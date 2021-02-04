Выглядишь как дешевка: 10 фатальных ошибок, которые сделают образ беднее (но женщины всё равно это носят)

Бывает так, что, одевшись в дорогих и даже в неприлично дорогих магазинах, вы всё равно смотритесь так, будто прихватили кофточку на рынке. Не важно, сколько стоит одежда, важно, как она на вас сидит. Цвет, ткань, длина и нелепо пришитая бусина в один момент могут удешевить ваш образ, и лейбл Calvin Klein не поможет. Чтобы научиться избегать подобных промахов, мы попросили топ-стилиста Юлию Ушакову назвать признаки, которые выдают дешевую одежду, обувь, аксессуары и тем самым портят ваш образ, — запоминайте.
Ткани
По мнению стилиста, в первую очередь дешевят образ некачественные синтетические ткани — их стоимость на порядок ниже натуральных, но сэкономленные деньги отразятся на внешнем виде не в вашу пользу. Стилист говорит, что синтетические материалы выгодно использовать в спортивной одежде — они обеспечивают высокое прилегание и служат долго.
— Если вы поклонница спортшика, старайтесь подбирать комплекты с высоким содержанием натуральных волокон и добавлением искусственных (помогают держать форму). Так вещь будет смотреться дорого и комфортна в носке. Не носите в люди спортивные и бельевые майки. Если нужен топ в бельевом стиле, пусть он будет не таким прилегающим, — объясняет стилист. — Тонкая бейка, которая используется в качестве обработки края и в виде бретели, тоже выдает дешевизну. Даже дешевую ткань можно спасти правильным кроем. Дорого — когда шва не видно, то есть подкожная обтачка сделана из этой же ткани.
Тонкий и «жидкий» трикотаж, который просвечивается и буквально расползается под пальцами, очень дешевит вещь, даже если она действительно стоит дорого. Выбирайте одежду из натурального сырья — шелк, шерсть, хлопок, лен, вискоза. Свитер из 100% акрила скатается через
Неправильный крой
Важно понимать, что крой не по размеру — это не оверсайз, который также требует правильной посадки. Вещь на три размера больше вас — это несуразно сидящий на вас элемент гардероба, который не добавит в ваш образ ни красоты, ни дороговизны.
— Современные тенденции таковы, что между вашим телом и одеждой должен быть воздух. Особенно это касается всеми любимых джинсов — slim fit актуален лишь в сочетании с объемным верхом (футболка, свитер, жакет). Важное правило для дорогого современного образа: облегающим может быть либо низ, либо верх, даже если вы обладаете роскошной фигурой и не имеете ни одного прогула в вашем фитнес-клубе за год. Хорошую фигуру видно и в шубе. Поэтому не стремитесь показать всё лучшее сразу, оголяя или облепляя свои роскошные формы, — объясняет стилист.
Несовременная длина
Раньше было правило — длина юбки на
— Я работаю с клиентками разного роста — от 150 до
Высота посадки
— За всю многолетнюю практику работы с клиентами я не встречала ни одной, которая бы не стремилась стать выше и стройнее. С помощью правильной посадки вы можете мгновенно увеличить длину ног на
Обувь
Так как мы живем в средней полосе, зима долгая, сапоги всё еще носим. Юлия подсказывает посмотреть на свои сапоги — на актуальных моделях высота прилегающего голенища должна доходить до колена. Сапоги до середины икры делают из вас тетку и сильно дешевят образ. Такая длина уместна для широкого голенища моделей типа казаков или стиля
Современная мода очень демократична. Мы носим практически все стили из прошлого века: начиная от
Фейки
— Мода на логоманию зачастую доводит до абсурда. Футболки а-ля Versaci, Dolce&Gabbana, Chanel совсем не оригинальные выдают бедность. Если вы не можете себе позволить бренд, лучше купите футболку в Zara с ярким принтом. Это будет эффектно и честно. Поверьте, фейк виден всегда. А когда нас обманывают, нам неловко за того, кто обманывает, согласитесь? Подумайте над этим, — считает Юлия Ушакова.
Бижутерия
В этом случае важно следить за тенденциями — золотые серьги, цепи и кулоны, подаренные на выпускной родителями, сейчас неактуальны. Гораздо дороже образ будет выглядеть с обычной бижутерией (Mango, H&M), а если вам захотелось что-то более изысканное, то стилист советует выбрать украшения Swarovski.
— Уберите из своего гардероба многочисленные висюлечки либо дополните весь образ соответствующей национальной одеждой в стиле казахских чабанов. Серьги хенд-мейд с основанием в виде проволочного крючка выглядят очень дешево, колье с крупными пластмассовыми камнями и бусинами, актуальные в недалеком прошлом, сейчас смотрятся старомодно. Чокер из ткани дешевит, актуален только в виде цепочки, жемчужной или из стразов, — говорит Юлия.
Цвета и принт
Как ни парадоксально, но сочетание белый верх — черный низ дешевит, так считает Юлия и добавляет, что дешевит именно белый — иссиня-белый. Он вообще мало кому к лицу. Юлия советует выбирать молочные оттенки, экрю, беж — так образ будет выглядеть благороднее. Также Юлия напоминает, что яркие люминесцентные наряды не добавляют элегантности в каждодневный гардероб.
Неактуальны принты с крупными цветами, «леопард» или «зебра» с ног до головы тоже ничего хорошего, хуже, когда звериные (и диванные) принты — на тонкой трикотажной ткани, которая быстро скатается. «Зебра» в катышках — мало привлекательного. Если хочется звериный принт, отдайте предпочтение более плотным тканям. Сильно дешевит стиль «наивный романтизм», когда на женщинах 35+ свитшоты с мордочками Микки-Мауса, принцессами Диснея и прочими популярными среди молодежи принтами.
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