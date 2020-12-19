«От всех норковых шуб избавилась»: 10 ярких красоток на улицах города — о самой кошмарной зимней одежде

— Я предпочитаю пуховик — красиво, легко, тепло, практично и универсально. Пуховики сейчас красивые и в разных стилях, можно сочетать как с джинсами, так и с юбками, платьями. Для себя я не выбираю шубы из шкурок животных, предпочитаю искусственный или экомех. Вообще, считаю странным в современном мире, когда технологии позволяют изготавливать верхнюю одежду из альтернативных материалов, имитирующих красивый мех, и утеплитель, который не уступает по своим свойствам шубе, носить натуральный мех. Даже некоторые модные дома отказались от изделий из натурального меха и кожи, считаю это положительной тенденцией. Не сказала бы, что мне что-то прям сильно не нравится, не считая вышесказанного. Хотя я не пропагандист, и это личный выбор каждого человека, главное, чтобы он был осознанный. Мне, наоборот, нравится, что сейчас много разной верхней одежды, и каждый может подобрать то, что близко ему.



Виктория, в декрете