Кадровик новосибирского банка вышла в финал конкурса самых красивых офисных сотрудниц: посмотрите на нее

Главный кадровик новосибирского «Открытия» вышла в финал «Мисс Офис-2020»
Жительница Новосибирска Анна Локтионова вышла в финал международного конкурса «Мисс Офис-2020». В анкете девушки сказано, что она главный специалист по подбору персонала в ПАО «Финансовая корпорация Открытие». Сибирячка выступает под номером 15.
В инстаграме Анны сказано, что она HR-менеджер и занимается подбором и оценкой персонала, а также обучает моделингу. Среди достижений — титулы «Мисс СГУПС» и «Модель 2018 года».
Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве. Оценить всех участниц можно на сайте конкурса.
В 2019 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала девушка из Новосибирска. Специалист дилерской компании «Восток Моторс» получила 2 миллиона рублей. В этом году приз остался прежним. Также организаторы обещают победительнице «роскошную непереходящую корону, возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии, мероприятия и замечательное путешествие».
Также сейчас в Новосибирске проходит конкурс «Мисс/Миссис Финанс» 2020 года — за звание самой красивой финансистки борются 15 девушек.