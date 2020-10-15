«Проблемы с фигурой и со вкусом плоховато»: преображение учительницы после долгого декрета (фото до и после)

В Новосибирске учительница литературы ради эксперимента сменила стиль
В Новосибирске учительница литературы ради эксперимента сменила стиль
Елене Ященко всего 32 года, но она выглядит старше. У сибирячки двое детей — в декрете она провела 5 лет. Сейчас Елена работает репетитором — готовит старших школьников к экзаменам по русскому языку и литературе. Свою рабочую одежду наша героиня характеризует как чопорную, а повседневные образы считает слишком блеклыми. Команда НГС и стилисты преобразили Елену — оцените результат.
Такое письмо сибирячка написала для участия в проекте:
— Мне 32 года, у меня двое детей и проблема с фигурой. Впрочем, со вкусом тоже плоховато. Но готовлю вкусно. Люблю собирать грибы. Ну или просто ходить по лесу с ножиком. Тут как получится. Только сейчас поняла, что у меня почти нет именно моих фотографий.
Весь процесс преображения мы сняли на видео. Вы только посмотрите, что из этого получилось.
Видео: Антон Дигаев
Съёмочная группа НГС побывала у Елены дома, чтобы выяснить, что она носит чаще всего.
— В такую погоду, как сейчас, люблю сидеть на балконе в теплых вязаных носках, удобных штанах, мягкой флисовой кофте и пить какао с зефирками. Дома надеваю футболки, бриджи и туники. В магазин удобнее всего ходить в джинсах, кофте, летом — это майки, футболки, юбки-разлетайки хлопковые, — рассказывает сибирячка.
Платья и юбки Елена выбирает для себя отрезные по талии. Другие фасоны, по ее словам, сложно подобрать на такой тип фигуры. Она любит расклешенные, мягкие, свободные силуэты. Елена считает, что ее гардеробу не хватает завершенности, но точно не знает, чего именно.
— Возможно, я ошибаюсь где-то с фасоном или кроем, цветовой гаммой, чего-то в моем гардеробе не хватает, — считает она. Свой рабочую и повседневную одежду Елена характеризует как чопорную и слишком блеклую.
По мнению Евгении Разинкиной, топ-стилиста школы стиля Марии Липатниковой, темный цвет волос героини акцентировал внимание на углублениях под глазами и не вытягивал природный румянец, который должен освежать лицо. Поэтому цвет нужно было сделать чуть светлее. Стилист предложила глубокое рассветление от корней, а сами корни оставила практически на том же уровне. По мнению Жени, таким окрашиванием мы освежили тон лица и убрали мрачность в образе.
— Образ Елены до преображения — это 80–90 процентов наших прекрасных женщин. Потому что мы забываем про себя, уходим в детей, работу. И в этом проекте не сделано ничего сверхъестественного. Просто собрались и показали Елене, какой она может быть. С каждый этапом менялись ее взгляд и подача себя. Девушкам надо стараться наряжаться не только в праздники, а радовать себя постоянно, — комментирует преображение директор модельного агентства Global Russian models Любовь Ухалова.
За подбор образов редакция благодарит генерального директора фабрики Avenue to luxury и бренда Vea la vie Веру Кузнецову.
Как вам преображение?
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