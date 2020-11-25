«Выглядите уставшей»: как определить цвета и оттенки, которые вас портят — внутри пошаговая инструкция

Существует четыре основных цветотипа внешности — зима, весна, лето и осень. Определить свой тип будет легко девушкам с ярко выраженными признаками. Сложности начинаются, когда выясняешь, что в арсенале имеются подтипы — яркая весна, темная зима, светлое лето... И так 12 раз, сразу голова кругом. Без паники — разбираем каждый момент по порядку.

Зима

«Зима» — это холодный цветотип, к которому относятся девушки с контрастной внешностью — черный или темно-каштановый цвет волос, фарфоровая кожа, практически без румянца и темно-карие, зеленые или синие глаза. Кожа у них очень светлая, практически белая, к загару крайне привередливая. Их лица всегда запоминаются за счет контрастов.

Для понимания типа вспомните, как выглядит фотомодель и танцовщица Дита фон Тиз, актрисы Ева Грин или Меган Фокс. К зимнему цветотипу относится и Анджелина Джоли за счет светлой кожи и темно-каштановых бровей и ресниц на контрасте.

Среди представительниц холодного цветотипа имеются свои особенности и различия. Например, «темная зима» отличается темным холодным оттенком волос, светлой кожей, глаза могут быть карими, темно-ореховыми, а белки глаз белые и сияющие. Что интересно — цветотип «темная зима» может иметь загорелую кожу и даже веснушки.