Отдают даром: 30 лучших вещей с январской распродажи. Что купить, а что не трогать (опасайтесь неликвида)

Ошибки на sale

Каждый сезон к списку антипокупок на распродаже относятся вещи, которые были супермодными в прошлом сезоне. Велика вероятность, что в следующем году они уже будут неактуальны. Но если очень хочется какую-то конкретную вещь и мысли о ней не отпускают — к черту правила. Самое время взять то, о чем болело сердечко, по привлекательной цене.

Стилисты советуют в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни. Если замечаете, что у вас постоянно в ходу белая рубашка, темно-синие джинсы и черные ботинки, стоит посмотреть подобные модели в разделе sale в первую очередь.

Далеко не все магазины делают скидку на базовые вещи. Продавцы тоже в курсе, что такое «база», и понимают, что она будет пользоваться спросом всегда, вне сезона. Поэтому во многих магазинах вас может постигнуть разочарование, что на прекрасные лаконичные вещи ценник остался прежним.

Еще один совет — хорошо бы знать, сколько вещь стоила до распродажи, чтобы не искушаться накрученной скидкой. Например, если без распродажи юбка стоила 2799, а теперь на ценнике зачеркнуто 3999, — это маркетинговый ход и хотелось бы сознательно выбирать — становиться участником этой игры или нет.