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«Выглядите уставшей»: как определить цвета и оттенки, которые вас портят — внутри пошаговая инструкция

Почему, даже покупая модные вещи, вы рискуете потеряться на их фоне и навредить себе — объясняем на примерах

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На фото хорошо видно, что красный и синий цвета абсолютно не к лицу модели&nbsp;

На фото хорошо видно, что красный и синий цвета абсолютно не к лицу модели 

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Все знают, что обладательницам ярко-рыжих волос к лицу зеленый цвет, блондинки с удовольствием носят все оттенки розового или беж, красоткам с иссиня-черными локонами к месту будет алая помада. Смуглым девушкам с каштановыми волосами подходят все оттенки шоколадного. Но одно дело это знать, другое — применять на практике, одним неправильно подобранным оттенком можно испортить себя настолько, что хоть плачь. Подсказываем, как определить свой цветотип и понять, какой цвет выбрать к лицу, чтобы восхищенные взгляды были прикованы к вам.

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Существует четыре основных цветотипа внешности — зима, весна, лето и осень. Определить свой тип будет легко девушкам с ярко выраженными признаками. Сложности начинаются, когда выясняешь, что в арсенале имеются подтипы — яркая весна, темная зима, светлое лето... И так 12 раз, сразу голова кругом. Без паники — разбираем каждый момент по порядку.

Зима

«Зима» — это холодный цветотип, к которому относятся девушки с контрастной внешностью — черный или темно-каштановый цвет волос, фарфоровая кожа, практически без румянца и темно-карие, зеленые или синие глаза. Кожа у них очень светлая, практически белая, к загару крайне привередливая. Их лица всегда запоминаются за счет контрастов.

Для понимания типа вспомните, как выглядит фотомодель и танцовщица Дита фон Тиз, актрисы Ева Грин или Меган Фокс. К зимнему цветотипу относится и Анджелина Джоли за счет светлой кожи и темно-каштановых бровей и ресниц на контрасте.

Среди представительниц холодного цветотипа имеются свои особенности и различия. Например, «темная зима» отличается темным холодным оттенком волос, светлой кожей, глаза могут быть карими, темно-ореховыми, а белки глаз белые и сияющие. Что интересно — цветотип «темная зима» может иметь загорелую кожу и даже веснушки.

Дита фон Тиз — идеальный представитель типа зима, а Меган Фокс, скорее, относится к типу яркой зимы — у нее голубые глаза и темные волосы

Дита фон Тиз — идеальный представитель типа зима, а Меган Фокс, скорее, относится к типу яркой зимы — у нее голубые глаза и темные волосы

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«Холодная зима» не включает в себя никаких подтонов, обычно это насыщенный темный цвет волос и синие или серо-голубые глаза. Кожа может быть слегка розоватой, будто вы только что пришли с мороза. Кстати, холодными могут быть и блондинки, но при условии, что это холодный пепельный блонд.

Цветотип «яркая зима» предполагает очень высокий уровень контраста между цветом кожи, волос и глаз. Глаза обычно ярко-голубые, что очень сильно выделяется на фоне черных, темно-русых и темно-пепельных волос. Цвет кожи может быть не только светлым, но и с бронзовым отливом.

Носите насыщенные оттенки с холодным подтоном — серебряный, изумрудный, глубокий серый, яркие — синий и голубой, красный, пурпурный, винный, черный&nbsp;

Носите насыщенные оттенки с холодным подтоном — серебряный, изумрудный, глубокий серый, яркие — синий и голубой, красный, пурпурный, винный, черный 

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Что носить

Для девушек типа «зима» подходят яркие и насыщенные оттенки — кобальт, красный, пурпурный, изумрудный. Светлые оттенки отлично будут смотреться для нижнего белья, блузок, летней и вечерней одежды. Темные — для повседневной или деловой одежды, темными могут быть аксессуары. Цвета средней насыщенности оставьте для базовых вещей, а яркие — для акцентов.

Не рекомендуется

«Зимним» людям не подходят ненасыщенные цвета с теплым подтоном — бежевый, оранжевый, теплый розовый и голубой, вы в них потеряетесь. Поэтому модный в этом сезоне «тотал беж» оставьте в магазине, лучше приобретите что-то яркое или максимально светлое — точно не прогадаете.

