Под шапку: 10 лучших зимних укладок — их не испортит головной убор (и даже наоборот)

Первое неудобство, которое доставляет головной убор вашим волосам — это потеря объема. Если вы не счастливая обладательница от природы объемной копны волос, то для того, чтобы сохранить объем, простой укладки феном будет недостаточно. Стилист Анна Воробьёва советует воспользоваться инструментами для создания прикорневого объема и закрепить его специальными средствами.

— Создаем объем с помощью утюжка гофре (чем острее зубчики инструмента, тем заметнее текстура) или феном-щеткой прогреваем и хорошо просушиваем прядь, затем даем остыть — сушим холодным воздухом. Закрепите результат с помощью текстурирующей пудры, сухого шампуня — используйте после укладки и смойте в конце дня. Можно воспользоваться муссом средней фиксации или спреем для прикорневого объема — его необходимо нанести перед началом укладки, — объясняет стилист.