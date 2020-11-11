11 ноября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 76.40
eur 90.36
Тема дняГде готовят новую точечную застройку — 4 места

Все новости

Все новости

Кадровик новосибирского банка вышла в финал конкурса самых красивых офисных сотрудниц: посмотрите на нее

Девушка борется за 2 миллиона рублей, корону и другие призы

811
7Обсудить

Поделиться

Анна не только подбирает персонал для банка, но и обучает всех желающих моделингу&nbsp;

Анна не только подбирает персонал для банка, но и обучает всех желающих моделингу 

Поделиться

Главный кадровик новосибирского «Открытия» вышла в финал «Мисс Офис-2020»

Жительница Новосибирска Анна Локтионова вышла в финал международного конкурса «Мисс Офис-2020». В анкете девушки сказано, что она главный специалист по подбору персонала в ПАО «Финансовая корпорация Открытие». Сибирячка выступает под номером 15.

В инстаграме Анны сказано, что она HR-менеджер и занимается подбором и оценкой персонала, а также обучает моделингу. Среди достижений — титулы «Мисс СГУПС» и «Модель 2018 года».

Победительницу конкурса «Мисс Офис» назовут 21 ноября в Москве. Оценить всех участниц можно на сайте конкурса.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
У Анны Локтионовой больше 2,5 тысячи подписчиков в инстаграм&nbsp;

У Анны Локтионовой больше 2,5 тысячи подписчиков в инстаграм 

Поделиться

В 2019 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала девушка из Новосибирска. Специалист дилерской компании «Восток Моторс» получила 2 миллиона рублей. В этом году приз остался прежним. Также организаторы обещают победительнице «роскошную непереходящую корону, возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии, мероприятия и замечательное путешествие».

Также сейчас в Новосибирске проходит конкурс «Мисс/Миссис Финанс» 2020 года — за звание самой красивой финансистки борются 15 девушек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

конкурс красоты«Мисс Офис — 2020»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...