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Весна

Весенний цветотип — это светлые, солнечные девушки с теплым подтоном кожи. Порой они блондинки, нередко с веснушками на коже и сияющими светлыми глазами, голубыми или зелеными. Про цветотип «весна» обычно говорят, что он очень нежный и деликатный, женственный.

«Яркая весна» — насыщенный и привлекающий внимание цвет глаз, персиковый цвет кожи, волосы обычно светлого или светло-русого оттенка.

Риз Уизерспун олицетворяет собой «яркую весну», Дженнифер Лоуренс относится к теплому типу, а Блейк Лайвли представительница типа «светлая весна»

Риз Уизерспун олицетворяет собой «яркую весну», Дженнифер Лоуренс относится к теплому типу, а Блейк Лайвли представительница типа «светлая весна»

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Волосы «теплой весны» обычно имеют легкую рыжину, глаза приглушенно зеленого, карего или голубого оттенка, цвет кожи теплый или бежевый. Веснушек может и не быть, но кожа всегда выглядит так, будто слегка тронута загаром.

Девушки типа «светлая весна» имеют максимально нейтральный, неконтрастный и светлый колорит внешности. Такой типаж у многих знаменитых фотомоделей и актрис, когда внешность является холстом, на котором можно создавать разные образы. Кожа почти прозрачная, тонкая и чувствительная, светлые глаза, цвет волос тоже светлого, но естественного оттенка.

Носите светлые пастельные цвета,&nbsp;а также яркие нежные оттенки голубого и розового

Носите светлые пастельные цвета, а также яркие нежные оттенки голубого и розового

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Что носить

Теплые оттенки в одежде и макияже подчеркнут красоту девушек цветотипа «весна». Также весеннему цветотипу можно покраситься в каштановый или медный цвет, что подчеркнет их тон кожи, голубые или зеленые глаза. Осторожно нужно быть с оттенками блонда — выбирайте естественные, неяркие тона с золотистым отливом.

Не рекомендуется

«Весне» не подходят темные контрастные цвета с холодным подтоном — черный, яркий синий (электрик), глубокий фиолетовый, алый, пурпурный — лицо будет выглядеть болезненным.

Лето

Вопреки своему названию, «лето» — это холодный цветотип. К нему относятся девушки с пепельными волосами, глазами нейтрального зеленоватого, серого или карего оттенка. Яркими представительницами этого типа можно назвать актрису Дакоту Фаннинг, Милу Йовович или Сару Джессику Паркер. Цветотип легко перепутать с весной, но летние девушки всё же более холодные. Считается, что лето — самый частый цветотип в нашей полосе.

«Светлое лето» — цветотип, максимально близкий к «светлой весне». Волосы от светлого блонда до светлого русого, но при этом имеют холодный подтон. Глаза нейтрального оттенка, кожа тонкая, розовая и плохо загорает.

Эль Фаннинг — «светлое лето», а Сару Джессику Паркер и Милу Йовович можно соотнести сразу с двумя типажами — «холодное» и «мягкое лето»&nbsp;

Эль Фаннинг — «светлое лето», а Сару Джессику Паркер и Милу Йовович можно соотнести сразу с двумя типажами — «холодное» и «мягкое лето» 

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«Холодное лето» — название цветотипа для девушек с темным пепельным оттенком волос. Их глаза холодные голубые или серо-голубые, кожа с легкой розовинкой. Хотя волосы, скорее, темные, но внешность не слишком контрастная. Пряди имеют свойство становиться заметно светлее при выгорании на солнце.

Цветотип «мягкое лето» граничит с «осенью», поэтому имеет в себе некоторые характеристики, которые могут сбивать с толку при его определении. Глаза бывают мягкого серого или оливкового цвета, кожа хорошо загорает до бронзового оттенка, при этом колорит внешности остается холодным.

