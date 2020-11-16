Красотки из прошлого: известные модели и королевы красоты из 90-х и начала 2000-х — как они выглядят сейчас

Статус королевы красоты на всю последующую жизнь оставляет за женщиной преимущество быть красивее остальных представительниц прекрасного. Зная, что на вечеринке будет обладательница такого титула, публика будет ждать эффектную красотку в короне, и не важно, что годы берут свое. Хотя для большинства королев возраст не помеха, со временем они становятся только краше. Мы собрали фотографии титулованных красоток 10 и 20-летней давности — посмотрите, как они выглядели в момент триумфа и сейчас.
16 лет назад новосибирская студентка Ксения Кустова проснулась знаменитой после того, как в московском казино «Фантом» страна выбрала победительницу интерактивного конкурса «Мисс Вселенная, Россия — 2004». Это была 18-летняя сибирячка и модель, которая тем самым получила путевку в Эквадор, где и представила Россию в финале конкурса.
Екатерина Киселёва в 14 лет получила заветный титул и корону на конкурсе «Мисс Тюмень», что стало первым шагом на пути к мировой славе. В 2002 году она уехала в Москву, где подписала контракт с модельным агентством «Престиж». В 2003-м снялась в рекламе бренда Sony, а в 2005 переехала жить в Нью-Йорк.
Марина Райкова в 2000 году получила титул «Мисс Новосибирск», после этого еще участвовала в нескольких конкурсах красоты, а потом пропала из гламурной жизни города.
Спустя 17 лет после победы красавица прославилась тем, что в одиночку остановила преступника. Она ехала на автомобиле и увидела парня, который незадолго до встречи забрал у ее подруги мелкую бытовую технику на ремонт и пропал. Она вызвала полицию и смогла задержать преступника до ее приезда (просто схватила его за куртку и не отпускала). Известно, что Марина ведет непубличную жизнь, фото в Instagram выкладывает редко, занимается своей семьей — у Марины 14-летняя дочь, а в настоящий момент она беременна вторым ребенком.
Анастасия Мельник стала первой официальной «Мисс Екатеринбург» в 1998 году. Ей было всего 15 лет. В подарок она получила пейджер — предел мечтаний девочки-подростка для того времени. Анастасия известна тем, что стала самой юной обладательницей короны в конкурсе красоты, а заявку на участие можно было подавать с 14 лет. Сегодня правила изменились — участвовать в конкурсе можно строго с 18 лет.
Сейчас Анастасия по-прежнему живет в Екатеринбурге, воспитывает дочь, катается на мотоцикле и делает татуировки.
24 октября 2009 года в Кемерово сибирячка Евгения Лапова получила официальный титул «Краса России — 2009».
К тому моменту она уже имела титулы «Мисс Новосибирск — 2000», «Краса Сибири — 2002», «Юная Краса России — 2002» и «Мисс Азия и Океания — 2005». В этом году Евгения окончила бизнес-школу «Сколково».
Сейчас Евгения входит в состав членов жюри конкурса красоты — «Краса России — 2020».
Эффектная блондинка Юлия Колдина стала обладательницей титула «Миссис Новосибирск — 2007». После успеха в региональном конкурсе она отправилась в Москву на «Миссис Россия — 2007», вошла в десятку и могла остаться в столице.
— Но как раз там поняла, что не могу жить без мужа, а он мне постоянно звонил и говорил, что думает обо мне. Именно в тот момент мы поняли, что совершили большую ошибку. В скором времени после моего возвращения из Москвы мы с мужем снова поженились и обвенчались, — рассказывала Юлия в интервью порталу wday.ru
Юлия сейчас живет в Новосибирске и является почетным работником сферы образования, она замужем, супруги воспитывают троих детей.
В 2011 году студентка из Новосибирска Яна Дубник вошла в тройку красивейших девушек России.
Тогда в интервью НГС Яна говорила, что, несмотря на любовь к сцене, становиться актрисой не собирается. По ее мнению, такая карьера принесет ей мало денег, в то время как юриспруденция весьма перспективна. Особенно если она воспользуется наградой конкурса — приобретя титул «Вице-мисс Россия», Яна получила возможность бесплатно учиться в любом вузе мира. «Если мне дадут год, чтобы в совершенстве выучить английский, выберу Оксфордский, а если нет — переведусь в МГИМО», — уточнила красавица. Кроме того, Яна сообщила, что в перспективе планирует создать благотворительный фонд в поддержку бездомных кошек и собак.
Сейчас Яна, если верить фотографиям в социальной сети Instagram, большую часть времени проводит за границей. Там она снимается в рекламе брендов с мировым именем.
40-летний педагог детсада Светлана Белинина получила титул «Королева Новосибирска» на городском этапе конкурса красоты и талантов среди матерей «Леди Сибири-2016».
В этом году мы публиковали историю Светланы в рубрике «Невеста месяца» — она рассказала о том, за какого мужчину хотела бы выйти замуж:
— Мне нравятся мужчины ростом не ниже 175 сантиметров и не рыжие. Мужчина должен быть мужественным, заботливым, с чувством юмора, умеющим удивлять и предугадывать желание женщины, он должен быть человеком слова. Естественно, мужчина должен зарабатывать, а не сидеть у женщины на шее. У мужчины как минимум должна быть машина, если есть права, ну и квартира, без разницы какая, — говорит Светлана НГС.
Ксения Сухинова родилась в Нижневартовске. В 2007 году девушка победила в конкурсе «Мисс Россия 2007», а в 2008 году получила корону на международном конкурсе «Мисс Мира». Ксения стала второй за историю конкурса россиянкой, завоевавшей титул главной красавицы мира (первой была Юлия Курочкина в 1992 году).
Сейчас Ксения живет в Москве, ведет блог в Instagram — у королевы красоты больше 450 тысяч подписчиков.
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