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Отдают даром: 30 лучших вещей с январской распродажи. Что купить, а что не трогать (опасайтесь неликвида)

Классные кожаные сапожки, универсальная юбка и лучшие джинсы — мы подготовили для вас гид по распродажам в масс-маркете

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Не тратьте деньги на импульсивные покупки. Помните, стоимость вещи всегда делится на количество выходов в ней. Так вы сможете отличить выгодную покупку от проходной

Не тратьте деньги на импульсивные покупки. Помните, стоимость вещи всегда делится на количество выходов в ней. Так вы сможете отличить выгодную покупку от проходной

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После январских каникул в магазинах, как водится, начинается самая большая распродажа. Все эти декабрьские скидки, рождественские предложения и посленовогодние 50 процентов — ничто в сравнении с суровым сейлом после 11 января. Правда, и с размерами в популярном масс-маркете уже беда. Редакция НГС выбрала один из самых массовых и доступных сегментов и проанализировала, что купить на распродаже, а что не трогать ни при каких условиях. Будьте бдительны: продавцы надеются, что вы еще не отошли от праздников и на радостях скупите у них ненужный хлам с оборкой. Но мы этого не допустим.

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Ошибки на sale

Каждый сезон к списку антипокупок на распродаже относятся вещи, которые были супермодными в прошлом сезоне. Велика вероятность, что в следующем году они уже будут неактуальны. Но если очень хочется какую-то конкретную вещь и мысли о ней не отпускают — к черту правила. Самое время взять то, о чем болело сердечко, по привлекательной цене.

Стилисты советуют в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни. Если замечаете, что у вас постоянно в ходу белая рубашка, темно-синие джинсы и черные ботинки, стоит посмотреть подобные модели в разделе sale в первую очередь.

Далеко не все магазины делают скидку на базовые вещи. Продавцы тоже в курсе, что такое «база», и понимают, что она будет пользоваться спросом всегда, вне сезона. Поэтому во многих магазинах вас может постигнуть разочарование, что на прекрасные лаконичные вещи ценник остался прежним.

Еще один совет — хорошо бы знать, сколько вещь стоила до распродажи, чтобы не искушаться накрученной скидкой. Например, если без распродажи юбка стоила 2799, а теперь на ценнике зачеркнуто 3999, — это маркетинговый ход и хотелось бы сознательно выбирать — становиться участником этой игры или нет.

Опытные «распродажники» делают скриншоты стоимости желанных вещей из новой коллекции в интернет-магазинах задолго до январского ажиотажа. В свободное время, пока нет давки, заходят в магазин примерить, потрогать вещь вживую и ждут. Когда стартует распродажа, они просто выкупают ее в интернете вперед всех, пока есть размеры.

Чтобы в забвении не купить кофточку с игривыми бусинами и красные туфли с острым носом на чью-нибудь несостоявшуюся свадьбу — лучше выбрать интересующие вещи, марки онлайн и идти в магазин с четким списком того, что хотите посмотреть, померить. Бесцельное блуждание вокруг гор вещей будет способствовать неудачным и импульсивным покупкам. Тем более на распродаже вещи могут выглядеть менее презентабельно и висеть скученно, в магазине покажется, что ничего стоящего тут нет.

Чаще всего в масс-маркете действует правило — под самую большую скидку попадают вещи, которые не совсем удачны по крою, фурнитуре, а может, и самой идее. Именно от этих вещей мы стараемся оградить себя, если идем в магазин офлайн.

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Тонкие ткани, кричащий декор, странное сочетание материала и формы (обтягивающий розовый бархат? вы серьезно?). Эти вещи сейчас предлагают в магазинах с самыми большими скидками. И понятно почему&nbsp;

Тонкие ткани, кричащий декор, странное сочетание материала и формы (обтягивающий розовый бархат? вы серьезно?). Эти вещи сейчас предлагают в магазинах с самыми большими скидками. И понятно почему 

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Что купить

Лаконичную верхнюю одежду и позиции, которых не достает именно в вашем гардеробе. Пальто с хорошим составом, интересные пуховики и экошубы. Всегда безопасно и инвестиционно взять на распродаже кожаные вещи. Как база — это куртки. Если вы любите носить кожу, то можно рассмотреть платья и брюки. Недавно мы подготовили подробную инструкцию — как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло.

