

— У нас в магазине его стоимость — 1900 рублей, его также передал нам фонд «Живи» для благотворительной продажи, — рассказывает Алиса.

Юбка родом из ГДР «Даменмоде», стоимость&nbsp;— 600 рублей.&nbsp;Блузка без бирки, но явно из времён наших бабушек, стоит 300 рублей

Юбка родом из ГДР «Даменмоде», стоимость — 600 рублей. Блузка без бирки, но явно из времён наших бабушек, стоит 300 рублей

На фото также представлены детские брюки на мальчика, стоят 300 рублей. Со слов Алисы, они сделаны на легендарной немецкой компании по изготовлению детской одежды Brandenburg Kinderkleidung.

— Во время Второй мировой войны фабрика отшивала вещи для армии, а в 1956 году перешла на производство обычной одежды, — говорит Алиса.

В недрах лофт-парка «Подземка» много разных точек по продаже необычных вещей. Среди них вы сможете найти магазин Old School Sekond, где продаются вещи эпохи 80–90-х годов: мужская и женская одежда, бижутерия, аксессуары. Владелица магазина Елена Городецкая рассказывает, что помимо товаров no name в магазине можно найти и брендовые вещи — Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Izod Lacoste, Cerruti, Levi's, есть вещи от Hard Rock Cafe, Burberry, разные мерчи.

— Магазин специализируется на вещах, которым не менее 20 лет. Стоимость будет зависеть от эксклюзивности вещи и её состояния. Например, джинсы от Ralph Lauren можно приобрести за 1500 рублей. Фирма Izod Lacoste закрылась еще в 90-х, вещи этой марки найти сложно. У нас в наличии есть поло Izod Lacoste, стоит 1500 рублей, — рассказывает Елена.

В магазине собраны уникальные вещи — это явно поможет сэкономить вам время на поиски чего-то необычного&nbsp;

В магазине собраны уникальные вещи — это явно поможет сэкономить вам время на поиски чего-то необычного 

Олимпийка-трансформер Adidas из 90-х. Рукава отстёгиваются, стоимость — 1500 рублей. Помните такие?

Винтажная сумка-ридикюль Ries Model времен 80–90-х из натуральной кожи, стоимость&nbsp;— 3000 рублей&nbsp;

Винтажная сумка-ридикюль Ries Model времен 80–90-х из натуральной кожи, стоимость — 3000 рублей 

Такая сумка могла сохраниться у вашей бабушки, просто спросите её об этом. А платье, что представлено на фото, — сшито вручную в 70-х годах в СССР, обратите внимание на декор — оно явно было очень модным для того времени. Стоимость платья — 1500 рублей.

Жакет с декором в виде дубовых листьев, производство — Австрия, 90-е годы, смесовая ткань с большим содержанием шерсти. Стоимость жакета&nbsp;— 2000 рублей

Жакет с декором в виде дубовых листьев, производство — Австрия, 90-е годы, смесовая ткань с большим содержанием шерсти. Стоимость жакета — 2000 рублей

На фото слева под жакетом мы видим еще и рубашку от Ralph Lauren — 2500 рублей. На официальном сайте бренда цена на рубашки этой марки стартует от 3500 рублей на распродаже, до 10 500 рублей из новой коллекции. На фото слева — мужской жакет в тирольском стиле из Австрии, сшит примерно в 80–90-х годах, стопроцентная шерсть, стоит 2500 рублей.

То самое поло фирмы Izod Lacoste, стоит 1500 рублей. Фирма закрылась, найти такие вещи сегодня довольно трудно

То самое поло фирмы Izod Lacoste, стоит 1500 рублей. Фирма закрылась, найти такие вещи сегодня довольно трудно

А джинсовая куртка привезена из Франции, изготовлена в 70-е годы в технике тай-дай, которая на сегодняшний день очень популярна, впрочем, как и стиль 70-х. Стоимость джинсовой куртки — 1500 рублей.

В Тихом центре на улице Коммунистической уютно расположился секонд-хенд с винтажными и ретровещами. Garazhka — вполне логичное название для такого места. Его владелица Надежда Манакова обычно ищет вещи в других секондах или сотрудничает с частными лицами.

Справа — джинсы Versace, низакая посадка, всего 1000 рублей

Справа — джинсы Versace, низакая посадка, всего 1000 рублей

Мужской джемпер можно носить как платье, если подчеркнуть талию ремнём. Стоимость — 800 рублей.

А эта флисовая рубашка стоит всего 700 рублей — заметьте, клетка и флис сейчас особенно популярны&nbsp;

А эта флисовая рубашка стоит всего 700 рублей — заметьте, клетка и флис сейчас особенно популярны 

— Бренд Levi’s очень любят у нас в магазине, сразу же разбирают, если что-то выставляем в магазин. Джинсы на фото стоили всего 700 рублей, сейчас их уже нет, — рассказывает Надежда.

Винтажные платье, корсет и пиджак мужского кроя — 800 рублей

Винтажные платье, корсет и пиджак мужского кроя — 800 рублей

Для любителей другого вида шопинга — искать, перебирать тонну вещей из корзины, примерять, охотиться за огромными скидками — подсказываем: в нашем городе существует два больших магазина в формате секонда — это «Мега Хенд» на улице Большевитская, 131/2, дискаунтер «Штерн» и «Стокер» — магазин представлен в городе по трём адресам, которые легко можно найти в 2ГИС. Там есть всё, начиная от вещей без имени, заканчивая именитым GUCCI, правда, придётся сильно попотеть, чтобы отыскать необходимое.

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мода и стильретросеконд-хенд
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