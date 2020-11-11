Кадровик новосибирского банка вышла в финал конкурса самых красивых офисных сотрудниц: посмотрите на нее

В инстаграме Анны сказано, что она HR-менеджер и занимается подбором и оценкой персонала, а также обучает моделингу. Среди достижений — титулы «Мисс СГУПС» и «Модель 2018 года».



Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве. Оценить всех участниц можно на сайте конкурса.