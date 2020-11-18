Под шапку: 10 лучших зимних укладок — их не испортит головной убор (и даже наоборот)

Отказываться от головного убора зимой — очень рискованно, а как наденешь — прощай, укладка. Особенно не повезло обладательницам челки, которую бережно укладываешь всё утро и, подмигнув себе в зеркале, довольная уходишь по своим делам, а после обнаруживаешь, что противная шапка уничтожила все старания. Зимой в принципе сложнее сделать прическу, сохранить объем, гладкость или локоны. Мы попросили стилиста Анну Воробьёву подсказать несколько лайфхаков, которые помогут спасти вашу укладку — это легко.
Первое неудобство, которое доставляет головной убор вашим волосам — это потеря объема. Если вы не счастливая обладательница от природы объемной копны волос, то для того, чтобы сохранить объем, простой укладки феном будет недостаточно. Стилист Анна Воробьёва советует воспользоваться инструментами для создания прикорневого объема и закрепить его специальными средствами.
— Создаем объем с помощью утюжка гофре (чем острее зубчики инструмента, тем заметнее текстура) или феном-щеткой прогреваем и хорошо просушиваем прядь, затем даем остыть — сушим холодным воздухом. Закрепите результат с помощью текстурирующей пудры, сухого шампуня — используйте после укладки и смойте в конце дня. Можно воспользоваться муссом средней фиксации или спреем для прикорневого объема — его необходимо нанести перед началом укладки, — объясняет стилист.
Если вам хочется сохранить волны по длине волос, не туго заколите их и спрячьте под объемный головной убор — влажный воздух их не распрямит. Если волосы закрутить в тугой пучок, то, распустив его, вы получите объемную волнистую «гриву».
— Если на концы нанести текстурирующий спрей, спрей-воск, то пучок будет пышнее и его будет проще собрать, — делится Анна еще одним лайфхаком.
Для того чтобы сохранить гладкость волос, Анна Воробьёва советует выбирать шапки, которые не создают пережима на затылке.
Не уложенные волосы можно обыграть аксессуаром. Стилист советует надеть на голову шерстяной, бархатный или шелковый ободок — аксессуар станет акцентом в образе и будет отвлекать внимание от непослушных волос. Вместо ободка можно использовать репсовую или шерстяную ленту, геометричную заколку из матового пластика или облегченного металла.
Чтобы в отопительный сезон не мучиться со статическим напряжением, перед укладкой Анна рекомендует наносить на длину волос увлажняющий спрей. Зимой лучше использовать средства на основе кератина и гидролизата шелка. Также стоит вдвое увеличить время нанесения питательных масок: оставляйте их на волосах минимум на 15–20 минут и при возможности укутывайте голову теплым полотенцем.
— Носите натуральные ткани. Например, под капюшон пуховика накиньте на волосы шелковый или шерстяной платок или хлопковый капюшон, — говорит стилист. — Если погода позволяет не надевать теплую шапку, носите утепленный платок, косынку, шерстяную повязку на голову или капор.
Также Анна советует присмотреться к практичным и модным в этом сезоне укладкам без объема — гладкие пучки, хвосты, минималистичные косы. Помните, что для коротких и волос средней длины важно качество стрижки — хорошо созданная форма практически не требует укладки.
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