Слева направо: пальто из шерсти — 5999 вместо <nobr class="_">14 999</nobr>, плюшевое пальто — 7999 вместо <nobr class="_">11 999</nobr>, пуховики — 9999 вместо <nobr class="_">15 999</nobr> и 6999 вместо <nobr class="_">15 999</nobr>, пальто — 7999 вместо <nobr class="_">15 999</nobr>, все Mango. Куртка — 2999 вместо 4299, пальто оверсайз — 5599 вместо 9999, все Zara<br><br><i class="_">Цены указаны в рублях</i>

Слева направо: пальто из шерсти — 5999 вместо 14 999, плюшевое пальто — 7999 вместо 11 999, пуховики — 9999 вместо 15 999 и 6999 вместо 15 999, пальто — 7999 вместо 15 999, все Mango. Куртка — 2999 вместо 4299, пальто оверсайз — 5599 вместо 9999, все Zara

Цены указаны в рублях

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Второе, что покупают на скидках экономные шопоголики, — это обувь и сумки. Самые дорогие позиции после верхней одежды. Не старайтесь обязательно купить пару по сезону. За стильные кожаные мюли вы скажете себе спасибо примерно через 3–4 месяца. А светлые сумки мы давно носим без привязки к времени года. Также можно купить очки и базовую бижутерию. Есть два пути — сознательно экономить или выбрать на распродажах с прежним бюджетом более премиальный бренд — выбор за вами.

Туфли-мюли с лакированной отделкой — 1599 вместо 2999, белые кожаные сапоги — 4599 вместо <nobr class="_">10 599</nobr>, черные туфли-блюхеры — 1599 вместо 2999, все Zara. Черные кожаные ботинки с квадратным мысом — 2999 вместо 6499, Mango. Белая сумка-тоут — 1990 вместо 3790, белая сумка с жатым эффектом — 790 вместо 1990, клатч с плетением — 1790 вместо 2290, очки — 490 вместо 1990, цепь — 390 вместо 990, аксессуар для волос — 390 вместо 990, все Asos

Туфли-мюли с лакированной отделкой — 1599 вместо 2999, белые кожаные сапоги — 4599 вместо 10 599, черные туфли-блюхеры — 1599 вместо 2999, все Zara. Черные кожаные ботинки с квадратным мысом — 2999 вместо 6499, Mango. Белая сумка-тоут — 1990 вместо 3790, белая сумка с жатым эффектом — 790 вместо 1990, клатч с плетением — 1790 вместо 2290, очки — 490 вместо 1990, цепь — 390 вместо 990, аксессуар для волос — 390 вместо 990, все Asos

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Классические джинсы, универсальная юбка-миди (такие глубокие цвета) и идеальные кюлоты под кожу. Это лучшие позиции, которые сегодня предлагает масс-маркет, но, конечно, всё зависит от вашего стиля и образа жизни. Если вы собираетесь купить несколько вещей, а основные потребности гардероба закрыты, удобно купить сразу весь образ. Например, ботильоны, юбку и пиджак, чтобы они составляли удачный комплект. В таком случае можно взять вещь, несвойственную вашему стилю, например жокейские сапоги, и поэкспериментировать.

Слева направо: джинсы slouchy с защипами — 1999 вместо 3599, джинсы mom-fit — 1699 вместо 3599, Mango. Кюлоты — 1599 вместо 2599, свободные брюки из кожи — 2599 вместо 3299, Lime. Юбка — 2499 вместо 4299, классические прямые джинсы — 2499 вместо 4999, Mango

Слева направо: джинсы slouchy с защипами — 1999 вместо 3599, джинсы mom-fit — 1699 вместо 3599, Mango. Кюлоты — 1599 вместо 2599, свободные брюки из кожи — 2599 вместо 3299, Lime. Юбка — 2499 вместо 4299, классические прямые джинсы — 2499 вместо 4999, Mango

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Пиджаки, как и джинсы, еще никогда никому не мешали. Это также дорогая позиция, которую без sale могут себе позволить не все. Да и потом, кому не хочется выглядеть стильно и презентабельно, а повод наверняка найдется.

Слева направо: тельняшка — 490 вместо 999, Mango. Укороченный жакет — 3999 вместо 5599, трикотажное платье свободного кроя — 999 вместо 2999, все Lime. Пиджак — 2999 вместо 7499, Mango. Укороченная водолазка — 699 вместо 2299, Lime. Пиджак в клетку — 2890 вместо 5290, платье — 990 вместо 2290, все Asos. Кардиган — 1799 вместо 3299, Zara

Слева направо: тельняшка — 490 вместо 999, Mango. Укороченный жакет — 3999 вместо 5599, трикотажное платье свободного кроя — 999 вместо 2999, все Lime. Пиджак — 2999 вместо 7499, Mango. Укороченная водолазка — 699 вместо 2299, Lime. Пиджак в клетку — 2890 вместо 5290, платье — 990 вместо 2290, все Asos. Кардиган — 1799 вместо 3299, Zara

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распродажамасс-маркет
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