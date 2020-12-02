Какой позор: 10 жутких зимних антитрендов — такое нельзя носить, но вы точно видели это на улицах города

Многие женщины не интересуются модой, их сердца не ёкают при виде быстрых трендов, они не скупают новомодные новинки. Можно быть немодной, но выглядеть стильно. Но бывает случаи, когда на гардероб потрачены приличные деньги, а вещи всё равно навевают тоску. Распространенная ошибка таких модниц — покупка быстрых трендов, а потом применение их в гардеробе много лет. Да, мода иногда возвращается. Но ей на это нужно время. Специально для вас мы собрали 10 жутких зимних антитрендов — у них мало шансов реабилитироваться, и спросили у стилиста, какие распространенные ошибки она видит на улицах города.
Верхняя одежда
Пора навсегда забыть о пуховиках и пальто с меховыми карманами. Этот тренд из 2016 года был призван показать всем, что на вас «богатая» вещь. Но время пушистых карманов и царской опушки безнадежно прошло, и теперь такое пальто сообщает прохожим, что вы вообще не в курсе, какой сейчас год.
Та же история с пуховиками в стиле беби-долл — попытка сделать из повседневной верхней одежды «теплое женственное платьишко» провалилась с треском. И если лет 5 назад они еще не смотрелись так ужасно, то теперь, окончательно устарев, испортят любой образ. Эти пуховики уже невозможно удачно стилизовать.
Куртки с частой прострочкой не категоричный антитренд, но они не украсят вашу фигуру и имеют суперспособность делать из симпатичных женщин гусениц в пакете.
Стилист Натали Дорохова называет одной из главных ошибок в подборе верхней одежды разные длины пуховика/пальто и юбки.
— Начинается этот чудесный бал недоюбок и недокурток. Если у пальто и юбки разные длины, это допустимо только в одном цвете или смежных оттенках. В остальных случаях вы напоминаете капусту. Самые лучшие длины верхней одежды — это миди, или надо смотреть ваш гардероб, чтоб определиться с длиной, — советует стилист.
Также, по мнению стилиста, россиянки часто совершают ошибку, выбирая верхнюю одежду практичного цвета.
— Обращали внимание, что большинство ходит в черных пальто, серых костюмах и черной обуви? Будто бы это условие выживания. Черный цвет самый сложный в сочетании с другими цветами, и на нем очень видно все недостатки и лоснящиеся карманы и воротники, — рассказывает Натали.
Если вы сомневаетесь, какой цвет идет именно вам, вот инструкция, как подобрать оттенок одежды по типу внешности.
По мнению эксперта, яркий цвет, подобранный правильно, украсит лучше любой косметики и сделает образ смелым и запоминающимся.
Аксессуары
— Это вообще моя боль, когда я вижу девушек в этих шапках, мне становится очень грустно. Вы выглядите как пятилетняя девочка, такие шапки уместны за городом и на катках или на лыжах, но носить их в повседневной жизни не надо, — считает Натали.
Шапки крупной вязки были модными несколько лет назад и удачно молодили своих обладательниц, особенно в цветном варианте. Однако носить стильно такие комплекты сейчас практически невозможно.
Мы собрали 10 головных уборов, которые сделают вас старше, и стильные варианты для любого образа — это если вы до сих пор сомневаетесь, какую шапку выбрать.
Трикотаж
Молнии на всю длину юбки или платья — это намек на повышенную сексуальность. Одно движение, и оп — на вас ничего нет. Такие вещи неуместно носить на работу, а тем более в офис, если вы не собираетесь там эффектно раздеваться. Открытая молния дешевит весь образ, в редких случаях джинсовые юбки с молнией по всей длине смотрятся нормально.
Простые трикотажные платья сейчас актуальны, но обтягивающая модель из тонкого трикотажа испортит любую фигуру. В таком варианте платье сложно сочетать, почти с любой обувью и аксессуарами оно будет выглядеть пошло. Лучше отдать предпочтение свободным или полуприлегающим вариантам из более плотного материала.
По мнению стилиста Натали Дороховой, одна из распространенных ошибок женщин на улицах российских городов — одеваться, скрывая недостатки, а не подчеркивая достоинства.
— Часто вижу по утрам девушек, как правило, маленького роста, бегущих на каблуках 15 см в полном боевом раскрасе, как будто только что вышли из клуба. Не слишком длинные ноги вряд ли внезапно вырастут, а вот проблемы с позвоночником из-за постоянного ношения умопомрачительных каблуков заработать очень легко, — считает стилист.
Также среди грубых ошибок эксперт назвала джинсы, неправильно заправленные в сапоги, и очки на голове. Вы же так не носите, правда?
Обувь
Обтягивающие ногу ботфорты лучше заменить на сапоги гармошкой на небольшом каблуке. Выгоднее смотрится, если нога в них будет не как карандаш в стакане, и не в обтяжку. Хотите быть стильной — придется найти золотую середину. Классные образы получается, если такие сапоги заходят под юбку длины миди, платье или бермуды, и при этом не видно колготок.
Стилист считает, что именно неправильное сочетание колготок и обуви может загубить даже самый удачный образ.
— Обувь и колготки — самая распространенная ошибка и боль любого стилиста. Запомните правило: колготки должны продолжать цветовую вертикаль или обуви, или подола изделия. Но ни в коем случае не стоит останавливаться только на черном цвете — выберите оттенок колготок, полностью совпадающий с оттенком цвета платья или основным цветом, использованным в образе, — советует Дорохова.
Эксперт предлагает покупать колготки на один размер больше — для того, чтобы, когда вы садились, не было видно тела сквозь них. Если вы сомневаетесь — мы уже писали про 8 хитростей при выборе колготок.
Что еще почитать про стиль и красоту
Под шапку: 10 лучших зимних укладок — их не испортит головной убор (и даже наоборот).
Остерегайтесь худых: показываем самые стильные шубы, дубленки и пуховики — и вещи, от которых стоит избавиться.
Красотки из прошлого: известные модели и королевы красоты из 90-х и начала 2000-х — как они выглядят сейчас.