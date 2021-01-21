Закатай рукава: 8 простых стильных приемов, которые сделают вас стройнее, выше и моложе за 30 секунд

Удлиненные вещи

Стилист Юлия Чагина предлагает визуально стройнить образ при помощи удлиненного верхнего слоя — кардигана, рубашки или пальто. Важно, чтобы верхний слой был расстегнут. Опасайтесь рыхлых, тонких тканей. Верхний слой ни в коем случае не должен обтягивать вас.

Добиться еще большего эффекта стройности поможет монохромный внутренний (нижний) слой: наденьте, к примеру, синие прямые джинсы с высокой талией, синюю (необязательно цвет в цвет, но близкую по тону) футболку и поверх — черный или бежевый удлиненный жакет, кардиган или рубашку.