Носите холодные пастельные цвета — синий, голубой, белый, жемчужный, пыльные оттенки розового, ягодный, винный, сиреневый, лимонно‑желтый

Носите холодные пастельные цвета — синий, голубой, белый, жемчужный, пыльные оттенки розового, ягодный, винный, сиреневый, лимонно‑желтый

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Что носить

Цветотипу «лето» больше подходит холодная палитра оттенков — гамма синих и голубых, белый, цвет яичной скорлупы, жемчужный, все оттенки холодного и пыльного розового, сиреневый, лимонно-желтый — они будут освежать ваш образ и макияж, подчеркивать красоту.

Не рекомендуется

Черные и коричневые тона невыгодно подчеркнут ваш цвет кожи, в них вы будете выглядеть бледно и неестественно.

Осень

Осенние цветотипы — это почти всегда рыжие волосы и веснушки, золотистая кожа и глаза теплых карих и янтарных оттенков. «Осень» — один из самых легко определяемых цветотипов, но и тут могут быть нюансы.

Тип «мягкая осень» граничит с «летом», поэтому внешность неконтрастная, но волосы имеют рыжий оттенок. Если все цвета вашей внешности приглушенные, но имеют общую теплую тональность, возможно, у вас мягкий осенний цветотип. Цвет волос в этом случае может включать в себя несколько оттенков — русый, ореховый, медовый.

Самые яркие представительницы типа «осень»&nbsp;

Самые яркие представительницы типа «осень» 

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Насыщенный рыжий цвет волос — это про «теплую осень». У этих девушек довольно много веснушек, тонкая кожа, через которую иногда даже просвечивают сосуды, голубые, зеленые или ореховые глаза. Во всей внешности есть медные тона.

«Темную осень» можно перепутать с «зимой», но всё-таки это не совсем так. Хоть волосы этих девушек и темные, но в них есть теплые рыжие и каштановые оттенки. Внешность выглядит контрастной за счет сочетания светлой кожи и темных волос. Глаза «темной осени» карие, янтарные, зеленовато-карие.

Носите насыщенные естественные, природные цвета — изумрудный, шоколадный, теплый коричневый, томатно‑красный, тыквенно‑оранжевый, теплые оливковый и серый, цвет топленого молока, кармин (мягкий темно‑красный), бордовый&nbsp;

Носите насыщенные естественные, природные цвета — изумрудный, шоколадный, теплый коричневый, томатно‑красный, тыквенно‑оранжевый, теплые оливковый и серый, цвет топленого молока, кармин (мягкий темно‑красный), бордовый 

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Что носить

Выбирайте палитру следующих цветов — изумрудный, кармин, рыжий тыквенный, томатно-красный, все теплые коричневые оттенки, оливковый, серый.

Не рекомендуется

Избегайте чистых светлых цветов с холодным подтоном — ярко‑голубого, лимонно‑желтого, холодного зеленого и розового, сиреневого, фиолетового — иначе рискуете выделить синяки под глазами и маленькие морщинки вокруг глаз.

Как определить свой цветотип

В интернете существует огромное количество тестов на определение своего цветотипа. Но если вдруг вам лень искать и думать над вариантами ответа, предлагаем определить самостоятельно, времени потратиться около двух минут. Итак, запоминайте.

Для начала определитесь, к холодному или теплому цветотипу вы относитесь, для этого при хорошем свете взгляните на свои запястья, точнее на вены — если они отчетливо синие, ваш тип — холодный. Если вы угадываете в цвете хотя бы намек на зеленоватый подтон, ваш тип — теплый.

Можно взять белую салфетку и приложить ее к лицу, разумеется, освещения должно быть достаточно. Присмотритесь, какой оттенок на ее фоне приобретает ваша кожа. Чуть розоватый — ваш тип холодный. Желтоватый — теплый.

Затем следует определить вашу контрастность. Это очень просто — взгляните на свое лицо при хорошем освещении. Если цвет глаз, волос или кожи сильно выделяется на фоне остального, вы — контрастный тип. Если цвета глаз, волос и кожи перекликаются друг с другом, вы — приглушенный тип.

Следом, сопоставьте результаты: холодный и контрастный — зима, холодный и приглушенный — лето, теплый и контрастный — осень, теплый и приглушенный — весна.

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