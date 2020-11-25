«Выглядите уставшей»: как определить цвета и оттенки, которые вас портят — внутри пошаговая инструкция

Все знают, что обладательницам ярко-рыжих волос к лицу зеленый цвет, блондинки с удовольствием носят все оттенки розового или беж, красоткам с иссиня-черными локонами к месту будет алая помада. Смуглым девушкам с каштановыми волосами подходят все оттенки шоколадного. Но одно дело это знать, другое — применять на практике, одним неправильно подобранным оттенком можно испортить себя настолько, что хоть плачь. Подсказываем, как определить свой цветотип и понять, какой цвет выбрать к лицу, чтобы восхищенные взгляды были прикованы к вам.
Существует четыре основных цветотипа внешности — зима, весна, лето и осень. Определить свой тип будет легко девушкам с ярко выраженными признаками. Сложности начинаются, когда выясняешь, что в арсенале имеются подтипы — яркая весна, темная зима, светлое лето... И так 12 раз, сразу голова кругом. Без паники — разбираем каждый момент по порядку.
Зима
«Зима» — это холодный цветотип, к которому относятся девушки с контрастной внешностью — черный или темно-каштановый цвет волос, фарфоровая кожа, практически без румянца и темно-карие, зеленые или синие глаза. Кожа у них очень светлая, практически белая, к загару крайне привередливая. Их лица всегда запоминаются за счет контрастов.
Для понимания типа вспомните, как выглядит фотомодель и танцовщица Дита фон Тиз, актрисы Ева Грин или Меган Фокс. К зимнему цветотипу относится и Анджелина Джоли за счет светлой кожи и темно-каштановых бровей и ресниц на контрасте.
Среди представительниц холодного цветотипа имеются свои особенности и различия. Например, «темная зима» отличается темным холодным оттенком волос, светлой кожей, глаза могут быть карими, темно-ореховыми, а белки глаз белые и сияющие. Что интересно — цветотип «темная зима» может иметь загорелую кожу и даже веснушки.
«Холодная зима» не включает в себя никаких подтонов, обычно это насыщенный темный цвет волос и синие или серо-голубые глаза. Кожа может быть слегка розоватой, будто вы только что пришли с мороза. Кстати, холодными могут быть и блондинки, но при условии, что это холодный пепельный блонд.
Цветотип «яркая зима» предполагает очень высокий уровень контраста между цветом кожи, волос и глаз. Глаза обычно ярко-голубые, что очень сильно выделяется на фоне черных, темно-русых и темно-пепельных волос. Цвет кожи может быть не только светлым, но и с бронзовым отливом.
Что носить
Для девушек типа «зима» подходят яркие и насыщенные оттенки — кобальт, красный, пурпурный, изумрудный. Светлые оттенки отлично будут смотреться для нижнего белья, блузок, летней и вечерней одежды. Темные — для повседневной или деловой одежды, темными могут быть аксессуары. Цвета средней насыщенности оставьте для базовых вещей, а яркие — для акцентов.
Не рекомендуется
«Зимним» людям не подходят ненасыщенные цвета с теплым подтоном — бежевый, оранжевый, теплый розовый и голубой, вы в них потеряетесь. Поэтому модный в этом сезоне «тотал беж» оставьте в магазине, лучше приобретите что-то яркое или максимально светлое — точно не прогадаете.
Весна
Весенний цветотип — это светлые, солнечные девушки с теплым подтоном кожи. Порой они блондинки, нередко с веснушками на коже и сияющими светлыми глазами, голубыми или зелеными. Про цветотип «весна» обычно говорят, что он очень нежный и деликатный, женственный.
«Яркая весна» — насыщенный и привлекающий внимание цвет глаз, персиковый цвет кожи, волосы обычно светлого или светло-русого оттенка.
Волосы «теплой весны» обычно имеют легкую рыжину, глаза приглушенно зеленого, карего или голубого оттенка, цвет кожи теплый или бежевый. Веснушек может и не быть, но кожа всегда выглядит так, будто слегка тронута загаром.
Девушки типа «светлая весна» имеют максимально нейтральный, неконтрастный и светлый колорит внешности. Такой типаж у многих знаменитых фотомоделей и актрис, когда внешность является холстом, на котором можно создавать разные образы. Кожа почти прозрачная, тонкая и чувствительная, светлые глаза, цвет волос тоже светлого, но естественного оттенка.
Что носить
Теплые оттенки в одежде и макияже подчеркнут красоту девушек цветотипа «весна». Также весеннему цветотипу можно покраситься в каштановый или медный цвет, что подчеркнет их тон кожи, голубые или зеленые глаза. Осторожно нужно быть с оттенками блонда — выбирайте естественные, неяркие тона с золотистым отливом.
