Хочу такие же: 30 стильных вещей, которые можно купить в 5 раз дешевле на AliExpress

Как выбрать качественные и стильные вещи на AliExpress
Как выбрать качественные и стильные вещи на AliExpress
К сервису AliExpress модницы относятся по-разному. Кому-то зазорно ходить с сумкой/цепочкой оттуда, есть и те, кто могут позволить себе покупать сумки Bottega Veneta и сандалии Chanel, но при этом с удовольствием закажут панаму за 238 рублей. Как-то мы писали материал о том, что ожидание и реальность в интернет-покупках не всегда совпадают и порой долгожданная посылка разочаровывает до слез. Редакция НГС проанализировала модные тренды, предложения местных и федеральных магазинов и шоурумов и нашла те же самые (или нет?) вещи на AliExpress в 5 раз дешевле. Нам пришлось пересмотреть более
Трикотаж
Все цены указаны в рублях слева на право: топ — 775, костюмы — 2378, комплект топ и кардиган — 753, топ — 382, кардиганы — 1100–1400.
В этом году еще популярны трикотажные комплекты и кардиганы. Но цены на них в магазинах кусаются. За костюм в среднем сегменте просят около
Все модели, кроме топов, должны сидеть на фигуре свободно, поэтому смело можно заказывать на несколько размеров больше. Но носить такие вещи следует аккуратно, трикотаж — такая предательская вещь, которая разом обнажает все недостатки фигуры. Если вам есть что скрывать, то советуем обратить внимание на одежду из плотной ткани. Укороченные топы можно сочетать с низом с высокой посадкой (юбка, брюки, джинсы — только не скинни), для дневных образов к ним обязательно нужен второй слой (пиджак или рубашка).
Кардиган также не должен обтягивать фигуру, лучше чтобы он как бы висел на вас. Вниз можно подобрать бельевой топ без кружев или простой однотонный топ без декора и узоров.
Цена: около 1100 рублей.
Такие жилеты можно сочетать с кожаными бермудами и высокими сапогами, белой рубашкой или водолазкой. А еще в них должно быть тепло, но не так жарко, как в полноценном свитере.
Лонгсливы с подплечниками, блузы с воротничками и объёмные рубашки
Все цены указаны в рублях слева направо: рубашка — 1200, футболка — 382, толстовки — 1097, рубашка — 1568, топ с открытой спиной — 940, рубашка — 847.
Топы с подплечниками в масс-маркете стоят в районе 2000, в среднем сегменте от 3500 и выше, толстовки от 4500. Такие вещи можно сочетать с джинсами и брюками с высокой посадкой, как аксессуар к ним уместно добавить массивную цепь. Объёмные рубашки можно использовать как второй слой для футболок, водолазок и топов, а также как легкие курточки на межсезонья, например, в Zara сейчас представлены подобные куртки-рубашки.
Цепи
Все цены указаны в рублях слева направо: 235, 324, 189.
Помним про аксессуары — в тренде по-прежнему металлические цепи. Носить их можно как колье или на обуви. А вот с ожерельями в виде ракушек, морских звёзд и прочих летних деталей придётся расстаться.
Купить такой аксессуар на AliExpress стоит, если вы не уверены, приживется ли он в вашем гардеробе, а попробовать хочется. Также если планируете использовать цепь нечасто и на выход. В Zara подобные цепи начинаются от
Кожаные пуховики
Все цены указаны в рублях слева направо: 3407, 3387, 2646.
У кожаных пуховиков есть еще два неоспоримых достоинства. Их легко чистить, и в них очень тепло. Пусть даже и за счет парникового эффекта. Повторимся — пуховики, которые хорошо сочетаются с платьями и каблуками, днем с огнем не сыщешь. А эти именно такие.
Панамы
Все цены указаны в рублях слева направо: объемный шарф — 655, панамы — 198, 389, 258.
Панамы, как и массивные цепи, большинство покупает скорее для образов на выход, чем как аксессуар на каждый день. Стоит ли в таком случае тратить на панаму от
Сумки
Все цены указаны в рублях слева направо: 951, 979, 1676, 1100, 1097, 1353, 1186.
Присмотреться стоит к бюджетным сумкам необычной формы (мешок, багет и уже всем полюбившийся пирожок или пельмень), а также к вечерним клатчам, которые понадобятся для новогодних выходов. А подобная сумка с цепочкой есть в новой коллекции Zara, вам она подойдет, если любите джинсы и позолоту.
Обувь
Все цены указаны в рублях слева направо: 1144, 3716, 1762, 916, 4201,976, 1943, 1144.
Говорят, на AliExpress можно найти классные казаки (смотрите, чтобы были без декора) и популярные сейчас высокие челси на тракторной подошве. Создатели тех, что на нашем коллаже, вдохновлялись Bottega, а дизайнеры, в свою очередь, армейскими ботинками. Для любителей помодничать есть вариант заказать обувь с квадратным носом, хотя кажется, что этот тренд задержится с нами надолго, поэтому их можно брать и в более дорогом варианте. А вот кроссовки с мехом вещь из года в год спорная. Сейчас такую модель предлагает Massimo Dutti (стоят
Что из подборки вещей вам приглянулось?
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