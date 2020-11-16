Красотки из прошлого: известные модели и королевы красоты из 90-х и начала 2000-х — как они выглядят сейчас

Статус королевы красоты на всю последующую жизнь оставляет за женщиной преимущество быть красивее остальных представительниц прекрасного. Зная, что на вечеринке будет обладательница такого титула, публика будет ждать эффектную красотку в короне, и не важно, что годы берут свое. Хотя для большинства королев возраст не помеха, со временем они становятся только краше. Мы собрали фотографии титулованных красоток 10 и 20-летней давности — посмотрите, как они выглядели в момент триумфа и сейчас.



16 лет назад новосибирская студентка Ксения Кустова проснулась знаменитой после того, как в московском казино «Фантом» страна выбрала победительницу интерактивного конкурса «Мисс Вселенная, Россия — 2004». Это была 18-летняя сибирячка и модель, которая тем самым получила путевку в Эквадор, где и представила Россию в финале конкурса.