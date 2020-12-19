«От всех норковых шуб избавилась»: 10 ярких красоток на улицах города — о самой кошмарной зимней одежде

Модницы в Сибири заранее готовятся к холодам, покупают пуховики, куртки и шубы на все случаи жизни. С недавних пор они еще и празднуют возвращение дубленок (но не тех, что мы приобретали в 90-х на вещевом рынке) — на пике популярности модель «Авиатор». Экошубы окончательно утвердились в главенствующих позициях — соболь, кролик и норка сегодня никому не нужны. Мы поговорили с сибирячками в ярких шубах, дубленках и пуховиках об их любимых вещах верхнего гардероба, выяснили предпочтения относительно меха и узнали, какую зимнюю одежду они на себя не наденут ни за какие деньги.
Светлана Едреева, 30 лет, владелица магазина одежды
— Я предпочитаю иметь несколько вариантов верхней одежды на зиму, потому что я девочка и люблю наряжаться. У меня в гардеробе есть красивая теплая шуба из искусственного меха для городских прогулок, короткий пуховик для работы и парка на меху для вылазок на природу. Для теплой погоды у меня есть короткая шубка из экомеха. Я фанат верхней одежды и люблю ее во всех проявлениях, она занимает большую часть моего гардероба, поэтому выделить то, что не нравится, я не могу.
Валерия Поленогова, 21 год, модель, менеджер по продажам
— Я люблю пуховики, главное, чтобы они были свободные. Длинные или короткие — неважно. Смотрю, чтобы подходил под образ. Не люблю шубы, никогда их не носила, пока не пришла к этому, думаю, и не приду. Самая ужасная вещь в зимнем гардеробе — шубы-трансформеры, эта мода давно устарела.
Яна Стрельцова, 35 лет, парикмахер-стилист
— Раньше для меня было важно наличие капюшона, потому что холодно, но сегодняшний тренд на отдельный капюшон снял этот вопрос. У нас затяжная зима, хочется разнообразия, ярких вещей — у меня много разных вариантов верхней одежды на зиму, ходить в одном и том же надоест. Я за экомех, мне нравится этот тренд, причины, думаю, ясны — мне жалко животных. Я бы не надела ватные штаны — это некрасиво, тем более сейчас актуален объемный верх, хотя бы ноги хочется оставить такими, какие они есть, для женственности.
Алина Плавских, 28 лет, блогер
— Я предпочитаю куртки и пуховики, так как часто за рулем. На этот случай у меня короткая удобная куртка, ее можно носить до -15 градусов. Когда я иду гулять с детьми, то надеваю длинный, всё закрывающий пуховик. Если на выход, например, вечером в ресторан, то надеваю экошубу. Я за экомех, стараюсь поддерживать многие экотенденции. От натуральных шуб я отказалась еще 4 года назад, а экошубы, что еще и приятно, гораздо доступнее. Ко всем элементам верхней одежды я отношусь хорошо. Ношу и плащи, и пальто, и куртки, и пуховики.
Варя Скрипченко, 29 лет, визажист
— Из вариантов верхнего гардероба я предпочту всё, что понравится и будет подходить под ситуацию и образ, кроме натурального меха — мне жалко животных, особенно редких, не ношу натуральный мех уже много лет. Для меня важно, чтобы в верхней одежде было удобно и тепло для прогулок с детьми и, конечно же, красиво. Я не люблю шарфы, потому что я всегда его где-то забываю и теряю.
Алёна Коркина, 28 лет, организатор пространства
— Я предпочитаю пуховик — красиво, легко, тепло, практично и универсально. Пуховики сейчас красивые и в разных стилях, можно сочетать как с джинсами, так и с юбками, платьями. Для себя я не выбираю шубы из шкурок животных, предпочитаю искусственный или экомех. Вообще, считаю странным в современном мире, когда технологии позволяют изготавливать верхнюю одежду из альтернативных материалов, имитирующих красивый мех, и утеплитель, который не уступает по своим свойствам шубе, носить натуральный мех. Даже некоторые модные дома отказались от изделий из натурального меха и кожи, считаю это положительной тенденцией. Не сказала бы, что мне что-то прям сильно не нравится, не считая вышесказанного. Хотя я не пропагандист, и это личный выбор каждого человека, главное, чтобы он был осознанный. Мне, наоборот, нравится, что сейчас много разной верхней одежды, и каждый может подобрать то, что близко ему.
Виктория, в декрете
— Зимой я ношу как шубы, так и пуховики, куртки, парки, в зависимости от стиля одежды и моего настроения. Я заядлый шопоголик, поэтому для меня главное — разнообразие и, конечно же, яркие цвета, не люблю скучную одежду. У меня большое количество шуб, как натуральных, так и искусственных. Раньше для меня натуральная шуба являлась красивым элементом верхней одежды и главным источником тепла. Сейчас я очень рада, что появились искусственные шубы, в которых так же тепло, они стильные и красивые. Любовь к ним у меня появилась не только потому, что они на пике моды — самое главное, что ни одно животное при этом не пострадало. На рынке разнообразие таких шуб, на любой вкус и цвет, поэтому сейчас я предпочитаю экомех. Мне не нравятся приталенные пуховики, которые расклешены книзу, длинные дубленки на замке, с мехом, модели пуховиков, на которых всякие разные нашивки, стразы, камни — выглядит нелепо.
Анастасия Чернышова, 28 лет, фотограф
— У меня есть дубленка на более теплую погоду, есть классный теплый пуховик в стиле одеяла, длинный, идеально подходит для сибирского климата. Шубы не ношу, еще не дошла до этого, но нравится, как они смотрятся на девушках. Тренд на экомех поддерживаю, такие шубы смотрятся гораздо интереснее и актуальнее, в отличие от натуральных. Некоторые носят в холод теплые штаны, как от горнолыжного костюма, я бы так не стала, мне не нравится, лучше термобелье, джинсы — и вперед.
Ольга, 29 лет, руководитель маркетинга
— Особых предпочтений в выборе верхней одежды у меня нет, подбираю вещи под погоду, настроение и образ. Если бы было нужно выбрать что-то одно, то интереснее всего, на мой взгляд, смотрится дубленка в стиле оверсайз — авиатор, а если выбирать по теплоте, то пуховик, но важно, чтобы наполнитель был качественный. Сейчас делают пуховики с очень качественными наполнителями, и такой материал верха, что не холодно в самый лютый мороз, и не продувает. Я не люблю перчатки — так как почти всегда я с телефоном, мне в них неудобно. Иногда ношу перчатки без пальцев.
Надежда, блогер
— По поводу верхней одежды на зиму — у меня есть и авиатор, и три экошубки, разные пуховики (цвет, длина, модель), к каждой много разных шапок и шарфов. От всех норковых шуб практически избавилась еще в прошлом году, осталась одна, которая даже за 20 000 никому не интересна. Я за искусственный мех, визуально он ничем не хуже натурального. Не люблю и никогда, наверное, не надену пуховик-одеяло.
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