Не рекомендуется
«Весне» не подходят темные контрастные цвета с холодным подтоном — черный, яркий синий (электрик), глубокий фиолетовый, алый, пурпурный — лицо будет выглядеть болезненным.
Лето
Вопреки своему названию, «лето» — это холодный цветотип. К нему относятся девушки с пепельными волосами, глазами нейтрального зеленоватого, серого или карего оттенка. Яркими представительницами этого типа можно назвать актрису Дакоту Фаннинг, Милу Йовович или Сару Джессику Паркер. Цветотип легко перепутать с весной, но летние девушки всё же более холодные. Считается, что лето — самый частый цветотип в нашей полосе.
«Светлое лето» — цветотип, максимально близкий к «светлой весне». Волосы от светлого блонда до светлого русого, но при этом имеют холодный подтон. Глаза нейтрального оттенка, кожа тонкая, розовая и плохо загорает.
«Холодное лето» — название цветотипа для девушек с темным пепельным оттенком волос. Их глаза холодные голубые или серо-голубые, кожа с легкой розовинкой. Хотя волосы, скорее, темные, но внешность не слишком контрастная. Пряди имеют свойство становиться заметно светлее при выгорании на солнце.
Цветотип «мягкое лето» граничит с «осенью», поэтому имеет в себе некоторые характеристики, которые могут сбивать с толку при его определении. Глаза бывают мягкого серого или оливкового цвета, кожа хорошо загорает до бронзового оттенка, при этом колорит внешности остается холодным.
Что носить
Цветотипу «лето» больше подходит холодная палитра оттенков — гамма синих и голубых, белый, цвет яичной скорлупы, жемчужный, все оттенки холодного и пыльного розового, сиреневый, лимонно-желтый — они будут освежать ваш образ и макияж, подчеркивать красоту.
Не рекомендуется
Черные и коричневые тона невыгодно подчеркнут ваш цвет кожи, в них вы будете выглядеть бледно и неестественно.
Осень
Осенние цветотипы — это почти всегда рыжие волосы и веснушки, золотистая кожа и глаза теплых карих и янтарных оттенков. «Осень» — один из самых легко определяемых цветотипов, но и тут могут быть нюансы.
Тип «мягкая осень» граничит с «летом», поэтому внешность неконтрастная, но волосы имеют рыжий оттенок. Если все цвета вашей внешности приглушенные, но имеют общую теплую тональность, возможно, у вас мягкий осенний цветотип. Цвет волос в этом случае может включать в себя несколько оттенков — русый, ореховый, медовый.
Насыщенный рыжий цвет волос — это про «теплую осень». У этих девушек довольно много веснушек, тонкая кожа, через которую иногда даже просвечивают сосуды, голубые, зеленые или ореховые глаза. Во всей внешности есть медные тона.
«Темную осень» можно перепутать с «зимой», но всё-таки это не совсем так. Хоть волосы этих девушек и темные, но в них есть теплые рыжие и каштановые оттенки. Внешность выглядит контрастной за счет сочетания светлой кожи и темных волос. Глаза «темной осени» карие, янтарные, зеленовато-карие.
Что носить
Выбирайте палитру следующих цветов — изумрудный, кармин, рыжий тыквенный, томатно-красный, все теплые коричневые оттенки, оливковый, серый.
Не рекомендуется
Избегайте чистых светлых цветов с холодным подтоном — ярко‑голубого, лимонно‑желтого, холодного зеленого и розового, сиреневого, фиолетового — иначе рискуете выделить синяки под глазами и маленькие морщинки вокруг глаз.
Как определить свой цветотип
В интернете существует огромное количество тестов на определение своего цветотипа. Но если вдруг вам лень искать и думать над вариантами ответа, предлагаем определить самостоятельно, времени потратиться около двух минут. Итак, запоминайте.
Для начала определитесь, к холодному или теплому цветотипу вы относитесь, для этого при хорошем свете взгляните на свои запястья, точнее на вены — если они отчетливо синие, ваш тип — холодный. Если вы угадываете в цвете хотя бы намек на зеленоватый подтон, ваш тип — теплый.
Можно взять белую салфетку и приложить ее к лицу, разумеется, освещения должно быть достаточно. Присмотритесь, какой оттенок на ее фоне приобретает ваша кожа. Чуть розоватый — ваш тип холодный. Желтоватый — теплый.
Затем следует определить вашу контрастность. Это очень просто — взгляните на свое лицо при хорошем освещении. Если цвет глаз, волос или кожи сильно выделяется на фоне остального, вы — контрастный тип. Если цвета глаз, волос и кожи перекликаются друг с другом, вы — приглушенный тип.
Следом, сопоставьте результаты: холодный и контрастный — зима, холодный и приглушенный — лето, теплый и контрастный — осень, теплый и приглушенный — весна.
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