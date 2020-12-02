Какой позор: 10 жутких зимних антитрендов — такое нельзя носить, но вы точно видели это на улицах города

Та же история с пуховиками в стиле беби-долл — попытка сделать из повседневной верхней одежды «теплое женственное платьишко» провалилась с треском. И если лет 5 назад они еще не смотрелись так ужасно, то теперь, окончательно устарев, испортят любой образ. Эти пуховики уже невозможно удачно стилизовать.



Куртки с частой прострочкой не категоричный антитренд, но они не украсят вашу фигуру и имеют суперспособность делать из симпатичных женщин гусениц в пакете.

Стилист Натали Дорохова называет одной из главных ошибок в подборе верхней одежды разные длины пуховика/пальто и юбки.

— Начинается этот чудесный бал недоюбок и недокурток. Если у пальто и юбки разные длины, это допустимо только в одном цвете или смежных оттенках. В остальных случаях вы напоминаете капусту. Самые лучшие длины верхней одежды — это миди, или надо смотреть ваш гардероб, чтоб определиться с длиной, — советует стилист.