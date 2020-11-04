Остерегайтесь худых: показываем самые стильные шубы, дубленки и пуховики — и вещи, от которых стоит избавиться

К зиме нужно готовиться заранее, верхнюю одежду подбирать тщательнее, чтобы потом не случилось сюрпризов — мы уже поговорили с городскими модницами и спросили, что они будут носить. Вариантов много — начиная от дутых курток, заканчивая цветастым полушубком из экологичного меха — любительницам наряжаться не составит труда определиться с выбором, разбавив основной верхний гардероб чем-то ярким и оригинальным. Рассказываем, что будет в тренде так скоро наступающей зимой.
Недавно мы собрали памятку, какие трендовые вещи этого года стоит купить дешевле на AliExpress. Посмотрите, может быть вы давно искали грубые челси или распиаренный трикотажный топ.
Самым актуальным материалом по-прежнему остается кожа — если вам понравился кожаный дутый пуховик, не стесняемся и смело приобретаем, матовый вариант для тех, кто не хочет сильно выделяться (а еще это практично), и лаковый для любительниц находиться в центре внимания. Попробуйте носить в сочетании с кожаными джоггерами — это супермодно.
Модные дизайнеры намекнули, что достойную конкуренцию коже составит стеганая верхняя одежда. Как вам, например, пуховик-халат, который выглядит, как уютное одеяло? Помним, что верхняя одежда не должна облегать: если под вашу куртку можно надеть объемный свитер так, чтобы осталось место еще для одного, — у вас правильная модель. Очень заметна разница между вещью не по размеру и вещью в стиле оверсайз. Популярны модели с поясом — он может быть в виде простой завязки или же широким с массивной пряжкой.
Актуальны спортивные пуховики — вариант для тех, кто ценит удобство и комфорт, прекрасно подойдет для прогулок с ребенком или для тех, кто ведет активный образ жизни. Комфорт — главный принцип любого пуховика в этом сезоне: выбирайте подходящую вам модель по фасону и длине. Популярны дутые модели — длина пуховика может быть укороченной или до середины бедра. Тут определяйте сами, насколько часто вы находитесь на улице. Укороченные пуховики носите, например, в сочетании с джинсами с высокой посадкой, так вы сделаете акцент на талии. Опять же, вариант подходит для ранней зимы и не для долгих прогулок.
На цветовую палитру запретов нет — это может быть однотонная куртка или с цветными контрастными вставками, популярны бежево-коричневые, карамельные оттенки. Серый цвет тоже одобрен дизайнерами как классический. В тренде временно находится клетка — почему нет, пусть акцентом в вашем образе станет не аксессуар, а основная вещь.
Леопард не отступает: анималистичный принт переместился на верхнюю одежду — куртка, шуба их искусственного меха или пуховик. Помните, в советском детстве у каждого ребенка была леопардовая шуба, в которой невозможно было шевелиться? Она вернулась, товарищи, полная сил и энергии покорять наши сердца и спасать от холода. Вариант для смелых — добавьте к шубе леопардовую панаму из искусственного меха в рыбацком стиле.
Неактуальны сегодня шубы из натурального меха, те самые черные норки, в которых все женщины выглядели одинаково. История о том, как в заведении вы случайно перепутали свою шубу с чужой, была у каждой обладательницы такого богатства. Продайте ее или спрячьте в дальний угол шкафа, вдруг мода на нее вернется. Безусловно — тепло, но если у вас нет денег на соболиный мех, который вне времени и моды, то лучше отдайте предпочтение шубе из эко- или искусственного меха.
В моде однобортные и двубортные зимние пальто, пальто А-силуэта, трапеции, оверсайз и милитари. Пальто из шерсти, разумеется, или из замши, кому что нравится. Лайфхак — если у вас имеется тонкая курка из синтепона, некогда модная, можно надевать ее под пальто для тепла вместо подклада.
Продолжают бить рекорды полюбившиеся многим дубленки-авиаторы. Классическая черная, комбинированная, цветная или белая. Она отлично греет и не промокает. Носите такую дубленку с высокими замшевыми сапогами или теплыми ботинками — точно не прогадаете.
Несколько советов для того, чтобы не мерзнуть — носите термобелье, особенно удобно это для спортивных образов. Обязательно застегивайтесь — как бы красиво ни выглядели девушки на картинках в интернете в пуховике, застегнутом на половину молнии, это плохой вариант, особенно для тех, кто живет в Сибири. Не оголяйте щиколотки, носите длинные носки, делайте на них акцент, если хочется получить оригинальный образ. Многослойность — наше всё, еще один слой одежды не сделает вас похожими на капусту, а только добавит тепла и покажет, что вы разбираетесь в модных фишках.
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