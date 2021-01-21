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Закатай рукава: 8 простых стильных приемов, которые сделают вас стройнее, выше и моложе за 30 секунд

Необязательно делать акцент на талии или носить высокий каблук — достаточно знать несколько хитростей

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Рассказываем, как научиться одеваться правильно и постройнеть без спортзала

Рассказываем, как научиться одеваться правильно и постройнеть без спортзала

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Даже самая модная и дорогая одежда может испортить вас, если не учитывать пропорции. Брендовое платье полнит, а только что купленные ботинки предательски укоротили ноги. Сумка так красиво смотрелась на манекене, а в сочетании с вами потеряла вид. Мы попросили стилиста Юлию Чагину объяснить, как при помощи одежды визуально стать выше, стройнее и моложе — оказалось, это очень просто.

Вертикальные линии

На фото слева горизонтальная полоса пришлась как раз на самую широкую часть бедер и сделала их визуально шире

На фото слева горизонтальная полоса пришлась как раз на самую широкую часть бедер и сделала их визуально шире

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Для того чтобы стать стройнее и выше, необходимо создать вертикаль в образе — при помощи одежды, цвета и аксессуаров. Самым простым инструментом в этом деле станут вертикальная линия или сходящиеся внутрь диагонали. Горизонтальная полоса, напротив, только добавит вам лишний объем, хуже всего, если горизонтальная полоса расположится в самой широкой и проблемной части вашей фигуры. V-образный вырез также создаст дополнительную вертикаль, особенно хорошо он будет смотреться на девушках с фигурой по типу перевернутого треугольника: плечи будут казаться более хрупкими и женственными, можно добавить некрупную цепь — она усилит эффект.

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Удлиненные вещи

Стилист Юлия Чагина предлагает визуально стройнить образ при помощи удлиненного верхнего слоя — кардигана, рубашки или пальто. Важно, чтобы верхний слой был расстегнут. Опасайтесь рыхлых, тонких тканей. Верхний слой ни в коем случае не должен обтягивать вас.

Добиться еще большего эффекта стройности поможет монохромный внутренний (нижний) слой: наденьте, к примеру, синие прямые джинсы с высокой талией, синюю (необязательно цвет в цвет, но близкую по тону) футболку и поверх — черный или бежевый удлиненный жакет, кардиган или рубашку.

На фото справа пример правильного использования рубашки как второго слоя в образе

На фото справа пример правильного использования рубашки как второго слоя в образе

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Монохром

Легко создать вертикаль можно при помощи цвета, главное — заранее определите свой цветотип, чтобы не выглядеть устало, болезненно и старше своего возраста. Монохромный образ с правильно подобранным цветом будет выглядеть дорого и элегантно, придаст статус, вы будете смотреться свежее и моложе.

Необязательно подбирать вещи цвет в цвет: достаточно, чтобы они были близкими по тону — образ будет смотреться дороже

Необязательно подбирать вещи цвет в цвет: достаточно, чтобы они были близкими по тону — образ будет смотреться дороже

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Обувь

Не забываем про обувь и не списываем со счетов каблук — да, сегодня он сильно видоизменился, тонкая шпилька на женщине размера плюс-сайз будет смотреться нелепо. Каблук имеет право на существование, но невысокий, устойчивый. Подбирайте обувь в тон к низу — колготкам, брюкам, юбке. Например, если вы наденете светлые брюки и темную обувь, на контрасте будете выглядеть ниже за счет того, что силуэт разрезан. Стилист советует быть аккуратнее с цветовыми блоками — тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, не стоит комбинировать несколько цветов в одном образе. Чтобы не дробить фигуру, образ должен быть целостным и завершенным.

Выбирайте обувь в тон низу — так ноги будут выглядеть длиннее

Выбирайте обувь в тон низу — так ноги будут выглядеть длиннее

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Декор и крой

Элементы кроя в одежде тоже помогают нам создать вертикаль — это стрелки на брюках, вертикальная контрастная отстрочка на одежде, пуговицы на блузке, молния. Обилие рюш, страз и старомодного декора будет старить ваш образ. Осторожнее с принтом в портретной зоне — иногда лучше остановить свой выбор на однотонных, но чистых и благородных цветах. Матовые ткани стройнят, блестящие, наоборот, добавляют объем.

Выбирайте современный декор — на фото слева цветочная аппликация сильно старит образ, особенно в сочетании с неактуальным цветом и фасоном платья

Выбирайте современный декор — на фото слева цветочная аппликация сильно старит образ, особенно в сочетании с неактуальным цветом и фасоном платья

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Аксессуары

Не забываем про украшения — удлиненные колье, цепочки, сережки (но не слишком массивные) вытягивают силуэт. В моде по-прежнему комбинированные золотые и серебряные цепи с крупными звеньями — смотрится непривычно, но современно. Выбирая аксессуар, учитывайте соответствие масштабов: на крупной девушке тонкие изящные украшения потеряются, а их обладательница будет выглядеть еще крупнее, маленькая сумочка тоже не придаст шарма.

Украшение слева сделает вас старше на <nobr class="_">10 лет</nobr>

Украшение слева сделает вас старше на 10 лет

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Цвет

Все мы знаем, что темный цвет якобы прибавляет возраст, а светлый освежает и скидывает пару лет. Это правило верно, но не для всех: помним, что важно знать свой цветотип. Так, девушкам с цветотипом «Зима» темный очень даже к лицу. С аккуратностью следует сочетать белый верх и черный низ (любые контрастные цвета).

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На фото хорошо видно, что красный и синий цвета абсолютно не к лицу модели

На фото хорошо видно, что красный и синий цвета абсолютно не к лицу модели

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Что еще полезно знать

Юлия Чагина напоминает, что ухоженная и опрятная женщина всегда будет выглядеть моложе, чистые волосы и легкая укладка никогда никому не вредили, не пренебрегайте этим. Стиль кэжуал сделает вас современнее и моложе за счет расслабленности. Чтобы выглядеть стройнее, открываем тонкие части тела — запястья и щиколотки, при помощи пояса делаем акцент на талии (помним правило масштабов). Если вы носите обувь на плоском ходу, можно слегка подвернуть штанины брюк или джинсов (но не широких — иначе образ получится приземистым). Высокая посадка удлинит силуэт, высокий пояс на юбке и длина ниже колена демонстрируют тот же эффект. Если вы — обладательница изящных форм, то смело выбирайте вещи короткого кроя — они удлиняют ноги.

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