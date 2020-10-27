Хочу такие же: 30 стильных вещей, которые можно купить в 5 раз дешевле на AliExpress

Все цены указаны в рублях слева на право: топ — 775, костюмы — 2378, комплект топ и кардиган — 753, топ — 382, кардиганы — 1100–1400.



В этом году еще популярны трикотажные комплекты и кардиганы. Но цены на них в магазинах кусаются. За костюм в среднем сегменте просят около 8000 .

Все модели, кроме топов, должны сидеть на фигуре свободно, поэтому смело можно заказывать на несколько размеров больше. Но носить такие вещи следует аккуратно, трикотаж — такая предательская вещь, которая разом обнажает все недостатки фигуры. Если вам есть что скрывать, то советуем обратить внимание на одежду из плотной ткани. Укороченные топы можно сочетать с низом с высокой посадкой (юбка, брюки, джинсы — только не скинни), для дневных образов к ним обязательно нужен второй слой (пиджак или рубашка).

Кардиган также не должен обтягивать фигуру, лучше чтобы он как бы висел на вас. Вниз можно подобрать бельевой топ без кружев или простой однотонный топ без декора и узоров.