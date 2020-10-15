«Проблемы с фигурой и со вкусом плоховато»: преображение учительницы после долгого декрета (фото до и после)

Елене Ященко всего 32 года, но она выглядит старше. У сибирячки двое детей — в декрете она провела 5 лет. Сейчас Елена работает репетитором — готовит старших школьников к экзаменам по русскому языку и литературе. Свою рабочую одежду наша героиня характеризует как чопорную, а повседневные образы считает слишком блеклыми. Команда НГС и стилисты преобразили Елену — оцените результат.



Такое письмо сибирячка написала для участия в проекте:

— Мне 32 года, у меня двое детей и проблема с фигурой. Впрочем, со вкусом тоже плоховато. Но готовлю вкусно. Люблю собирать грибы. Ну или просто ходить по лесу с ножиком. Тут как получится. Только сейчас поняла, что у меня почти нет именно моих фотографий.