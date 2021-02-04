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Выглядишь как дешевка: 10 фатальных ошибок, которые сделают образ беднее (но женщины всё равно это носят)

Какие модели и принты визуально дешевят образ — разбираемся вместе с топ-стилистом

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Мы собрали 10 признаков, которые выдают дешевую одежду, обувь и аксессуары

Мы собрали 10 признаков, которые выдают дешевую одежду, обувь и аксессуары

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Бывает так, что, одевшись в дорогих и даже в неприлично дорогих магазинах, вы всё равно смотритесь так, будто прихватили кофточку на рынке. Не важно, сколько стоит одежда, важно, как она на вас сидит. Цвет, ткань, длина и нелепо пришитая бусина в один момент могут удешевить ваш образ, и лейбл Calvin Klein не поможет. Чтобы научиться избегать подобных промахов, мы попросили топ-стилиста Юлию Ушакову назвать признаки, которые выдают дешевую одежду, обувь, аксессуары и тем самым портят ваш образ, — запоминайте.

Ткани

По мнению стилиста, в первую очередь дешевят образ некачественные синтетические ткани — их стоимость на порядок ниже натуральных, но сэкономленные деньги отразятся на внешнем виде не в вашу пользу. Стилист говорит, что синтетические материалы выгодно использовать в спортивной одежде — они обеспечивают высокое прилегание и служат долго.

Спортивные футболки оставьте для спортзала и не переносите их в ежедневный гардероб

Спортивные футболки оставьте для спортзала и не переносите их в ежедневный гардероб

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— Если вы поклонница спортшика, старайтесь подбирать комплекты с высоким содержанием натуральных волокон и добавлением искусственных (помогают держать форму). Так вещь будет смотреться дорого и комфортна в носке. Не носите в люди спортивные и бельевые майки. Если нужен топ в бельевом стиле, пусть он будет не таким прилегающим, — объясняет стилист. — Тонкая бейка, которая используется в качестве обработки края и в виде бретели, тоже выдает дешевизну. Даже дешевую ткань можно спасти правильным кроем. Дорого — когда шва не видно, то есть подкожная обтачка сделана из этой же ткани.

Вещь смотрится дороже, если не видно шва&nbsp;

Вещь смотрится дороже, если не видно шва 

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Тонкий и «жидкий» трикотаж, который просвечивается и буквально расползается под пальцами, очень дешевит вещь, даже если она действительно стоит дорого. Выбирайте одежду из натурального сырья — шелк, шерсть, хлопок, лен, вискоза. Свитер из 100% акрила скатается через 3–4 стирки. Однако, если вещь из смесовой ткани, в которой есть и натуральные волокна (шерсть, вискоза), и немного синтетики, — можно брать. Синтетику добавляют не только ради дешевизны, а для того, чтобы ткань была более прочной, не так сильно садилась и служила дольше. Другая крайность — плотные ткани, которые стоят колом, — тоже ничего хорошего. Даже если это и не синтетика, возникает стойкая ассоциация с дешевой синтетической тканью.

Избегайте тонкого трикотажа и бесформенных моделей — вас это не украсит

Избегайте тонкого трикотажа и бесформенных моделей — вас это не украсит

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Неправильный крой

Важно понимать, что крой не по размеру — это не оверсайз, который также требует правильной посадки. Вещь на три размера больше вас — это несуразно сидящий на вас элемент гардероба, который не добавит в ваш образ ни красоты, ни дороговизны.

Безразмерные вещи — это не оверсайз, важно это понимать

Безразмерные вещи — это не оверсайз, важно это понимать

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— Современные тенденции таковы, что между вашим телом и одеждой должен быть воздух. Особенно это касается всеми любимых джинсов — slim fit актуален лишь в сочетании с объемным верхом (футболка, свитер, жакет). Важное правило для дорогого современного образа: облегающим может быть либо низ, либо верх, даже если вы обладаете роскошной фигурой и не имеете ни одного прогула в вашем фитнес-клубе за год. Хорошую фигуру видно и в шубе. Поэтому не стремитесь показать всё лучшее сразу, оголяя или облепляя свои роскошные формы, — объясняет стилист.

Не стоит стремиться показать всё лучшее сразу — отдайте предпочтение более свободным моделям, если всё же захотелось надеть платье-футляр

Не стоит стремиться показать всё лучшее сразу — отдайте предпочтение более свободным моделям, если всё же захотелось надеть платье-футляр

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Несовременная длина

Раньше было правило — длина юбки на 1–2 см ниже колена, а брючина должна доходить до середины каблука. Сейчас такая длина юбки будет очень дешевить ваш образ. Актуальна длина миди.

