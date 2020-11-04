Остерегайтесь худых: показываем самые стильные шубы, дубленки и пуховики — и вещи, от которых стоит избавиться

К зиме нужно готовиться заранее, верхнюю одежду подбирать тщательнее, чтобы потом не случилось сюрпризов — мы уже поговорили с городскими модницами и спросили, что они будут носить. Вариантов много — начиная от дутых курток, заканчивая цветастым полушубком из экологичного меха — любительницам наряжаться не составит труда определиться с выбором, разбавив основной верхний гардероб чем-то ярким и оригинальным. Рассказываем, что будет в тренде так скоро наступающей зимой.



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