Выглядишь как дешевка: 10 фатальных ошибок, которые сделают образ беднее (но женщины всё равно это носят)

— Я работаю с клиентками разного роста — от 150 до 187 см , и для любого размера такая длина покажет более высокий статус хозяйки. Длина брюк должна быть укороченной, чтобы показать щиколотку — самую тонкую часть женской ноги. Чтобы эта часть не выглядела голой, выбросьте короткие капроновые носки. Только гольфы, причем сейчас они могут стать настоящим аксессуаром — обратите внимание на разнообразие рисунков в Calzedonia, — подсказывает Юлия Ушакова.



Высота посадки