Правило — длина юбки на <nobr class="_">1–2 см</nobr> ниже колена больше не работает&nbsp;

Правило — длина юбки на 1–2 см ниже колена больше не работает 

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— Я работаю с клиентками разного роста — от 150 до 187 см, и для любого размера такая длина покажет более высокий статус хозяйки. Длина брюк должна быть укороченной, чтобы показать щиколотку — самую тонкую часть женской ноги. Чтобы эта часть не выглядела голой, выбросьте короткие капроновые носки. Только гольфы, причем сейчас они могут стать настоящим аксессуаром — обратите внимание на разнообразие рисунков в Calzedonia, — подсказывает Юлия Ушакова.

Высота посадки

— За всю многолетнюю практику работы с клиентами я не встречала ни одной, которая бы не стремилась стать выше и стройнее. С помощью правильной посадки вы можете мгновенно увеличить длину ног на 10 см. И наоборот, заниженная талия даже при идеальных пропорциях укоротит ноги и удешевит образ, — объясняет стилист.

Брюки с заниженной талией лучше отдать врагам&nbsp;

Брюки с заниженной талией лучше отдать врагам 

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Обувь

Так как мы живем в средней полосе, зима долгая, сапоги всё еще носим. Юлия подсказывает посмотреть на свои сапоги — на актуальных моделях высота прилегающего голенища должна доходить до колена. Сапоги до середины икры делают из вас тетку и сильно дешевят образ. Такая длина уместна для широкого голенища моделей типа казаков или стиля 80-х — тогда весь образ должен быть выдержан в этом стиле. Балетки с круглыми носами на тонкой подошве нужно немедленно отдать или утилизировать.

Если длина ваших сапог до середины икры — выбросьте их&nbsp;

Если длина ваших сапог до середины икры — выбросьте их 

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Современная мода очень демократична. Мы носим практически все стили из прошлого века: начиная от 50-х (new look от Dior) и ревущие 90-е с heavy metal. Поэтому выбирайте ту обувь, которая удобна именно вам, но пусть она сочетается со всем образом, не выбивается из контекста, — говорит стилист.

Фейки

Откажитесь от лейблов на футболках, если не можете позволить себе бренд, выбирайте нейтральные варианты

Откажитесь от лейблов на футболках, если не можете позволить себе бренд, выбирайте нейтральные варианты

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— Мода на логоманию зачастую доводит до абсурда. Футболки а-ля Versaci, Dolce&Gabbana, Chanel совсем не оригинальные выдают бедность. Если вы не можете себе позволить бренд, лучше купите футболку в Zara с ярким принтом. Это будет эффектно и честно. Поверьте, фейк виден всегда. А когда нас обманывают, нам неловко за того, кто обманывает, согласитесь? Подумайте над этим, — считает Юлия Ушакова.

Бижутерия

В этом случае важно следить за тенденциями — золотые серьги, цепи и кулоны, подаренные на выпускной родителями, сейчас неактуальны. Гораздо дороже образ будет выглядеть с обычной бижутерией (Mango, H&M), а если вам захотелось что-то более изысканное, то стилист советует выбрать украшения Swarovski.

Не нужно бояться носить бижутерию и обязательно гнаться за драгоценными металлами&nbsp;

Не нужно бояться носить бижутерию и обязательно гнаться за драгоценными металлами 

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— Уберите из своего гардероба многочисленные висюлечки либо дополните весь образ соответствующей национальной одеждой в стиле казахских чабанов. Серьги хенд-мейд с основанием в виде проволочного крючка выглядят очень дешево, колье с крупными пластмассовыми камнями и бусинами, актуальные в недалеком прошлом, сейчас смотрятся старомодно. Чокер из ткани дешевит, актуален только в виде цепочки, жемчужной или из стразов, — говорит Юлия.

Цвета и принт

Нелепые рисунки, яркие цвета и неоднозначные принты будут визуально дешевить ваш образ

Нелепые рисунки, яркие цвета и неоднозначные принты будут визуально дешевить ваш образ

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Как ни парадоксально, но сочетание белый верх — черный низ дешевит, так считает Юлия и добавляет, что дешевит именно белый — иссиня-белый. Он вообще мало кому к лицу. Юлия советует выбирать молочные оттенки, экрю, беж — так образ будет выглядеть благороднее. Также Юлия напоминает, что яркие люминесцентные наряды не добавляют элегантности в каждодневный гардероб.

Выбирайте актуальные и умеренные принты или вовсе откажитесь от них&nbsp;

Выбирайте актуальные и умеренные принты или вовсе откажитесь от них 

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Неактуальны принты с крупными цветами, «леопард» или «зебра» с ног до головы тоже ничего хорошего, хуже, когда звериные (и диванные) принты — на тонкой трикотажной ткани, которая быстро скатается. «Зебра» в катышках — мало привлекательного. Если хочется звериный принт, отдайте предпочтение более плотным тканям. Сильно дешевит стиль «наивный романтизм», когда на женщинах 35+ свитшоты с мордочками Микки-Мауса, принцессами Диснея и прочими популярными среди молодежи принтами.

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