Отдают даром: 30 лучших вещей с январской распродажи. Что купить, а что не трогать (опасайтесь неликвида)

После январских каникул в магазинах, как водится, начинается самая большая распродажа. Все эти декабрьские скидки, рождественские предложения и посленовогодние
Ошибки на sale
Каждый сезон к списку антипокупок на распродаже относятся вещи, которые были супермодными в прошлом сезоне. Велика вероятность, что в следующем году они уже будут неактуальны. Но если очень хочется какую-то конкретную вещь и мысли о ней не отпускают — к черту правила. Самое время взять то, о чем болело сердечко, по привлекательной цене.
Стилисты советуют в первую очередь обратить внимание на вещи, которые составляют вашу личную базу. Это то, что вы носите чаще всего в силу своего образа жизни. Если замечаете, что у вас постоянно в ходу белая рубашка, темно-синие джинсы и черные ботинки, стоит посмотреть подобные модели в разделе sale в первую очередь.
Далеко не все магазины делают скидку на базовые вещи. Продавцы тоже в курсе, что такое «база», и понимают, что она будет пользоваться спросом всегда, вне сезона. Поэтому во многих магазинах вас может постигнуть разочарование, что на прекрасные лаконичные вещи ценник остался прежним.
Еще один совет — хорошо бы знать, сколько вещь стоила до распродажи, чтобы не искушаться накрученной скидкой. Например, если без распродажи юбка стоила 2799, а теперь на ценнике зачеркнуто 3999, — это маркетинговый ход и хотелось бы сознательно выбирать — становиться участником этой игры или нет.
Опытные «распродажники» делают скриншоты стоимости желанных вещей из новой коллекции в интернет-магазинах задолго до январского ажиотажа. В свободное время, пока нет давки, заходят в магазин примерить, потрогать вещь вживую и ждут. Когда стартует распродажа, они просто выкупают ее в интернете вперед всех, пока есть размеры.
Чтобы в забвении не купить кофточку с игривыми бусинами и красные туфли с острым носом на чью-нибудь несостоявшуюся свадьбу — лучше выбрать интересующие вещи, марки онлайн и идти в магазин с четким списком того, что хотите посмотреть, померить. Бесцельное блуждание вокруг гор вещей будет способствовать неудачным и импульсивным покупкам. Тем более на распродаже вещи могут выглядеть менее презентабельно и висеть скученно, в магазине покажется, что ничего стоящего тут нет.
Чаще всего в масс-маркете действует правило — под самую большую скидку попадают вещи, которые не совсем удачны по крою, фурнитуре, а может, и самой идее. Именно от этих вещей мы стараемся оградить себя, если идем в магазин офлайн.
Что купить
Лаконичную верхнюю одежду и позиции, которых не достает именно в вашем гардеробе. Пальто с хорошим составом, интересные пуховики и экошубы. Всегда безопасно и инвестиционно взять на распродаже кожаные вещи. Как база — это куртки. Если вы любите носить кожу, то можно рассмотреть платья и брюки. Недавно мы подготовили подробную инструкцию — как правильно носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть пошло.
Второе, что покупают на скидках экономные шопоголики, — это обувь и сумки. Самые дорогие позиции после верхней одежды. Не старайтесь обязательно купить пару по сезону. За стильные кожаные мюли вы скажете себе спасибо примерно через
Классические джинсы, универсальная юбка-миди (такие глубокие цвета) и идеальные кюлоты под кожу. Это лучшие позиции, которые сегодня предлагает масс-маркет, но, конечно, всё зависит от вашего стиля и образа жизни. Если вы собираетесь купить несколько вещей, а основные потребности гардероба закрыты, удобно купить сразу весь образ. Например, ботильоны, юбку и пиджак, чтобы они составляли удачный комплект. В таком случае можно взять вещь, несвойственную вашему стилю, например жокейские сапоги, и поэкспериментировать.
Пиджаки, как и джинсы, еще никогда никому не мешали. Это также дорогая позиция, которую без sale могут себе позволить не все. Да и потом, кому не хочется выглядеть стильно и презентабельно, а повод наверняка найдется.
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