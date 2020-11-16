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Красотки из прошлого: известные модели и королевы красоты из 90-х и начала 2000-х — как они выглядят сейчас

Не все продолжили гламурную карьеру — кто-то после громкого триумфа пропал из светской тусовки на 20 лет

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Рассказываем, как сейчас живут известные красавицы из прошлого

Рассказываем, как сейчас живут известные красавицы из прошлого

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Статус королевы красоты на всю последующую жизнь оставляет за женщиной преимущество быть красивее остальных представительниц прекрасного. Зная, что на вечеринке будет обладательница такого титула, публика будет ждать эффектную красотку в короне, и не важно, что годы берут свое. Хотя для большинства королев возраст не помеха, со временем они становятся только краше. Мы собрали фотографии титулованных красоток 10 и 20-летней давности — посмотрите, как они выглядели в момент триумфа и сейчас.

16 лет назад новосибирская студентка Ксения Кустова проснулась знаменитой после того, как в московском казино «Фантом» страна выбрала победительницу интерактивного конкурса «Мисс Вселенная, Россия — 2004». Это была 18-летняя сибирячка и модель, которая тем самым получила путевку в Эквадор, где и представила Россию в финале конкурса.

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Сейчас Ксения живет в Новосибирске, работает в компании РЖД и воспитывает сына

Сейчас Ксения живет в Новосибирске, работает в компании РЖД и воспитывает сына

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Екатерина Киселёва в 14 лет получила заветный титул и корону на конкурсе «Мисс Тюмень», что стало первым шагом на пути к мировой славе. В 2002 году она уехала в Москву, где подписала контракт с модельным агентством «Престиж». В 2003-м снялась в рекламе бренда Sony, а в 2005 переехала жить в Нью-Йорк.

Сейчас Екатерине 33 года, она по-прежнему живет и работает моделью в Америке

Сейчас Екатерине 33 года, она по-прежнему живет и работает моделью в Америке

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Марина Райкова в 2000 году получила титул «Мисс Новосибирск», после этого еще участвовала в нескольких конкурсах красоты, а потом пропала из гламурной жизни города.

Фото сделано 20 лет назад&nbsp;

Фото сделано 20 лет назад 

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Спустя 17 лет после победы красавица прославилась тем, что в одиночку остановила преступника. Она ехала на автомобиле и увидела парня, который незадолго до встречи забрал у ее подруги мелкую бытовую технику на ремонт и пропал. Она вызвала полицию и смогла задержать преступника до ее приезда (просто схватила его за куртку и не отпускала). Известно, что Марина ведет непубличную жизнь, фото в Instagram выкладывает редко, занимается своей семьей — у Марины 14-летняя дочь, а в настоящий момент она беременна вторым ребенком.

Анастасия Мельник стала первой официальной «Мисс Екатеринбург» в 1998 году. Ей было всего 15 лет. В подарок она получила пейджер — предел мечтаний девочки-подростка для того времени. Анастасия известна тем, что стала самой юной обладательницей короны в конкурсе красоты, а заявку на участие можно было подавать с 14 лет. Сегодня правила изменились — участвовать в конкурсе можно строго с 18 лет.

Анастасия Мельник стала самой юной обладательницей короны королевы красоты

Анастасия Мельник стала самой юной обладательницей короны королевы красоты

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Сейчас Анастасия по-прежнему живет в Екатеринбурге, воспитывает дочь, катается на мотоцикле и делает татуировки.

24 октября 2009 года в Кемерово сибирячка Евгения Лапова получила официальный титул «Краса России — 2009».

Евгения живет в Москве и снимается в кино и сериалах

Евгения живет в Москве и снимается в кино и сериалах

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К тому моменту она уже имела титулы «Мисс Новосибирск — 2000», «Краса Сибири — 2002», «Юная Краса России — 2002» и «Мисс Азия и Океания — 2005». В этом году Евгения окончила бизнес-школу «Сколково».

Сейчас Евгения входит в состав членов жюри конкурса красоты — «Краса России — 2020».

Эффектная блондинка Юлия Колдина стала обладательницей титула «Миссис Новосибирск — 2007». После успеха в региональном конкурсе она отправилась в Москву на «Миссис Россия — 2007», вошла в десятку и могла остаться в столице.

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Тогда Юлия не осталась в Москве из-за того, что в Сибири ее ждал любимый мужчина, с которым она была на тот момент в разводе

Тогда Юлия не осталась в Москве из-за того, что в Сибири ее ждал любимый мужчина, с которым она была на тот момент в разводе

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— Но как раз там поняла, что не могу жить без мужа, а он мне постоянно звонил и говорил, что думает обо мне. Именно в тот момент мы поняли, что совершили большую ошибку. В скором времени после моего возвращения из Москвы мы с мужем снова поженились и обвенчались, — рассказывала Юлия в интервью порталу wday.ru

Юлия сейчас живет в Новосибирске и является почетным работником сферы образования, она замужем, супруги воспитывают троих детей.

В 2011 году студентка из Новосибирска Яна Дубник вошла в тройку красивейших девушек России.

Сейчас Яна Дубник успешная модель — она снимается за границей для разных известных брендов&nbsp;

Сейчас Яна Дубник успешная модель — она снимается за границей для разных известных брендов 

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Тогда в интервью НГС Яна говорила, что, несмотря на любовь к сцене, становиться актрисой не собирается. По ее мнению, такая карьера принесет ей мало денег, в то время как юриспруденция весьма перспективна. Особенно если она воспользуется наградой конкурса — приобретя титул «Вице-мисс Россия», Яна получила возможность бесплатно учиться в любом вузе мира. «Если мне дадут год, чтобы в совершенстве выучить английский, выберу Оксфордский, а если нет — переведусь в МГИМО», — уточнила красавица. Кроме того, Яна сообщила, что в перспективе планирует создать благотворительный фонд в поддержку бездомных кошек и собак.

Сейчас Яна, если верить фотографиям в социальной сети Instagram, большую часть времени проводит за границей. Там она снимается в рекламе брендов с мировым именем.

40-летний педагог детсада Светлана Белинина получила титул «Королева Новосибирска» на городском этапе конкурса красоты и талантов среди матерей «Леди Сибири-2016».

У Светланы трое детей: Евгений — 26 лет, Данил — 17 лет, Алёна — 10 лет

У Светланы трое детей: Евгений — 26 лет, Данил — 17 лет, Алёна — 10 лет

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В этом году мы публиковали историю Светланы в рубрике «Невеста месяца» — она рассказала о том, за какого мужчину хотела бы выйти замуж:

— Мне нравятся мужчины ростом не ниже 175 сантиметров и не рыжие. Мужчина должен быть мужественным, заботливым, с чувством юмора, умеющим удивлять и предугадывать желание женщины, он должен быть человеком слова. Естественно, мужчина должен зарабатывать, а не сидеть у женщины на шее. У мужчины как минимум должна быть машина, если есть права, ну и квартира, без разницы какая, — говорит Светлана НГС.

Ксения Сухинова родилась в Нижневартовске. В 2007 году девушка победила в конкурсе «Мисс Россия 2007», а в 2008 году получила корону на международном конкурсе «Мисс Мира». Ксения стала второй за историю конкурса россиянкой, завоевавшей титул главной красавицы мира (первой была Юлия Курочкина в 1992 году).

Ксения — вторая за историю конкурса россиянка, которая одержала победу&nbsp;

Ксения — вторая за историю конкурса россиянка, которая одержала победу 

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Сейчас Ксения живет в Москве, ведет блог в Instagram — у королевы красоты больше 450 тысяч подписчиков.

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